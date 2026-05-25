Los 6 nombres que integran la lista de negociables de River Plate y cuántos refuerzos quiere Coudet

La formación de River Plate en la final ante Belgrano (REUTERS/Agustin Marcarian)

Luego de su último partido del semestre ante Blooming, pautado para este miércoles, por el Grupo H de la Copa Sudamericana, River Plate afrontará una reestructuración del plantel, que no tiene que ver con el resultado de la final del Torneo Apertura ante Belgrano, ya que se sabía que iba a ocurrir por más que el Millonario se consagrara campeón. La idea del cuerpo técnico y la dirigencia es que se marchen entre siete y diez jugadores del plantel. Algunos, cedidos a préstamo, otros, a través de una venta.

River sabe que va a ir a pérdida con algunos de estos futbolistas, especialmente en el caso de Kevin Castaño (citado por Colombia para el Mundial 2026), por el que la institución pagó más de 13 millones de dólares.

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Además del volante central, integran la nómina de negociables Giuliano Galoppo, Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Juanfer Quintero y Lautaro Rivero.

La situación de Juanfer es especial, ya que su salida tiene más que ver con una decisión del jugador que con la voluntad del club. El enlace sabe que con Eduardo Coudet al frente del plantel, él es suplente. Entiende que tiene un rol secundario en el equipo y lo sucedido en la final es una muestra de eso: recién ingresó por Maxi Meza a los 89 minutos de acción y con el Millonario en desventaja.

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Quintero cuenta con dos ofertas de la Major League Soccer y, por la información a la que pudo acceder Infobae, está dispuesto a aceptar una de esas para después del Mundial. Su inminente despedida ya la había dejado entrever Rodrigo Riep, su representante, hace unos días.

“Después del Mundial veremos… Los jugadores de este estilo quieren ser felices jugando”, subrayó el agente en una entrevista. “Hace goles importantes, siempre cambia los resultados, te mete o define los torneos, pero bueno… después son gustos personales. Lo que a él le haga feliz, donde sea feliz, será”, añadió, y sus senencias inyectaron incertidumbre.

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Coudet pretende enre seis y siete refuerzos (REUTERS/Agustin Marcarian)

¿Lautaro Rivero? Podría ser negociado, porque lo vienen mirando desde Inglaterra y Alemania. Además, es posible que sean cedidos algunos jugadores. Esa lista la van a evaluar Coudet y Pablo Longoria, nuevo director deportivo de River, cuando termine la participación oficial y con el Mundial como telón de fondo.

Al mismo tiempo, van a llegar entre seis y siete caras nuevas. Ya existe acuerdo verbal entre el club y Nicolás Otamendi, quien ya se despidió del Benfica y en Núñez lo esperan luego de la Copa del Mundo. Suenan Giovanni Simeone (Torino de Italia), Ángel Correa (Tigres de Monterrey), los uruguayos Mauro Arambarri (Getafe) y Agustín Canobbio (Fluminense), y Franco Cervi, quien supo ser potenciado por Coudet en Rosario Central.

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El otro elegido es Thiago Almada, con poco rodaje en el Atlético de Madrid. El ex Vélez llegó a la capital española por una cifra cercana a los 40 millones de euros (más de 46 millones de dólares) y se espera que busque recuperar esa inversión. En el pasado, el campeón del mundo estuvo en el radar de Boca. Por lo pronto, la dirigencia de la Banda hará un intento.