Salud

Cuál es el alimento milenario con beneficios comprobados que podría cambiar la salud digestiva

Nuevos estudios médicos y especialistas internacionales resaltan cómo este producto ancestral, hoy bajo la lupa científica, puede modificar la composición de la flora intestinal y ofrecer aportes innovadores para el sistema digestivo y el metabolismo

Guardar
Vaso de kéfir de leche y frasco de granos de kéfir en primer plano. Detrás, silueta transparente de un torso con el tracto intestinal iluminado.
Estudios científicos recientes confirman que el kéfir contribuye al equilibrio de la microbiota intestinal y favorece la salud metabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kéfir dejó de ser solo un alimento tradicional para convertirse en objeto de interés científico en los últimos años. Este fermento, consumido desde hace siglos, hoy es estudiado como un sistema complejo de microorganismos que puede influir en distintos procesos del organismo, especialmente en la salud intestinal y metabólica.

Estudios publicados en revistas como Nature y Science, junto con evaluaciones clínicas de instituciones como Clínica Mayo y Cleveland Clinic, destacan que el kéfir puede contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal —el conjunto de bacterias que viven en el intestino— y tener efectos positivos sobre la salud metabólica y cardiovascular.

Un ecosistema microbiano más complejo que los probióticos tradicionales

A diferencia de los suplementos probióticos convencionales, que suelen contener una o pocas cepas de bacterias, el kéfir funciona como un ecosistema. Sus “granos” están formados por una matriz de azúcares y proteínas donde conviven bacterias y levaduras en equilibrio.

De acuerdo con Harvard, a diferencia de otros fermentos, el kéfir se inicia adquiriendo nódulos vivos que actúan como una comunidad simbiótica de bacterias y levaduras, la cual, al alimentarse de la leche, se reproduce y crece en volumen con cada ciclo, permitiendo obtener una fuente inagotable de probióticos en casa.

Kéfir, bebida fermentada y probiótica, rica en vitaminas y nutrientes, beneficiosa para la digestión y la salud intestinal, opción natural y fresca - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El kéfir se destaca sobre los probióticos tradicionales por su ecosistema microbiano complejo con bacterias y levaduras en equilibrio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según describe la Clínica Mayo, esta estructura permite interacciones complejas entre microorganismos que no se logran con productos más simples. En esa matriz, un componente llamado kefirán cumple un rol central, ya que ayuda a sostener la comunidad microbiana.

Las levaduras aportan vitaminas y aminoácidos, mientras que las bacterias ácido-lácticas generan un ambiente ácido que dificulta el crecimiento de microorganismos dañinos. Esta cooperación es clave para mantener la estabilidad del sistema, como explica Harvard Health Publishing.

Kéfir de leche y de agua: dos variantes con diferencias concretas

Aunque ambos productos se denominan kéfir, existen diferencias importantes entre sus versiones.

El kéfir de leche se obtiene a partir de leche de vaca, cabra u oveja. Su composición incluye calcio, proteínas y péptidos bioactivos generados durante la fermentación. También aporta vitaminas como B12 y K, además de compuestos con posible efecto antihipertensivo.

Kefir
Existen diferencias nutricionales importantes entre el kéfir de leche, rico en calcio y péptidos bioactivos, y el kéfir de agua, apto para intolerantes a la lactosa (Freepik)

El kéfir de agua, también conocido como tibicos, se prepara con soluciones azucaradas, a menudo combinadas con frutas. En este caso, los microorganismos utilizan la sacarosa y generan una matriz diferente, con presencia de dextrano y compuestos aromáticos, según estudios citados por Science y la Clínica Mayo.

Esta variante es apta para personas que no consumen lácteos, ya sea por intolerancia o por elección alimentaria. De acuerdo con la Cleveland Clinic, su perfil de ácidos orgánicos lo convierte en una alternativa interesante dentro de dietas restringidas.

