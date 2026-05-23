Por qué el magnesio puede no hacer efecto: el error más frecuente, según especialistas

El magnesio es uno de los suplementos más buscados para mejorar el sueño y reducir calambres, según recomendaciones de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El magnesio se volvió uno de los suplementos más buscados por quienes quieren dormir mejor, reducir calambres o sostener la energía. Pero el resultado no siempre llega: el efecto puede ser imperceptible si no se elige la forma adecuada y no se ajusta la dosis diaria a las recomendaciones de organismos de referencia como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos.

En ese enfoque, la falta de cambios se explica, sobre todo, por un error de elección (qué compuesto) o de rango (cuánta cantidad).

PUBLICIDAD

Qué cambia entre un tipo de magnesio y otro

El magnesio no se presenta como una sustancia “única” en los suplementos. Llega unido a otra molécula por ejemplo, un ácido o un aminoácido, y esa combinación orienta su uso típico. Por eso, algunas presentaciones se asocian con objetivos digestivos, otras con el descanso y otras con el rendimiento físico o con funciones cognitivas.

La ingesta insuficiente de magnesio aumenta el riesgo de insomnio, calambres y dolores de cabeza, según expertos en salud (Canva)

Esa diferencia también puede influir en la tolerancia gastrointestinal. Cuando la forma elegida no se adapta al objetivo buscado o genera molestias, el consumo suele volverse irregular o abandonarse. En la práctica, eso reduce la probabilidad de notar cambios, aun cuando la persona mantenga la expectativa de resultados rápidos.

PUBLICIDAD

Tipos de magnesio y para qué se usa cada uno

Elegir la variante correcta es clave para lograr el efecto buscado. El citrato de magnesio se utiliza para combatir el estreñimiento por su acción laxante suave, por lo que suele considerarse cuando el objetivo principal se relaciona con el tránsito intestinal.

El malato de magnesio se vincula con la reducción del dolor y la fatiga muscular. En ese marco, suele mencionarse en contextos de cansancio y molestias musculares, con énfasis en la recuperación y en la sensación de fatiga.

PUBLICIDAD

El cloruro de magnesio puede favorecer la digestión y aliviar la acidez estomacal. Se trata de una variante asociada a síntomas digestivos, más que a un efecto directo sobre el sueño o el rendimiento.

La dosis diaria recomendada de magnesio, según la OMS y NIH, oscila entre 310 y 420 miligramos según sexo y edad del adulto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para facilitar el descanso, se recomienda el bisglicinato de magnesio, ya que al combinarse con glicina no irrita el estómago y suele ser mejor tolerado. En ese sentido, la tolerancia aparece como un factor determinante: si el suplemento produce malestar, la continuidad se vuelve más difícil y, con ella, la posibilidad de percibir beneficios.

PUBLICIDAD

El treonato de magnesio se destaca por su efecto positivo en la memoria y la función cerebral. En esta presentación, el foco se ubica en un uso asociado a procesos cognitivos, por encima de los objetivos digestivos o musculares.

Dosis diaria recomendada: qué dicen la OMS y el NIH

La OMS aconseja una ingesta de 375 miligramos de magnesio al día en adultos. Según los NIH de Estados Unidos, la recomendación varía entre 400 y 420 miligramos para hombres y entre 310 y 320 miligramos para mujeres.

PUBLICIDAD

Estas cifras funcionan como referencia para evaluar si la ingesta diaria se ubica dentro de rangos sugeridos. Una dosis por debajo de esas recomendaciones puede explicar por qué el consumo no se traduce en cambios perceptibles, incluso cuando se eligió una variante alineada con el objetivo.

El treonato de magnesio destaca por su aporte a la memoria y funciones cognitivas, beneficiando la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

No alcanzar esos valores mínimos aumenta el riesgo de insomnio, calambres, dolores de cabeza, irritabilidad o palpitaciones. Entre los principales grupos de riesgo se mencionó a personas mayores, quienes padecen enfermedades digestivas como Crohn o celiaquía, personas con diabetes tipo 2 y quienes siguen dietas bajas en vegetales, legumbres o frutos secos.

PUBLICIDAD

En esos casos, el problema puede estar asociado a una ingesta dietaria insuficiente o a condiciones que afectan la absorción. Por ese motivo, la clave pasa por identificar la causa del déficit y ajustar la estrategia de ingesta, ya sea a través de la alimentación o, si corresponde, con suplementos.

Por qué muchas personas no ven resultados

La falta de efectos perceptibles suele responder a dos fallas centrales: elegir una variante que no corresponde a la necesidad concreta y consumir una dosis que no se alinea con los rangos recomendados por organismos de referencia.

PUBLICIDAD

La falta de resultados al consumir magnesio suele deberse a elegir una variante inapropiada o una dosis fuera de los rangos recomendados (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese enfoque, el tipo de magnesio define el objetivo sobre el que puede actuar con mayor probabilidad, mientras que la dosis determina si el aporte resulta suficiente para generar un cambio apreciable. La combinación de ambos factores, además, condiciona la continuidad: si la forma elegida no se tolera bien, el consumo se interrumpe; si la dosis queda corta, los efectos pueden no llegar.

La elección de la variante y el ajuste de la dosis definen si los beneficios del magnesio resultan perceptibles. Quienes descuidan estos factores pueden experimentar molestias y trastornos que afectan el bienestar cotidiano.

PUBLICIDAD