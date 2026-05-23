Salud

10 beneficios comprobados de las nueces

Cada vez más entidades médicas destacan el valor nutricional de este alimento y su lugar dentro de una alimentación equilibrada

Guardar
Google icon
Ilustración de dos manos ahuecadas llenas de nueces; algunas están enteras con cáscara y otras partidas mostrando el fruto interno
Las nueces contienen grasas saludables, fibra y antioxidantes que contribuyen a mejorar la salud general del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nueces concentran una combinación única de grasas saludables, fibra y antioxidantes que tienen el potencial de transformar la salud desde el interior. Consideradas un “superalimento” por investigadores de la Mayo Clinic y la Clínica Cleveland, estas semillas en forma de cerebro ofrecen beneficios que superan el cuidado del corazón.

Desde proteger el cerebro y el sistema digestivo hasta reducir el riesgo de enfermedades crónicas, las nueces se consolidan como un aliado esencial para quienes buscan una vida más sana y activa. Incluir nueces en la dieta diaria aporta ventajas probadas para la salud, según ambas instituciones médicas.

PUBLICIDAD

Beneficios comprobados de las nueces para la salud

Infografía con una mano sosteniendo nueces y diez iconos que representan los beneficios de su consumo para la salud cardiovascular, cerebral, intestinal y ósea.
Una infografía detallada ilustra los diez beneficios comprobados de incluir nueces en la dieta diaria, abarcando desde la salud cardiovascular hasta la mejora de la función cerebral y ósea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de nueces, respaldado por la Mayo Clinic y la Clínica Cleveland, aporta una serie de beneficios comprobados. Los siguientes diez puntos resumen los efectos positivos más sólidos identificados en entidades médicas:

  1. Salud del corazón y control del colesterol: Las nueces aportan ácidos grasos omega-3, principalmente ALA, que ayudan a reducir el colesterol total y el LDL, además de disminuir los triglicéridos. Su consumo puede bajar el colesterol total hasta un 3% y el LDL hasta un 4%, disminuyendo el riesgo cardíaco.
  2. Prevención de enfermedades cardiovasculares: Las personas que consumen nueces habitualmente presentan menor incidencia de infartos y enfermedad coronaria. El ALA y los antioxidantes mejoran la salud arterial, con beneficios adicionales para quienes tienen diabetes tipo 2.
  3. Reducción de la inflamación: Los polifenoles, la vitamina E y el magnesio de las nueces poseen efectos antioxidantes y antiinflamatorios, ayudando a limitar la inflamación crónica relacionada con enfermedades como la artritis y ciertos cánceres.
  4. Mejora de la función cerebral: La combinación de omega-3, polifenoles y vitamina E favorece la función cognitiva y la memoria, y puede asociarse a un menor riesgo de deterioro cerebral y demencia.
  5. Aporte de fibra y salud intestinal: La fibra de las nueces favorece el tránsito intestinal y promueve un microbioma intestinal saludable, lo que contribuye a reducir la inflamación digestiva.
  6. Reducción del riesgo de ciertos cánceres: Los antioxidantes y polifenoles presentes en las nueces se relacionan con menor incidencia de cáncer de mama, colon y próstata, al proteger las células del daño oxidativo.
  7. Control del peso corporal: A pesar de su aporte calórico, las nueces generan saciedad y ayudan a controlar el apetito, sin asociarse a un aumento de peso si se consumen en porciones adecuadas.
  8. Regulación de la glucosa y prevención de la diabetes tipo 2: Las nueces mejoran la sensibilidad a la insulina y estabilizan la glucosa en sangre, ayudando a prevenir la diabetes tipo 2.
  9. Aporte de nutrientes esenciales: Proveen hierro, magnesio, zinc, fósforo, proteínas vegetales y vitaminas del grupo B, fundamentales para la energía, la inmunidad y el funcionamiento muscular.
  10. Mejora de la salud ósea: El magnesio y fósforo presentes en las nueces contribuyen a mantener huesos y dientes fuertes, ayudando a prevenir la pérdida de densidad ósea.

Recomendaciones de ingesta y grupos de riesgo

Botana casera, nueces especiadas, frutos secos, mezcla de sabores, snack crujiente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Consumir entre 28 y 30 gramos de nueces al día permite recibir beneficios nutricionales sin un aumento de peso significativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Mayo Clinic recomienda consumir entre 28 y 30 gramos de nueces al día, lo que equivale aproximadamente a 12-14 mitades. Esta cantidad permite aprovechar sus beneficios sin exceder el aporte calórico diario recomendado. Se aconseja elegir nueces crudas o tostadas sin sal, ya que las versiones procesadas suelen contener sodio añadido y grasas poco saludables.

PUBLICIDAD

Existen grupos que deben prestar especial atención antes de incorporar nueces a su dieta:

  • Personas con alergia a frutos secos: El consumo de nueces puede provocar reacciones graves, como la anafilaxia.
  • Niños pequeños: El riesgo de atragantamiento es elevado, por lo que se recomienda ofrecerlas molidas o en pasta.
  • Personas con enfermedad renal avanzada: El contenido en fósforo y potasio de las nueces puede ser problemático para quienes padecen insuficiencia renal.
  • Quienes siguen dietas bajas en grasas: Las nueces aportan grasas saludables necesarias, pero deben ajustarse las porciones para evitar excesos calóricos.

Para quienes tienen mayores necesidades energéticas, como deportistas y embarazadas, las nueces pueden ser una fuente adicional de energía y nutrientes, siempre en el contexto de una alimentación equilibrada.

