Mitos y verdades sobre los suplementos: recomendaciones de un experto para un uso seguro y efectivo

El experto pasó por Infobae en Vivo para desentrañar cómo funcionan los suplementos

En una entrevista en Infobae a la Tarde, el médico gastroenterólogo Facundo Pereyra (MN 94.517) abordó el fenómeno de los suplementos y su creciente consumo.

El experto pasó por el programa integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Tomás Trapé. Durante el encuentro, compartió recomendaciones, advertencias y datos concretos sobre los principales productos que hoy forman parte de la rutina de muchas personas.

“Es una industria que está creciendo mucho porque la gente se alimenta mal, porque hay mucho estrés y porque busca en soluciones mágicas”, remarcó.

El médico identificó a “los tres fantásticos: el magnesio, el omega tres y la vitamina D”, y sumó la creatina y el multivitamínico, recomendados después de los cuarenta y cinco o sesenta y cinco años según el caso.

“Vitamina D tiene que estar siempre guiada por el médico, pero siempre hay que estar atento a la vitamina D. Y ojo, la creatina, cinco gramos para deporte y diez gramos para salud mental, diez gramos por día ayudan a la salud mental y el multivitamínico después de los sesenta y cinco”, resaltó.

El magnesio: beneficios y advertencias

El impacto del magnesio en el sueño y la energía, según la visión médica de Facundo Pereyra

El magnesio es uno de los ejes principales de la recomendación de Pereyra: “El magnesio lo que tiene es que es casi inocuo, es muy raro. Tenés que tener, solamente si sos insuficiente renal o tenés miastenia gravis, no lo puedes tomar. El resto es supereconómico y te puede cambiar la vida”.

Según el especialista, el 50% de la población le falta magnesio. “Porque comemos mal, los argentinos y los sudamericanos comemos mal. Eso más el estrés, las cocas, el café, todo hace que orines más magnesio”. Además, explicó que uno de cada dos pacientes que toman magnesio como prueba terapéutica les mejora muchísimo el sueño, energía, dolores de cabeza, dolores articulares, síndrome premenstrual y reflujo, constipación.

“Es un mineral que interviene en más de trescientas reacciones químicas en el cuerpo y es algo que está un poco olvidado por la medicina”. Sobre su consumo, recomendó: “Empezás con citrato, quinientos miligramos a la noche y te fijás cómo te hace. Puede caer mal, por supuesto, puede dar diarrea, reflujo, pero es una herramienta que yo la amo y me ha permitido cambiarle la vida a muchas personas”, señaló.

Pereyra destaca que la creciente demanda de suplementos responde a una sociedad estresada y con malos hábitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

También aclaró que “está en la palta, en los frutos secos. Si comés mucho de eso, sí, pero ojo, a veces no absorbes bién porque tal vez estás hinchada o estás muy estresada”. Y concluyó: “Cualquier persona que nos escuche que tenga insomnio, ansiedad, tristeza, dolores de cabeza, fatiga, dolores articulares, síndrome premenstrual, reflujo, constipación, tiene que probar una vez en la vida guiado por el médico el magnesio”.

Colágeno hidrolizado y suplementos para la piel

Respecto al colágeno hidrolizado, Pereyra explicó: “El colágeno hidrolizado tiene evidencia científica para piel y articulaciones. Es verdad, hay como mucha controversia, pero los últimos papers hablan de que sí”.

Sugirió probarlo de manera práctica: “Recomiendo, probarlo un mes. Como es caro y el colágeno lo podés obtener de la gelatina sin sabor, que también la recomiendo en un té con té de jamaica, con gelatina sin sabor y es casi lo mismo. O en el caldo de hueso”.

Omega tres, vitamina D y multivitamínicos

Sobre el omega tres, el médico destacó: “El que más aval médico tiene es el omega tres, porque ayuda para bajar el colesterol, ayuda para la función cardiovascular, es antidepresivo y apoya la longevidad saludable”.

Una opción también es comer tres veces a la semana sardina. “Si comés sardina, la sardina es la mejor fuente de omega tres que tenemos hoy. Es barato y lo podemos comer todos. También podés comer trucha o salmón, recomendó.

