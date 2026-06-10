Virus respiratorios en Argentina: el 98% de los casos notificados corresponden a influenza A H3N2

La circulación de influenza A(H3N2) lideró el aumento estacional de virus respiratorios notificado desde la semana epidemiológica 10 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La circulación de virus respiratorios aumentó en Argentina durante la semana epidemiológica (SE) 21 de 2026 y el Ministerio de Salud de la Nación atribuyó el repunte a la influenza A (H3N2), que representó el 98% de los casos notificados.

En el mismo período, el virus sincicial respiratorio (VSR) y el SARS-CoV-2 se mantuvieron en niveles bajos, según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

Según el BEN N° 811 (SE 21, 2026), publicado por el Ministerio de Salud, la influenza A (H3N2) concentró el 98% de los casos notificados en el marco del aumento estacional registrado desde la SE 10. La vigilancia centinela ambulatoria -que monitorea, mediante muestras, qué virus respiratorios circulan entre pacientes no internados- registró una positividad de influenza de 57,4% y se reportaron 222 nuevas notificaciones en pacientes internados durante la SE 21, mientras SARS-CoV-2 y VSR continuaron con circulación baja.

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Desde la cartera sanitaria señalaron que el incremento, iniciado en la SE 10, confirmó el adelanto de la temporada observado en los últimos años y se mantuvo “dentro de lo esperable” para esta época.

El médico infectólogo Ricardo Teijeiro (MN 58.065) afirmó ante la consulta de Infobae que el patrón se repite cada año y que la cantidad de casos observada es la habitual para esta etapa, con un predominio de influenza al comienzo de la temporada.

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La influenza A(H3N2) y adelanto de la temporada

Durante la semana epidemiológica 21 de 2026, la influenza A (H3N2) representa casi todos los casos reportados en Argentina, con alta incidencia de enfermedades asociadas y nuevas recomendaciones de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud informó que la circulación de virus respiratorios continuó en aumento y que el crecimiento se produjo “a expensas” de la influenza A(H3N2), el subtipo que explicó el 98% de los casos notificados en la SE 21.

El documento también describió que, desde la SE 10, se registró un aumento sostenido de la detección de influenza A, con predominio del subtipo H3N2.

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Además, se mencionó que la actividad de brotes correspondió en su mayoría a la circulación de influenza A(H3N2), con referencia al subclado K.

Teijeiro planteó que este inicio con predominio de influenza suele anteceder a un período con mayor presencia de VSR.

Vigilancia centinela: positividad en ambulatorios y aumento en internados

El BEN reportó 357.133 casos de enfermedad tipo influenza (ETI) notificados en las primeras 21 semanas de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la SE 21, la vigilancia centinela ambulatoria mostró un aumento en la positividad de influenza: alcanzó 57,4% de las muestras estudiadas, de acuerdo con la gacetilla del Ministerio de Salud. En el mismo corte semanal, el reporte oficial consignó un incremento de 222 nuevas notificaciones correspondientes a pacientes internados.

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El médico infectólogo y vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología (SLV), Roberto Debbag (MN 60.253) describió a este medio que, a diferencia de los cuadros habituales de gripe que comienzan de manera gradual, la influenza A(H3N2) puede presentar un inicio abrupto: “Se presenta de manera aguda, en pocas horas produce el gran decaimiento”, con cefalea y escalofríos, y puede sostener más días de evolución. “Era esperable que el virus se comporte así porque es lo mismo que pasó en el invierno del hemisferio norte, en Europa y en Estados Unidos, con el virus H3N2″, precisó.

En ese contexto, remarcó la necesidad de reforzar el alerta en grupos con factores de riesgo.

Cuántos casos se acumularon en 2026: ETI, neumonía y bronquiolitis

En hospitales, las notificaciones de pacientes internados por infecciones respiratorias se incrementaron durante la SE 21, según el Ministerio de Salud (Europa Press)

El BEN reportó, para las primeras 21 semanas del año, un ascenso de las notificaciones de infecciones respiratorias agudas, con un comportamiento destacado de influenza y niveles bajos pero constantes para VSR y SARS-CoV-2. En ese período, el informe oficial contabilizó:

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La enfermedad tipo influenza (ETI) presenta 357.133 casos notificados, con una incidencia acumulada de 768,6 cada 100.000 habitantes, mientras que la neumonía cuenta 45.442 casos notificados, con una incidencia acumulada de 97,8 cada 100.000 habitantes y la bronquiolitis en menores de 2 años, 31.248 casos, con una incidencia de 2.160,5 cada 100.000 habitantes.

El BEN indicó que las bronquiolitis en menores de 2 años permanecieron dentro del rango esperado. Teijeiro sostuvo que, en el caso del VSR, el menor impacto en los niños más pequeños se vinculó con la vacunación en embarazadas, que, según afirmó, se asoció a menos complicaciones en menores de un año.

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Internaciones y grupos afectados: qué señalan los especialistas

Neumonía y ETI mostraron un ascenso de notificaciones, con niveles de brote hacia la semana epidemiológica 11, según el BEN (Europa Press)

El BEN informó que, en influenza, la mayor cantidad de internaciones se observó en adultos mayores y en el grupo de 45 a 64 años. En VSR, el mayor peso se registró en menores de 5 años, con especial concentración en menores de 1 año.

Debbag recomendó que las personas con factores de riesgo que aún no se vacunaron contra la gripe lo hagan, y que en caso de presentar síntomas compatibles “consulten de forma temprana, en una ventana de 24 a 36 horas, para que el médico evalúe la administración de oseltamivir, disponible en Argentina". Según explicó, el objetivo es reducir complicaciones, hospitalizaciones, neumonía y fallecimiento.

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En el BEN, además, se consignaron 10 fallecimientos con diagnóstico de influenza y uno con SARS-CoV-2 en lo que iba del año.

SARS-CoV-2 y VSR: circulación baja, pero con vigilancia activa

El BEN indicó el uso racional de oseltamivir en casos de alto riesgo o cuadros graves, sin esperar confirmación laboratorial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud indicó que los casos de SARS-CoV-2 se mantuvieron en niveles bajos durante la SE 21 y que, en relación con el VSR, se sostuvieron detecciones aisladas. En paralelo, el BEN describió un escenario con aumento de influenza y una circulación más contenida de VSR y SARS-CoV-2.

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Teijeiro subrayó que el SARS-CoV-2 “sigue circulando” y que, para quienes tienen riesgo, la recomendación es sostener los refuerzos de vacunación.

Qué recomiendan: vacunas, cuidados y antivirales en pacientes de riesgo

El Ministerio de Salud recomendó completar la vacunación contra influenza, SARS-CoV-2, neumococo y VSR en población objetivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las recomendaciones, el Ministerio de Salud llamó a fortalecer y mantener completas las coberturas de vacunación contra influenza, SARS-CoV-2, neumococo y VSR, además de asegurar la vigilancia epidemiológica con notificación oportuna y muestreo adecuado en unidades centinela.

El BEN también enumeró medidas de prevención comunitaria: lavado de manos, ventilación, desinfección de ambientes y aislamiento de personas con síntomas respiratorios hasta cumplir 24 horas sin fiebre. En relación con el tratamiento, recomendó el uso racional de antivirales como oseltamivir en casos de alto riesgo o cuadros graves, sin esperar confirmación laboratorial.