Qué ocurre durante la fermentación

El proceso de fermentación del kéfir dura entre 18 y 24 horas y se desarrolla en condiciones controladas de temperatura. Durante este tiempo, bacterias y levaduras transforman los azúcares en compuestos bioactivos conocidos como postbióticos.

Estos incluyen ácidos orgánicos como el ácido láctico y el ácido acético, que reducen el pH del producto y crean un entorno desfavorable para bacterias dañinas. Según Nature y Harvard Health Publishing, este ambiente es clave para su estabilidad y seguridad.

Kéfir, bebida fermentada y probiótica, rica en vitaminas y nutrientes, beneficiosa para la digestión y la salud intestinal, opción natural y fresca - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El kéfir estimula bacterias beneficiosas como Bifidobacterium y Akkermansia muciniphila, asociadas a un metabolismo saludable y mejor tolerancia a la lactosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la fermentación genera péptidos que pueden influir en funciones del organismo. Algunos de ellos tienen la capacidad de inhibir la enzima convertidora de angiotensina, lo que se asocia con efectos potenciales sobre la presión arterial, tal como describe Science.

El rol del kefirán en el intestino

Uno de los componentes más estudiados del kéfir es el kefirán, un polisacárido producido por las bacterias presentes en los granos.

Según Harvard Health Publishing, este compuesto actúa como prebiótico, es decir, sirve de alimento para bacterias beneficiosas del intestino. También contribuye a fortalecer la barrera intestinal, reduciendo la permeabilidad y favoreciendo un entorno más equilibrado.

Entre las bacterias estimuladas por este proceso se encuentran géneros como Bifidobacterium y Akkermansia muciniphila, asociados a un metabolismo saludable.

Diversas investigaciones analizadas por la Clínica Mayo y la Cleveland Clinic coinciden en que el kéfir puede mejorar la tolerancia a la lactosa y contribuir al tratamiento de enfermedades inflamatorias intestinales.

Ilustración 3D de un corazón y arterias junto a un vaso de kéfir, conectados por líneas de luz. Moléculas y marcadores de inflamación flotan alrededor.
Durante la fermentación controlada del kéfir se generan ácidos orgánicos y péptidos con potencial efecto antihipertensivo y regulador de la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se observó que ayuda a restablecer el equilibrio de la microbiota tras el uso de antibióticos y puede reducir la presencia de bacterias como Helicobacter pylori, según Harvard Health Publishing.

En el ámbito metabólico, un estudio citado por la Cleveland Clinic mostró que el consumo diario de 600 mL de kéfir se asoció con una disminución de la glucosa en ayunas y de la hemoglobina glicosilada en personas con diabetes tipo 2.

En cuanto a la salud cardiovascular, la American Heart Association informó que los microorganismos del kéfir pueden favorecer la producción de ácidos grasos de cadena corta, compuestos vinculados con la regulación de la presión arterial y la inflamación.

Metaanálisis recientes también indican que su consumo sostenido podría reducir marcadores inflamatorios como la proteína C-reactiva, relacionada con el riesgo cardiovascular.

Un alimento tradicional con nuevas aplicaciones

Ilustración del torso de una persona mostrando un intestino luminoso con microbiota colorida, rodeado de burbujas y escudos translúcidos de protección.
Ilustración conceptual que muestra el torso humano con el tracto intestinal resaltado, donde la diversa microbiota y símbolos de protección inmunológica representan su rol central en la defensa del organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El creciente interés científico por el kéfir se explica por su complejidad biológica. Más que un simple alimento, se lo considera un sistema dinámico capaz de interactuar con distintos procesos del organismo.

Su capacidad para influir en la microbiota intestinal lo posiciona como una herramienta potencial dentro de las estrategias de prevención y cuidado de la salud.

Si bien aún se requieren más estudios para confirmar algunos efectos, la evidencia actual sugiere que el kéfir, tanto en su versión de leche como de agua, puede formar parte de una alimentación equilibrada con beneficios adicionales, especialmente en el contexto de la salud metabólica y cardiovascular.

