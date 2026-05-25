Mundo

Rusia anunció más bombardeos contra Kiev y exigió la salida de diplomáticos tras el mayor ataque aéreo en años

El Ministerio de Exteriores ruso advirtió que los próximos ataques apuntarán a “centros de toma de decisiones”, días después de lanzar 90 misiles y 600 drones sobre la capital ucraniana

Guardar
Google icon
Un residente sentado en el lugar de un ataque ruso con misiles y drones, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania 24 de mayo 2026. REUTERS/Stringer
Un residente sentado en el lugar de un ataque ruso con misiles y drones, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania 24 de mayo 2026. REUTERS/Stringer

El Ministerio de Exteriores de Rusia anunció el lunes que sus fuerzas armadas iniciarán ataques sistemáticos” contra instalaciones militares e industriales en Kiev, e instó al personal diplomático a abandonar la capital ucraniana “lo antes posible”. La advertencia llegó dos días después de uno de los bombardeos más destructivos sobre la ciudad desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022.

Los ataques tendrán como objetivo tanto los centros de toma de decisiones como los puestos de mando”, señaló el comunicado oficial. La declaración incluyó una advertencia explícita al personal de misiones diplomáticas y organizaciones internacionales. Francia rechazó la exigencia. Un portavoz de su Ministerio de Exteriores afirmó, según AFP, que estaban “acostumbrados a las amenazas de Putin” y que la evacuación de sus diplomáticos estaba “descartada”. El canciller ucraniano, Andriy Sybiga, describió las advertencias como “chantaje ruso” y llamó a los aliados a no ceder ante la presión de Moscú.

PUBLICIDAD

El bombardeo de la noche del sábado al domingo incluyó 600 drones y 90 misiles lanzados desde tierra, aire y mar, según las fuerzas aéreas ucranianas. El saldo fue de al menos cuatro muertos y más de 80 heridos. Entre los objetivos alcanzados hubo edificios residenciales, escuelas, un centro comercial y un mercado en distintos barrios de la capital. El Museo Nacional Chernobyl, en el casco histórico de la ciudad, y el Museo Nacional de Arte de Ucrania resultaron dañados o destruidos.

El Museo de Chernobyl de Kiev perdió el 40% de sus piezas tras el impacto de un misil ruso

El elemento más significativo desde el punto de vista militar fue el empleo del misil balístico hipersónico Oreshnik. El proyectil, capaz de transportar ojivas nucleares y de alcanzar objetivos a casi 5.600 kilómetros de distancia, impactó en Bila Tserkva, ciudad de 200.000 habitantes situada unos 80 kilómetros al sur de Kiev. Fue la tercera vez que Rusia empleó este sistema en el conflicto: primero en Dnipro en noviembre de 2024, luego en la región de Leópolis en enero de 2026. Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, calificó su uso como una “táctica de intimidación política e irresponsable juego nuclear”.

PUBLICIDAD

Moscú justificó el bombardeo como represalia por un ataque ucraniano con drones el 22 de mayo contra un complejo educativo en Starobilsk, ciudad bajo ocupación rusa en la región de Lugansk. Las cifras de víctimas variaron notablemente según la fuente: la ONU confirmó al menos seis muertos, mientras el Ministerio de Emergencias ruso elevó el balance hasta 21. La organización internacional precisó que no tiene acceso a la zona ocupada y no pudo verificar los datos de forma independiente. El Estado Mayor ucraniano negó haber atacado un objetivo civil y afirmó que sus fuerzas golpearon infraestructura militar rusa en la zona.

Voluntarios de Cruz Roja ayudan a una mujer herida en un refugio tras un ataque ruso a un vecindario residencial en Kiev, Ucrania, el domingo 24 de mayo de 2026 (AP Foto/Evgeniy Maloletka)
Voluntarios de Cruz Roja ayudan a una mujer herida en un refugio tras un ataque ruso a un vecindario residencial en Kiev, Ucrania, el domingo 24 de mayo de 2026 (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

No es la primera vez que Rusia exige la evacuación de diplomáticos de Kiev. A principios de mayo, con motivo del Día de la Victoria —81.º aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial—, Moscú declaró un alto el fuego unilateral y amenazó con un “ataque masivo de misiles” sobre el centro de la capital si Ucrania perturbaba los actos conmemorativos, advirtiendo también a los diplomáticos extranjeros de la necesidad de marcharse. El patrón se repite ahora con un pretexto distinto y una escala mayor.

