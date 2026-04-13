Salud

Cuántas tazas de café ayudan a proteger la salud mental, según un nuevo estudio

Una investigación basada en datos de más de 460 mil adultos británicos encontró que el consumo moderado de esta bebida se relaciona con un menor riesgo de desarrollar trastornos del ánimo y del estrés a largo plazo

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Una persona con suéter oscuro sostiene una taza de café humeante junto a una ventana. Sobre la mesa de madera hay un croissant, gafas y un teléfono móvil.
Un estudio británico asocia el consumo moderado de café con menor riesgo de depresión y ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ritual cotidiano, como preparar una taza de café, puede ser mucho más que un simple acto de rutina. Para millones de personas, ese momento representa una pausa, un estímulo y, según una nueva investigación, una posible barrera frente a la depresión y la ansiedad.

Así lo revela un extenso estudio realizado en el Reino Unido, que analizó los hábitos de consumo de café de casi medio millón de adultos a lo largo de más de una década. Los resultados, difundidos recientemente en el Journal of Affective Disorders, aportan un giro relevante al debate sobre los efectos de esta bebida en la salud mental.

Entre el placer y la protección: ¿cuánto café es bueno para la mente?

El equipo liderado por Berty Ruping Song en la Universidad Fudan rastreó los datos de 461.586 adultos que, al inicio del seguimiento, no presentaban trastornos del ánimo ni problemas severos de estrés. Durante más de trece años, los investigadores cruzaron la información sobre la cantidad y el tipo de café consumido con los diagnósticos de nuevas afecciones mentales. El hallazgo central fue contundente: las personas que bebían entre dos y tres tazas de café al día registraron el menor riesgo de desarrollar depresión o ansiedad.

café, café molido, maquina-VisualesIA
Preparar café va más allá de la rutina: puede influir en el bienestar mental (Imagen ilustrativa infobae)

Según explicó el equipo: “La relación entre el consumo de café y los problemas de salud mental siguió una curva en forma de J, donde el riesgo disminuye a niveles moderados y vuelve a subir con dosis elevadas”. Es decir, ni la abstinencia ni el exceso parecen ser la mejor opción. El efecto positivo se sostuvo tanto para el café molido como para el instantáneo. En cambio, el café descafeinado no mostró un vínculo significativo con la salud mental, lo que apunta al rol central de la cafeína y otros compuestos asociados.

Un estudio con cifras y matices: diferencias por sexo y genética

El análisis, uno de los más robustos hasta la fecha por su tamaño y duración, permitió discriminar variables de género, genética y estilo de vida. El efecto protector del café fue mucho más marcado en los hombres que en las mujeres.

cafe peruano
El menor riesgo de trastornos mentales se observó en quienes tomaban de dos a tres tazas diarias

Los científicos también calcularon un puntaje genético para determinar si la rapidez en metabolizar la cafeína alteraba el beneficio, pero no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre quienes procesan rápido o lento esta sustancia.

“Los efectos se mantuvieron luego de ajustar por edad, origen étnico, nivel educativo, consumo de tabaco y alcohol, horas de sueño, actividad física, consumo de té y enfermedades como la hipertensión o la diabetes tipo 2”, indicó el informe.

El estudio documentó 18.220 casos nuevos de trastornos del ánimo y 18.547 de trastornos de estrés en el periodo evaluado, lo que refuerza la relevancia del fenómeno.

¿Por qué el café influye en el ánimo? Nuevas pistas biológicas

Ni la abstinencia ni el consumo excesivo de café mostraron beneficios para la salud mental Foto: (Gemini IA)
Ni la abstinencia ni el consumo excesivo de café mostraron beneficios para la salud mental Foto: (Gemini IA)

Más allá del impacto estadístico, el equipo buscó comprender los mecanismos detrás del fenómeno. El café, compuesto por más de mil sustancias bioactivas, se asoció con niveles más bajos de marcadores inflamatorios en sangre y una mejor función renal, factores relacionados con la protección cerebral.

El consumo moderado de cafeína estimula ciertos receptores químicos en el cerebro que ayudan a regular el estado de ánimo y el nivel de alerta.

Uno de los datos destacados por los autores es que “el consumo excesivo, más allá de cinco tazas diarias, revierte el beneficio y se asocia a un mayor riesgo de problemas mentales”. El exceso de cafeína podría disparar la liberación de hormonas como el cortisol, relacionadas con el estrés. Además, el estudio remarca que ni el tamaño ni la concentración exacta de las tazas fueron medidos, por lo que la cifra debe interpretarse como una referencia.

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El consumo excesivo, más allá de cinco tazas al día, se vinculó a mayor riesgo de problemas mentales

Limitaciones y futuro: qué falta saber sobre la relación entre café y salud mental

El propio equipo reconoce que el trabajo es observacional y no puede establecer una relación de causa y efecto. “No se puede descartar que las personas con peor salud mental tiendan a reducir su consumo de café”, aclara el estudio.

Además, la mayoría de los participantes eran adultos blancos y más saludables que el promedio, lo que limita la generalización de los resultados.

Lo cierto es que la investigación renueva el interés sobre el papel de la dieta y los hábitos cotidianos en la prevención de trastornos mentales. Estos hallazgos pueden orientar a los profesionales de la salud en las conversaciones sobre estilo de vida y bienestar mental.

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