Temas Relacionados

KéfirMicrobiota IntestinalSalud MetabólicaFermentaciónNewsroom BUE

Últimas Noticias

Alimentos clave tras el running: opciones que ayudan a reparar músculos y potenciar el bienestar

La combinación equilibrada de fuentes animales y vegetales proporciona los nutrientes esenciales para reparar los tejidos, mantener la constancia en el entrenamiento e impulsar la salud física. Qué tener en cuenta

Alimentos clave tras el running: opciones que ayudan a reparar músculos y potenciar el bienestar

El invierno puede aumentar el riesgo de deshidratación: síntomas y cómo evitar complicaciones

La sequedad del ambiente, la disminución de la sed y el uso de calefacción dificultan la reposición de líquidos y elevan los riesgos en personas mayores y quienes realizan actividad física. Consejos para incorporar agua y alimentos ricos en líquidos a la rutina diaria

El invierno puede aumentar el riesgo de deshidratación: síntomas y cómo evitar complicaciones

Moras: el superalimento rico en antioxidantes y fibra que recomiendan expertos para cuidar la salud

Especialistas destacan su aporte nutricional y su impacto positivo en el organismo, y sugieren incorporarlas dentro de una alimentación variada y equilibrada

Moras: el superalimento rico en antioxidantes y fibra que recomiendan expertos para cuidar la salud

Olores en la orina: cuándo puede ser una señal de alerta según los especialistas

Diversos factores pueden modificar el aroma, pero ciertos cambios persistentes podrían indicar desde infecciones hasta alteraciones metabólicas. Cuándo es necesario consultar y qué síntomas no deben pasarse por alto, según recomendaciones médicas

Olores en la orina: cuándo puede ser una señal de alerta según los especialistas

Las pruebas de Alzheimer pueden enmascarar los riesgos en las mujeres

Healthday Spanish

Las pruebas de Alzheimer pueden enmascarar los riesgos en las mujeres
DEPORTES
Belgrano y Aldosivi abrirán la fecha 14 del Torneo Apertura en Córdoba: hora, TV y probables formaciones

Belgrano y Aldosivi abrirán la fecha 14 del Torneo Apertura en Córdoba: hora, TV y probables formaciones

Camp Nou cerrará sus puertas en 2027 por reformas: dónde jugará el Barcelona

La historia del “pibe de las rabonas” que rechazó a la selección de Chile y es una de las figuras de la Sub 17 de Argentina

A 45 años de un fin de semana deportivo inolvidable: del golazo de Maradona a River a la última carrera de Reutemann en Argentina

Lucas Blondel habló de su controvertida salida de Boca: la reunión con los referentes por Morena Beltrán y un mensaje para Riquelme

TELESHOW
Charlie y la fábrica de chocolate convirtió la calle Corrientes en un musical: el adelanto de magia, dulces y canto

Charlie y la fábrica de chocolate convirtió la calle Corrientes en un musical: el adelanto de magia, dulces y canto

Gerardo Romano recordó el día que un cura lo echó: “Participé de orgías y tomé drogas”

El impactante ingreso de Anna, la hija de Andrea del Boca, a Gran Hermano: “Sigan ladrando los perritos falderos”

Quién es Fabio Agostini, el escandaloso mediático de La Casa de los Famosos que entrará a Gran Hermano

Marcela Tauro arremetió contra Matilda Blanco: “Cuando te metés con alguien mío, lo voy a defender a muerte”

INFOBAE AMÉRICA

Israel eliminó a más de 40 terroristas de Hezbollah en El Líbano esta semana

Israel eliminó a más de 40 terroristas de Hezbollah en El Líbano esta semana

En vísperas del alto el fuego por la Pascua ortodoxa, Rusia lanzó un ataque aéreo que dejó dos muertos y tres heridos en Ucrania

El vicecanciller ruso elogió las relaciones “especiales” entre su país y el régimen cubano de Miguel Díaz-Canel

El Banco Asiático de Desarrollo prevé una desaceleración del crecimiento regional por el conflicto en Medio Oriente

El papa León XIV hará su primera gran gira internacional en África