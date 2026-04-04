Qué es la depresión estacional: el trastorno que afecta el ánimo en los meses fríos

La depresión estacional se presenta principalmente en otoño e invierno debido a la disminución de horas de luz solar y afecta el ánimo diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada del otoño y la disminución de horas de luz solar, miles de personas sienten cómo su ánimo y energía se ven afectados de manera notable. La depresión estacional, reconocida por la Clínica Cleveland, aparece cuando el cambio de estación altera el equilibrio emocional, generando síntomas que pueden ir desde fatiga constante hasta aislamiento social.

Lejos de ser una simple tristeza, este trastorno puede impactar la vida cotidiana y exige atención profesional y medidas específicas para su manejo. La depresión estacional, también conocida como trastorno afectivo estacional, es un tipo de depresión vinculada a los cambios de luz y temperatura durante los meses fríos. Según la Clínica Cleveland, suele aparecer en otoño e invierno y afecta a personas sensibles a la falta de luz solar y a las alteraciones en la rutina.

Los síntomas más comunes incluyen tristeza persistente, apatía, dificultad para concentrarse, cansancio, aumento del sueño y pérdida de interés por actividades habituales.

Este trastorno puede impactar significativamente la calidad de vida si no se detecta ni trata a tiempo. Es frecuente que se presenten cambios en el apetito, antojos de carbohidratos y sentimientos de soledad. La Clínica Cleveland recomienda identificar estos síntomas y buscar orientación profesional para evitar complicaciones.

Factores que influyen en la aparición de la depresión estacional

Diversos especialistas coinciden en que la exposición reducida a la luz natural durante el otoño y el invierno es uno de los principales desencadenantes biológicos de la depresión estacional.

El doctor Adam Borland, psicólogo clínico de la Clínica Cleveland, detalla que los días más cortos disminuyen la cantidad de luz solar recibida, lo que repercute directamente en los niveles de serotonina, neurotransmisor esencial para el equilibrio emocional y la regulación del ánimo.

La menor exposición solar puede alterar el reloj biológico interno o ritmo circadiano, provocando desajustes en el sueño y aumentando la producción de melatonina, hormona relacionada con la somnolencia. Este desequilibrio hormonal genera fatiga persistente y un ánimo decaído, lo que dificulta afrontar las tareas cotidianas.

La falta de exposición a la luz natural en meses fríos repercute sobre la serotonina y el ritmo circadiano, lo que agrava la depresión estacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

A estos factores se suman variables ambientales y sociales. Durante los meses fríos, el confinamiento en espacios cerrados y la reducción de actividades al aire libre favorecen el sedentarismo y debilitan el apoyo interpersonal, intensificando la sensación de aislamiento y desgana. La disminución del contacto social puede incrementar la soledad y limitar los mecanismos de contención emocional, acentuando los síntomas del trastorno.

Además, ciertas personas presentan mayor vulnerabilidad: quienes tienen antecedentes de depresión, viven en regiones con inviernos largos y oscuros, o atraviesan situaciones de estrés o dificultades personales. La interacción entre factores biológicos, ambientales y de predisposición individual define la intensidad y la duración de la depresión estacional.

Estrategias eficaces para afrontar la depresión estacional

La Clínica Cleveland identifica estrategias respaldadas por la evidencia para reducir el impacto de la depresión estacional y favorecer el bienestar mental. Mantener una rutina diaria estructurada, con horarios fijos para comidas, descanso y actividades, contribuye a preservar la estabilidad emocional y a contrarrestar la tendencia a la desorganización propia de esta época.

Aprovechar al máximo la exposición a la luz natural es esencial: salir al aire libre durante las horas de mayor luminosidad, incluso en días nublados, ayuda a regular los ritmos biológicos y mejora el ánimo.

En zonas con poca luz solar, el empleo de fototerapia bajo indicación médica puede ser una alternativa eficaz.

La exposición diaria a la luz natural mejora el estado de ánimo y regula los ritmos biológicos según expertos en salud (VisualesIA)

Realizar actividad física regular, aunque sea en forma de caminatas o ejercicios suaves, favorece la liberación de endorfinas y aporta beneficios tanto físicos como mentales. Complementar estos hábitos con una alimentación balanceada y un descanso suficiente potencia el efecto positivo sobre el organismo.

Además, fortalecer la interacción social resulta igual de importante: mantener el contacto con familiares, amigos o grupos de interés disminuye el riesgo de aislamiento y proporciona apoyo emocional. Asimismo, participar en actividades grupales o de voluntariado puede ampliar la red de contención durante los meses de mayor vulnerabilidad.

Cuando los síntomas interfieren con la vida cotidiana, los especialistas recomiendan buscar ayuda profesional de manera temprana. Una intervención oportuna mejora el pronóstico y previene complicaciones futuras.

Cuándo consultar a un especialista

La Clínica Cleveland subraya que la depresión estacional constituye una afección médica reconocida y tratable. Si la tristeza, la fatiga, la falta de energía o el aislamiento afectan el desempeño laboral, académico o las relaciones personales, resulta esencial consultar a un profesional de la salud mental. El diagnóstico adecuado permite descartar otras causas y definir el abordaje más apropiado.

El tratamiento puede incluir psicoterapia —como la terapia cognitivo-conductual—, fototerapia con luz artificial específica y, en algunos casos, medicación para estabilizar los neurotransmisores y restablecer el ritmo biológico.

El acompañamiento profesional no solo ayuda a controlar los síntomas, sino que brinda herramientas para afrontar los cambios de estación de manera saludable y reducir el riesgo de recaídas en años posteriores.

La terapia cognitivo-conductual se emplea como tratamiento principal para los trastornos afectivos estacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer el momento adecuado para pedir ayuda es crucial para evitar que el trastorno evolucione y tenga impacto en otras áreas de la vida. Comprender cómo los cambios estacionales influyen en el bienestar físico y emocional constituye el primer paso para anticipar desafíos, adaptar rutinas y mantener el equilibrio durante todo el año.