El conflicto acumula más de 60.000 bajas civiles desde 2022, según la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU, y se ha convertido en el más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La amenaza de ataques sistemáticos sobre la capital indica que Moscú busca ampliar la presión sobre las instituciones ucranianas en un momento en que las negociaciones de paz permanecen estancadas.

Temas Relacionados

RusiaKievUcraniaGuerra Rusia Ucrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El petróleo cayó un 7,15 % por la expectativa de un acuerdo que aliviaría tensiones en el estrecho de Ormuz

Una disminución notable en el valor del crudo se produce mientras representantes de Washington y Teherán negocian en Doha, reforzando esperanzas de una solución al conflicto que afecta la región del golfo Pérsico

El petróleo cayó un 7,15 % por la expectativa de un acuerdo que aliviaría tensiones en el estrecho de Ormuz

Las bolsas europeas cerraron con fuertes subidas por las expectativas de acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Un avance en las tratativas diplomáticas entre Washington y Teherán incidió en una marcada caída del precio del crudo, impulsando los principales índices bursátiles europeos y beneficiando a sectores como el industrial y el aeronáutico

Las bolsas europeas cerraron con fuertes subidas por las expectativas de acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Ataques rusos y advertencias a Bielorrusia: las implicaciones de una escalada en el flanco norte de Ucrania

El uso de misiles hipersónicos por parte de Moscú y la atención internacional sobre Minsk subrayan el peligro de una posible ampliación del conflicto y su impacto en la arquitectura de seguridad europea

Ataques rusos y advertencias a Bielorrusia: las implicaciones de una escalada en el flanco norte de Ucrania

Medio Oriente sigue en vilo esperando el acuerdo: una delegación iraní en Doha, una de Pakistán en China y tensión en Israel

La misión de Teherán pretende reactivar flujos financieros, mientras Islamabad gestiona en Beijing y en Jerusalén hay inquietud por las condiciones del pacto EEUU-Irán para avanzar en una tregua estable

Medio Oriente sigue en vilo esperando el acuerdo: una delegación iraní en Doha, una de Pakistán en China y tensión en Israel

Un misil ruso destruyó el Museo de Chernobyl de Kiev un mes después de su reapertura: “Pérdida para Ucrania y para el mundo”

La institución había vuelto a abrir el 27 de abril, tras una larga restauración programada para el 40 aniversario del accidente nuclear. El ataque del domingo arrasó cerca del 40% de sus colecciones

Un misil ruso destruyó el Museo de Chernobyl de Kiev un mes después de su reapertura: “Pérdida para Ucrania y para el mundo”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Resultados Super Astro Sol hoy 25 de mayo: verifique el signo ganador

Resultados Super Astro Sol hoy 25 de mayo: verifique el signo ganador

Penal Castro Castro refuerza controles y aísla a interno mencionado en amenaza mientras avanzan pesquisas del INPE

Mauricio Lizcano llamó “tramposo” a Carlos Caicedo por adhesión a Iván Cepeda y se despachó contra Roy Barreras, al que calificó de “mañoso”

Apostar por los jóvenes también es apostar por el país

Alacranes en el Metro CDMX: cuáles son las zonas de riesgo y qué hacer si te pica uno

INFOBAE AMÉRICA

Stephanie Orantes: la mentora más joven del país que busca revolucionar El Salvador a través de la educación

Stephanie Orantes: la mentora más joven del país que busca revolucionar El Salvador a través de la educación

Tos ferina cobra la vida de gemelos hondureños y ya suman 13 menores fallecidos por la enfermedad

Justicia guatemalteca envía a prisión preventiva a capturado por descuartizar a una persona en zona 18

La presión sobre tierras indígenas incrementa la crisis social y cultural en comunidades nicaragüenses

El movimiento portuario de Guatemala crece un 11% en 2025 y afianza su peso en el comercio marítimo regional

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionaron los fans de ‘Euphoria’ a la impactante muerte de uno de sus personajes principales en el penúltimo episodio

Así reaccionaron los fans de ‘Euphoria’ a la impactante muerte de uno de sus personajes principales en el penúltimo episodio

Pattie Boyd, la musa de George Harrison, criticó las próximas películas de los Beatles: “Nada que ver con la verdad”

Christopher Nolan siempre pensó en Lupita Nyong’o para Helena de Troya en ‘La Odisea’: “Estaba absolutamente desesperado”

El Papa León XIV citó “El señor de los anillos” para hablar sobre inteligencia artificial

Expertos advierten que los desnudos de Sydney Sweeney en ‘Euphoria’ pueden causar serios estragos en su carrera