El doctor precisó que hay que consultar a un experto y pensar cada caso en particular

Suplementos, mitos y salud mental

Al referirse a mitos, Pereyra afirmó: “Todos los suplementos, la gente que pone plata de la industria es porque tiene algo de ciencia. Todo suplemento que vos buscás en PubMed o en cualquier buscador y vas a ver que hay trabajos científicos que avalan el inositol, los hongos adaptógenos, está el azafrán como antidepresivo. La teanina, que es un derivado del té verde, el GABA y la teanina para la ansiedad”.

“Yo soy muy fan de los suplementos de salud mental, porque realmente algunas personas se benefician mucho”, compartió.

A la hora de elegir, recomendó: “Lo primero que tenés que pensar cuando pensás en suplementos: primero tu bolsillo. Después, si dormís bien o no dormís mal, porque lo más importante para la salud es el sueño. Hay suplementos para todo tipo de patologías”.

Creatina: ventajas y efectos

“La creatina es el suplemento estrella porque es azúcar, para explicarlo fácil, es como el azúcar para los músculos. Si vas a entrenar, vas a tener mucho mejor rendimiento. La gente lo percibe antes o después, una hora antes y una hora después. Y si pasás a diez gramos, ya empieza a ser azúcar o un nutriente apto y aprovechable por las neuronas. Entonces la gente tiene más foco, más rendimiento, es gente que mejora su ansiedad”, explicó.

Sobre efectos adversos, advirtió: “El único efecto adverso que puede tener, que lo vemos bastante, es que hace que aumentes un poquito de peso porque retenés líquidos, se te hinchan los pies. Como también estás juntando masa muscular, hay que saber que la creatinina te puede hacer subir uno o dos kilitos en piel”.

El especialista analiza el fenómeno detrás del auge de productos como la creatina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo elegir y tomar suplementos

Pereyra aconsejó que, antes de elegir un suplemento, se piense en el bolsillo y el sueño: “Si dormís mal, lo primero es suplementar el insomnio: magnesio, glicinato de magnesio, apigenina, reishi”. Luego, según la patología, recomendó los “cinco fantásticos”: magnesio, omega, vitamina D, creatina y multivitamínico. Para ansiedad o depresión, sugirió adaptógenos, azafrán, teanina y GABA.

Sobre la creatina, detalló: “Es el suplemento estrella, como azúcar para los músculos. Mejora el rendimiento físico y mental. Puede aumentar uno o dos kilos por retención de líquidos, pero también masa muscular”.

Indicó que el magnesio puede tomarse en cualquier momento del día, omega tres y vitamina D siempre con grasa, la creatina antes y después del ejercicio o a la mañana, y el multivitamínico luego de una comida.

Pereyra destacó el vínculo entre intestino y otras patologías: “Dijimos que la ansiedad era intestinal y nos criticaron mucho”. Agregó: “Hay gente que dice que la obesidad es intestinal. Hay algunas personas que tienen su peso trabado porque están mal de la panza. Cuando esa persona hace un protocolo sin gluten, sin lácteos, sin azúcar, sin FODMAP, o sea, repara o resetea su intestino, empieza a bajar de peso”.

El gastroenterólogo Facundo Pereyra destaca la importancia de consultar a un profesional antes de iniciar cualquier suplemento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Citando un estudio de 2006: “El doctor Gordon, en la revista Nature, publica un trabajo que le cambió la cabeza a muchas personas. Agarró ratas gordas, les sacó bichitos del intestino, microbiota intestinal, y se la sembró a ratas flacas. Engordaron. Entonces se empezó a entender que cuando tenés la microbiota enferma o una microbiota específica que la alimentan alimentos refinados, el gluten, los lácteos, el azúcar, muchas veces necesitás cambiar esa microbiota”.

“La microbiota está involucrada en más de noventa enfermedades. Nosotros, que trabajamos mucho con la microbiota, ayudamos a personas de casi todo tipo de enfermedad crónica como complemento de la medicina. Enfermedades autoinmunes, problemas alérgicos, ansiedad, depresión y muchas cosas más”, concluyó.

Y sobre el rol genético, cerró: “Las enfermedades autoinmunes digestivas como el Crohn y la colitis ulcerosa tienen una base genética. Al ser enfermedades autoinmunes, también tienen mucha importancia usar el alimento como medicina. Hay personas que se curan solamente usando alimento como medicina. No todas, algunas, pero te podés mejorar muchísimo”.

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