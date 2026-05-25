Honduras

Tos ferina cobra la vida de gemelos hondureños y ya suman 13 menores fallecidos por la enfermedad

Dos bebés menores de tres meses fallecieron en el Hospital Escuela a causa de la tosferina, una enfermedad que sigue afectando gravemente a la población infantil no vacunada en la capital

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La cifra de menores fallecidos por tosferina en el país asciende a 13, según reportes recientes de las autoridades sanitarias de Honduras.
La cifra de menores fallecidos por tosferina en el país asciende a 13, según reportes recientes de las autoridades sanitarias de Honduras.

La jefa de la emergencia pediátrica del Hospital Materno Infantil doctora Sheyby Miralda, confirmó el fallecimiento de dos gemelos menores de tres meses a causa de tosferina, en un caso que reactivó la alerta sanitaria en Honduras. en Honduras y centro de referencia nacional,

Los menores, originarios de Tegucigalpa, habían sido ingresados al centro hospitalario hace aproximadamente dos semanas debido a complicaciones respiratorias graves.

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Pese a la atención médica recibida, su estado de salud se complicó progresivamente hasta que finalmente fallecieron durante el fin de semana, según el reporte médico.

Con este nuevo caso, las cifras de víctimas mortales por tosferina en menores de edad continúan en aumento, alcanzando al menos 13 fallecimientos en total, dos de ellos este fin de semana, registrados en lo que va del periodo reportado por las autoridades sanitarias.

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La doctora Miralda advirtió sobre la gravedad de esta enfermedad, especialmente en lactantes que aún no han completado su esquema de vacunación, subrayando que se trata de una infección de rápida propagación y con alto riesgo de mortalidad en población vulnerable.

“Lamentablemente seguimos teniendo muertes de lactantes menores de tres meses que se siguen complicando y muriendo por tosferina. Es una enfermedad altamente contagiosa y, cuando se desarrolla, altamente mortal”, expresó la especialista, quien reiteró el llamado a reforzar la prevención mediante la inmunización oportuna.

La Organización Panamericana de la Salud reporta una cobertura de vacunación DTP del 85% en Honduras, lo que evidencia desafíos en la inmunización.
La Organización Panamericana de la Salud reporta una cobertura de vacunación DTP del 85% en Honduras, lo que evidencia desafíos en la inmunización.

Llamado a vacunar

Las autoridades sanitarias reiteraron que la vacunación es la principal herramienta para prevenir casos graves y exhortaron a completar los esquemas de inmunización.

El caso de los gemelos se suma a una serie de hospitalizaciones pediátricas por afecciones respiratorias que actualmente mantienen una alta demanda en las salas del Hospital Materno Infantil, lo que refleja una presión constante sobre el sistema de salud en la capital, según la doctora Miralda.

De acuerdo con la doctora Miralda, este incremento de pacientes con problemas respiratorios estaría relacionado con factores ambientales, particularmente con los altos niveles de contaminación que afectan a Tegucigalpa, lo que incrementa la vulnerabilidad de los niños ante virus y bacterias.

En semanas recientes, la Secretaría de Salud, autoridad sanitaria nacional ya había reportado un aumento en los casos de tosferina en el país. El pasado 20 de mayo, la técnica de vigilancia de enfermedades prevenibles, Leticia Puerto, confirmó que la cifra de muertes por esta enfermedad ascendía a 11, lo que muestra una tendencia al alza en los decesos infantiles asociados a este padecimiento.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cobertura de la tercera dosis de DTP (difteria, tétanos y tosferina) en Honduras fue de 85% en 2023.

La vacunación se mantiene como la principal estrategia de prevención ante el avance de la tosferina en población infantil hondureña.
La vacunación se mantiene como la principal estrategia de prevención ante el avance de la tosferina en población infantil hondureña.

Atención pediátrica

Especialistas en salud advierten que la tosferina continúa representando una amenaza para los lactantes en Honduras, especialmente en entornos urbanos donde factores como la contaminación ambiental y la baja cobertura de vacunación pueden agravar la situación.

Mientras tanto, el sistema hospitalario sigue enfrentando una creciente demanda de atención pediátrica por enfermedades respiratorias, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias ante posibles nuevos casos graves y fallecimientos.

La situación reabre el llamado a reforzar la vacunación infantil y la atención temprana de síntomas respiratorios, en un contexto donde cada retraso en la inmunización puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de los menores más vulnerables.

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