Fuentes, síntomas y riesgos de deficiencia de las nueces

Las nueces, originarias principalmente del árbol Juglans regia, aportan nutrientes clave como omega-3, magnesio, zinc y fibra. Su ausencia en la dieta no causa una deficiencia específica, pero limita el aporte de estos componentes, lo que puede traducirse en piel seca, debilidad muscular, mayor riesgo de infecciones y problemas digestivos.

Mujer joven sentada en una cama con sábanas blancas, vestida con camiseta gris y pantalones claros, agarrándose el abdomen con ambas manos.
La carencia de omega-3 y fibra asociada a la ausencia de nueces puede afectar la piel y la digestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

A largo plazo, la falta de nueces y otros frutos secos se asocia a un incremento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y neurodegenerativas. Por eso, Mayo Clinic y la Clínica Cleveland recomiendan incluirlas de forma habitual en la alimentación, adecuando la cantidad a cada persona.

Temas Relacionados

NuecesFrutos secosBeneficios para la saludNutriciónNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo funciona el ciclo de la ansiedad y las 5 claves para cortarlo sin abrumarse, según especialistas

Expertos consultados por Infobae describen un mecanismo de seis etapas que sostiene el malestar y comparten herramientas prácticas para retomar decisiones sin quedar condicionado por el temor

Cómo funciona el ciclo de la ansiedad y las 5 claves para cortarlo sin abrumarse, según especialistas

Mendoza incorpora la detección de atrofia muscular espinal en recién nacidos: cómo será la pesquisa neonatal

Según pudo saber Infobae, la provincia aplicará un tamizaje de rutina, conocido como “prueba del talón”, para identificar a tiempo esta patología. La implementación será por dos años y surgirá de un acuerdo entre el Ministerio de Salud y Deportes y el laboratorio Novartis, que aportará kits

Mendoza incorpora la detección de atrofia muscular espinal en recién nacidos: cómo será la pesquisa neonatal

Día Mundial del Melanoma: los últimos avances en los tratamientos de un tipo de tumor que crece en la Argentina

La inmunoterapia y las terapias dirigidas hoy brindan un pronóstico muy favorable en el abordaje de esta enfermedad, en especial cuando es detectada en forma temprana. Sin embargo, en nuestro país se diagnostican entre 1.500 y 2.000 casos al año y muchos se dan en etapas avanzadas. Cuáles son los síntomas y qué podemos hacer para prevenirlo

Día Mundial del Melanoma: los últimos avances en los tratamientos de un tipo de tumor que crece en la Argentina

La sal no solo daña el corazón: asocian el alto consumo de sodio con el deterioro de la memoria episódica

Una investigación reciente encontró una relación entre la ingesta excesiva de sodio y cambios en funciones cerebrales vinculadas al paso del tiempo

La sal no solo daña el corazón: asocian el alto consumo de sodio con el deterioro de la memoria episódica

Lavarse la cara solo con agua no alcanza: qué recomiendan expertos y cuál es la frecuencia ideal

La limpieza facial adecuada es clave para una piel sana. Los consejos a seguir

Lavarse la cara solo con agua no alcanza: qué recomiendan expertos y cuál es la frecuencia ideal

DEPORTES

Agredió a los jugadores en la Promoción 2011 y le robó una camiseta a Messi: cómo “Sub Zero” se convirtió en jefe de la barra de River Plate

Agredió a los jugadores en la Promoción 2011 y le robó una camiseta a Messi: cómo “Sub Zero” se convirtió en jefe de la barra de River Plate

La historia del Ruso Zielinski frente a River: el día que lo enfrentó con la número 10, la histórica Promoción y cuando le arruinó un título

El argentino Kevin Benavides debutará en la Fórmula 1 del Rally Dakar y revela: “Estuve cerca de la muerte”

Los 28 futbolistas de la prelista de Scaloni que finalizan su actividad con los clubes y quedarán a disposición para el Mundial 2026

La Conmebol recibió un informe por “volumen anormal” de apuestas que involucra a un jugador de Independiente Rivadavia

TELESHOW

Adrián Suar y Carla Peterson vuelven a la comedia después de 15 años: “No vale todo en función de hacer reír”

Adrián Suar y Carla Peterson vuelven a la comedia después de 15 años: “No vale todo en función de hacer reír”

Juanita Molina, la actriz colombiana del momento: de Dear Killer Nannies al fenómeno internacional

Rocío Quiroz: “Soy negra y villera con orgullo”

La reflexión de Daniela Christiansson tras celebrar su cumpleaños 35 en Argentina: “Este año aprendí más de lo que nunca imaginé”

Carmen Barbieri recordó su juventud y confesó de qué se arrepiente en su vida: “Nunca hice de gato”

INFOBAE AMÉRICA

Una explosión de gas en una mina de carbón de China dejó al menos 82 muertos y 9 desaparecidos

Una explosión de gas en una mina de carbón de China dejó al menos 82 muertos y 9 desaparecidos

“El país que amamos odiar”: Mariana Enriquez y todo lo que le aprendió de los Estados Unidos

Organización independiente alerta sobre retroceso en derechos humanos en cárceles y centros para migrantes en Costa Rica

Jóvenes y adultos de la Zona Sur de Costa Rica podrán acceder a 130 becas técnicas para mejorar sus opciones de empleo

Cámara de Comercio apoya medidas de Panamá ante conflicto con Costa Rica