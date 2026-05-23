10 beneficios comprobados de las nueces

Las nueces contienen grasas saludables, fibra y antioxidantes que contribuyen a mejorar la salud general del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nueces concentran una combinación única de grasas saludables, fibra y antioxidantes que tienen el potencial de transformar la salud desde el interior. Consideradas un “superalimento” por investigadores de la Mayo Clinic y la Clínica Cleveland, estas semillas en forma de cerebro ofrecen beneficios que superan el cuidado del corazón.

Desde proteger el cerebro y el sistema digestivo hasta reducir el riesgo de enfermedades crónicas, las nueces se consolidan como un aliado esencial para quienes buscan una vida más sana y activa. Incluir nueces en la dieta diaria aporta ventajas probadas para la salud, según ambas instituciones médicas.

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Beneficios comprobados de las nueces para la salud

Una infografía detallada ilustra los diez beneficios comprobados de incluir nueces en la dieta diaria, abarcando desde la salud cardiovascular hasta la mejora de la función cerebral y ósea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de nueces, respaldado por la Mayo Clinic y la Clínica Cleveland, aporta una serie de beneficios comprobados. Los siguientes diez puntos resumen los efectos positivos más sólidos identificados en entidades médicas:

Salud del corazón y control del colesterol: Las nueces aportan ácidos grasos omega-3, principalmente ALA, que ayudan a reducir el colesterol total y el LDL, además de disminuir los triglicéridos. Su consumo puede bajar el colesterol total hasta un 3% y el LDL hasta un 4%, disminuyendo el riesgo cardíaco. Prevención de enfermedades cardiovasculares: Las personas que consumen nueces habitualmente presentan menor incidencia de infartos y enfermedad coronaria. El ALA y los antioxidantes mejoran la salud arterial, con beneficios adicionales para quienes tienen diabetes tipo 2. Reducción de la inflamación: Los polifenoles, la vitamina E y el magnesio de las nueces poseen efectos antioxidantes y antiinflamatorios, ayudando a limitar la inflamación crónica relacionada con enfermedades como la artritis y ciertos cánceres. Mejora de la función cerebral: La combinación de omega-3, polifenoles y vitamina E favorece la función cognitiva y la memoria, y puede asociarse a un menor riesgo de deterioro cerebral y demencia. Aporte de fibra y salud intestinal: La fibra de las nueces favorece el tránsito intestinal y promueve un microbioma intestinal saludable, lo que contribuye a reducir la inflamación digestiva. Reducción del riesgo de ciertos cánceres: Los antioxidantes y polifenoles presentes en las nueces se relacionan con menor incidencia de cáncer de mama, colon y próstata, al proteger las células del daño oxidativo. Control del peso corporal: A pesar de su aporte calórico, las nueces generan saciedad y ayudan a controlar el apetito, sin asociarse a un aumento de peso si se consumen en porciones adecuadas. Regulación de la glucosa y prevención de la diabetes tipo 2: Las nueces mejoran la sensibilidad a la insulina y estabilizan la glucosa en sangre, ayudando a prevenir la diabetes tipo 2. Aporte de nutrientes esenciales: Proveen hierro, magnesio, zinc, fósforo, proteínas vegetales y vitaminas del grupo B, fundamentales para la energía, la inmunidad y el funcionamiento muscular. Mejora de la salud ósea: El magnesio y fósforo presentes en las nueces contribuyen a mantener huesos y dientes fuertes, ayudando a prevenir la pérdida de densidad ósea.

Recomendaciones de ingesta y grupos de riesgo

Consumir entre 28 y 30 gramos de nueces al día permite recibir beneficios nutricionales sin un aumento de peso significativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Mayo Clinic recomienda consumir entre 28 y 30 gramos de nueces al día, lo que equivale aproximadamente a 12-14 mitades. Esta cantidad permite aprovechar sus beneficios sin exceder el aporte calórico diario recomendado. Se aconseja elegir nueces crudas o tostadas sin sal, ya que las versiones procesadas suelen contener sodio añadido y grasas poco saludables.

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Existen grupos que deben prestar especial atención antes de incorporar nueces a su dieta:

Personas con alergia a frutos secos : El consumo de nueces puede provocar reacciones graves, como la anafilaxia.

Niños pequeños : El riesgo de atragantamiento es elevado, por lo que se recomienda ofrecerlas molidas o en pasta.

Personas con enfermedad renal avanzada : El contenido en fósforo y potasio de las nueces puede ser problemático para quienes padecen insuficiencia renal.

Quienes siguen dietas bajas en grasas: Las nueces aportan grasas saludables necesarias, pero deben ajustarse las porciones para evitar excesos calóricos.

Para quienes tienen mayores necesidades energéticas, como deportistas y embarazadas, las nueces pueden ser una fuente adicional de energía y nutrientes, siempre en el contexto de una alimentación equilibrada.

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Fuentes, síntomas y riesgos de deficiencia de las nueces

Las nueces, originarias principalmente del árbol Juglans regia, aportan nutrientes clave como omega-3, magnesio, zinc y fibra. Su ausencia en la dieta no causa una deficiencia específica, pero limita el aporte de estos componentes, lo que puede traducirse en piel seca, debilidad muscular, mayor riesgo de infecciones y problemas digestivos.

La carencia de omega-3 y fibra asociada a la ausencia de nueces puede afectar la piel y la digestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

A largo plazo, la falta de nueces y otros frutos secos se asocia a un incremento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y neurodegenerativas. Por eso, Mayo Clinic y la Clínica Cleveland recomiendan incluirlas de forma habitual en la alimentación, adecuando la cantidad a cada persona.

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