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Qué anticipa el SMN para el otoño 2026 en Argentina y cómo será el clima

La institución publicó su informe en el que describe cuáles serán las condiciones durante los próximos tres meses

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El Servicio Meteorológico Nacional difundió
El Servicio Meteorológico Nacional difundió proyecciones climáticas orientadas a la planificación de sectores productivos y la ciudadanía (SMN)

El otoño en Argentina inició bajo el signo del cambio, no solo en el color de las hojas o la luz de los días, sino también en las expectativas sobre el clima. La llegada del equinoccio, que este año ocurrió el 20 de marzo a las 11:46 según el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), marcó el inicio de una estación en la que el tiempo atmosférico define rutinas, actividades y decisiones en todo el país.

Las proyecciones elaboradas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrecen una hoja de ruta sobre lo que puede esperarse del clima en los próximos meses, con información orientada a la planificación de sectores productivos, autoridades y ciudadanía. El SMN anticipó escenarios diferenciados para las temperaturas y las precipitaciones entre marzo y mayo de 2026, bajo una metodología que enfatiza la probabilidad y la comparación con registros históricos.

Pronóstico de precipitaciones por región

Según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de precipitaciones para el otoño 2026 presenta diferencias marcadas entre regiones. En el centro y norte de Patagonia, La Pampa, Buenos Aires, el litoral y sectores del noreste argentino —incluido el este de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero—, el escenario más probable es el de lluvias dentro del rango normal. El organismo define “normal” como aquellos valores que se ubican entre los límites establecidos por la división en terciles de los registros históricos.

El otoño en Argentina comenzó
El otoño en Argentina comenzó el 20 de marzo de 2026 a las 11:46, según el Servicio de Hidrografía Naval (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Noroeste Argentino y el sur de la Patagonia, el SMN estima una mayor probabilidad de precipitaciones por encima del promedio. Esta tendencia, según el informe, se fundamenta en el análisis conjunto de modelos globales y nacionales, y podría impactar en sectores agrícolas y de infraestructura por la posibilidad de excedentes hídricos.

En contraste, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, el oeste de Santa Fe y el sur de Santiago del Estero presentan una expectativa de precipitaciones normales o inferiores a la media. Para estos casos, el organismo advierte que el pronóstico NO indica valores de la variable pronosticada ni su variabilidad a lo largo del trimestre.

El SMN recomendó que en las áreas donde no se asigna una categoría predominante, se tomen como referencia los valores climatológicos promedios del trimestre. Además, subraya la importancia de complementar la información trimestral con reportes y alertas de menor escala para anticipar eventos extremos que este tipo de pronóstico no puede captar.

El pronóstico del SMN para
El pronóstico del SMN para el otoño 2026 contempla escenarios diferenciados de temperatura y precipitaciones según la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyección de temperaturas medias

El pronóstico del SMN para el otoño señaló que amplias zonas del país podrían registrar temperaturas medias superiores a la normal. La mayor probabilidad de registros elevados se concentra en el sur de la Patagonia, el Noroeste, Córdoba, Santiago del Estero, el oeste de Santa Fe, el oeste de Chaco y el oeste de Formosa. El método de terciles utilizado por el organismo implica que el tercil superior corresponde a valores cercanos a 0,5 °C por encima del promedio histórico, aunque la cifra puede variar según las series de datos y la zona geográfica.

En el centro y norte de la Patagonia, Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y el litoral, la perspectiva es de temperaturas normales o superiores a la media. De acuerdo con el SMN: “Las oscilaciones subestacionales y fenómenos de escala sinóptica continuarán afectando la temperatura, por lo que no se descartan episodios aislados de calor o frío fuera de la tendencia general”.

La institución aclaró que estos valores refieren a promedios del trimestre y no anticipan variaciones internas ni eventos puntuales. La proyección surge del consenso entre modelos climáticos internacionales y nacionales y se ajusta según la evolución de fenómenos como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). En escenarios neutros del ENOS, la probabilidad asignada a cada categoría de temperatura ronda el 33,3%.

El centro y norte de
El centro y norte de la Patagonia, La Pampa, Buenos Aires, el litoral y el noreste argentino tienen mayor probabilidad de lluvias dentro del rango normal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Metodología y categorías de pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional emplea el método de terciles para categorizar las previsiones de precipitaciones y temperaturas. En el caso de las lluvias, los datos históricos se dividen en tres partes iguales, lo que permite distinguir entre “inferior”, “normal” y “superior” respecto al promedio. Para la temperatura, el tercil central abarca registros dentro de ±0,5 °C del valor medio del período de referencia.

La asignación de una categoría en el pronóstico implica una mayor probabilidad de que los valores trimestrales se ubiquen en ese rango, sin excluir la posibilidad de episodios extremos o variaciones a corto plazo. “El pronóstico deriva del consenso entre modelos climáticos globales, modelos estadísticos nacionales y el análisis de condiciones oceánicas y atmosféricas”, detalló el informe.

El SMN insiste en que la interpretación adecuada de estos datos requiere comprender su carácter probabilístico y contextual. Los usuarios deben seguir los boletines diarios y los sistemas de alerta temprana para responder a eventos meteorológicos de alto impacto que no pueden anticiparse en informes estacionales.

El SMN recomienda complementar la
El SMN recomienda complementar la información trimestral con reportes y alertas de menor escala para anticipar eventos extremos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones del pronóstico y recomendaciones de uso

Los pronósticos trimestrales del SMN presentan limitaciones metodológicas asociadas a su naturaleza probabilística. Dado que reflejan valores medios, no permiten prever la aparición de olas de calor, lluvias intensas localizadas o descensos abruptos de temperatura.

La consulta de reportes diarios, semanales y boletines especiales es fundamental para complementar la información y ajustar la planificación sectorial.

La utilización del pronóstico estacional debe contemplar que la responsabilidad sobre su aplicación recae en los usuarios, quienes deben considerar las limitaciones del modelo y las particularidades locales para cada región.

Contexto astronómico: equinoccio de otoño en Argentina

El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) confirmó que el equinoccio de otoño en Argentina tendrá lugar el 20 de marzo de 2026 a las 11:46. Este fenómeno, que ocurre cuando los rayos solares inciden perpendicularmente sobre el ecuador terrestre, determina que el día y la noche tengan igual duración en todo el planeta.

El inicio del otoño marca una reducción progresiva de las horas de luz y un descenso paulatino de la temperatura, elementos que inciden en la organización de actividades agrícolas, sociales y productivas en todo el país.

El fenómeno del equinoccio tiene repercusiones directas en los ciclos naturales y en la planificación de los sectores que dependen de las condiciones meteorológicas.

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