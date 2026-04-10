Cuál es el alimento milenario con beneficios comprobados que podría cambiar la salud digestiva

Estudios científicos recientes confirman que el kéfir contribuye al equilibrio de la microbiota intestinal y favorece la salud metabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kéfir dejó de ser solo un alimento tradicional para convertirse en objeto de interés científico en los últimos años. Este fermento, consumido desde hace siglos, hoy es estudiado como un sistema complejo de microorganismos que puede influir en distintos procesos del organismo, especialmente en la salud intestinal y metabólica.

Estudios publicados en revistas como Nature y Science, junto con evaluaciones clínicas de instituciones como Clínica Mayo y Cleveland Clinic, destacan que el kéfir puede contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal —el conjunto de bacterias que viven en el intestino— y tener efectos positivos sobre la salud metabólica y cardiovascular.

Un ecosistema microbiano más complejo que los probióticos tradicionales

A diferencia de los suplementos probióticos convencionales, que suelen contener una o pocas cepas de bacterias, el kéfir funciona como un ecosistema. Sus “granos” están formados por una matriz de azúcares y proteínas donde conviven bacterias y levaduras en equilibrio.

De acuerdo con Harvard, a diferencia de otros fermentos, el kéfir se inicia adquiriendo nódulos vivos que actúan como una comunidad simbiótica de bacterias y levaduras, la cual, al alimentarse de la leche, se reproduce y crece en volumen con cada ciclo, permitiendo obtener una fuente inagotable de probióticos en casa.

El kéfir se destaca sobre los probióticos tradicionales por su ecosistema microbiano complejo con bacterias y levaduras en equilibrio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según describe la Clínica Mayo, esta estructura permite interacciones complejas entre microorganismos que no se logran con productos más simples. En esa matriz, un componente llamado kefirán cumple un rol central, ya que ayuda a sostener la comunidad microbiana.

Las levaduras aportan vitaminas y aminoácidos, mientras que las bacterias ácido-lácticas generan un ambiente ácido que dificulta el crecimiento de microorganismos dañinos. Esta cooperación es clave para mantener la estabilidad del sistema, como explica Harvard Health Publishing.

Kéfir de leche y de agua: dos variantes con diferencias concretas

Aunque ambos productos se denominan kéfir, existen diferencias importantes entre sus versiones.

El kéfir de leche se obtiene a partir de leche de vaca, cabra u oveja. Su composición incluye calcio, proteínas y péptidos bioactivos generados durante la fermentación. También aporta vitaminas como B12 y K, además de compuestos con posible efecto antihipertensivo.

Existen diferencias nutricionales importantes entre el kéfir de leche, rico en calcio y péptidos bioactivos, y el kéfir de agua, apto para intolerantes a la lactosa (Freepik)

El kéfir de agua, también conocido como tibicos, se prepara con soluciones azucaradas, a menudo combinadas con frutas. En este caso, los microorganismos utilizan la sacarosa y generan una matriz diferente, con presencia de dextrano y compuestos aromáticos, según estudios citados por Science y la Clínica Mayo.

Esta variante es apta para personas que no consumen lácteos, ya sea por intolerancia o por elección alimentaria. De acuerdo con la Cleveland Clinic, su perfil de ácidos orgánicos lo convierte en una alternativa interesante dentro de dietas restringidas.

Qué ocurre durante la fermentación

El proceso de fermentación del kéfir dura entre 18 y 24 horas y se desarrolla en condiciones controladas de temperatura. Durante este tiempo, bacterias y levaduras transforman los azúcares en compuestos bioactivos conocidos como postbióticos.

Estos incluyen ácidos orgánicos como el ácido láctico y el ácido acético, que reducen el pH del producto y crean un entorno desfavorable para bacterias dañinas. Según Nature y Harvard Health Publishing, este ambiente es clave para su estabilidad y seguridad.

El kéfir estimula bacterias beneficiosas como Bifidobacterium y Akkermansia muciniphila, asociadas a un metabolismo saludable y mejor tolerancia a la lactosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la fermentación genera péptidos que pueden influir en funciones del organismo. Algunos de ellos tienen la capacidad de inhibir la enzima convertidora de angiotensina, lo que se asocia con efectos potenciales sobre la presión arterial, tal como describe Science.

El rol del kefirán en el intestino

Uno de los componentes más estudiados del kéfir es el kefirán, un polisacárido producido por las bacterias presentes en los granos.

Según Harvard Health Publishing, este compuesto actúa como prebiótico, es decir, sirve de alimento para bacterias beneficiosas del intestino. También contribuye a fortalecer la barrera intestinal, reduciendo la permeabilidad y favoreciendo un entorno más equilibrado.

Entre las bacterias estimuladas por este proceso se encuentran géneros como Bifidobacterium y Akkermansia muciniphila, asociados a un metabolismo saludable.

Diversas investigaciones analizadas por la Clínica Mayo y la Cleveland Clinic coinciden en que el kéfir puede mejorar la tolerancia a la lactosa y contribuir al tratamiento de enfermedades inflamatorias intestinales.

Durante la fermentación controlada del kéfir se generan ácidos orgánicos y péptidos con potencial efecto antihipertensivo y regulador de la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se observó que ayuda a restablecer el equilibrio de la microbiota tras el uso de antibióticos y puede reducir la presencia de bacterias como Helicobacter pylori, según Harvard Health Publishing.

En el ámbito metabólico, un estudio citado por la Cleveland Clinic mostró que el consumo diario de 600 mL de kéfir se asoció con una disminución de la glucosa en ayunas y de la hemoglobina glicosilada en personas con diabetes tipo 2.

En cuanto a la salud cardiovascular, la American Heart Association informó que los microorganismos del kéfir pueden favorecer la producción de ácidos grasos de cadena corta, compuestos vinculados con la regulación de la presión arterial y la inflamación.

Metaanálisis recientes también indican que su consumo sostenido podría reducir marcadores inflamatorios como la proteína C-reactiva, relacionada con el riesgo cardiovascular.

Un alimento tradicional con nuevas aplicaciones

Ilustración conceptual que muestra el torso humano con el tracto intestinal resaltado, donde la diversa microbiota y símbolos de protección inmunológica representan su rol central en la defensa del organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El creciente interés científico por el kéfir se explica por su complejidad biológica. Más que un simple alimento, se lo considera un sistema dinámico capaz de interactuar con distintos procesos del organismo.

Su capacidad para influir en la microbiota intestinal lo posiciona como una herramienta potencial dentro de las estrategias de prevención y cuidado de la salud.

Si bien aún se requieren más estudios para confirmar algunos efectos, la evidencia actual sugiere que el kéfir, tanto en su versión de leche como de agua, puede formar parte de una alimentación equilibrada con beneficios adicionales, especialmente en el contexto de la salud metabólica y cardiovascular.