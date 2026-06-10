Conrado Estol advirtió sobre el riesgo de los médicos “truchos” para los pacientes

En Infobae al Mediodía, Conrado Estol advirtió sobre la dificultad de identificar médicos truchos, un problema que pone en riesgo a los pacientes y al sistema

En su columna semanal en Infobae al Mediodía, el doctor Conrado Estol advirtió sobre la presencia de médicos truchos y la dificultad para identificarlos. También abordó los riesgos que implica para los pacientes y el sistema de salud.

Durante su paso por el estudio de Infobae en Vivo, donde dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Estol puso en primer plano la gravedad del problema de los médicos sin certificación.

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“Diccionario de la Real Academia: ‘Trucho, adjetivo. De Argentina, Uruguay, coloquial. Significa fraude o fraudulento, que engaña, que es de baja calidad’. Es interesante. Es una palabra muy nuestra”, definió, y remarcó la dificultad de traducir el concepto fuera del Río de la Plata: “En inglés no hay una buena palabra que sea exactamente esa”.

Médicos truchos: el fraude que pone en riesgo la salud

El doctor Estol señaló que la proliferación de profesionales falsos no es exclusiva de Argentina, en países como Australia y Estados Unidos también ha ocurrido

Estol explicó que la proliferación de profesionales falsos no es exclusiva de la Argentina: “En el mundo desarrollado también. Australia, en Estados Unidos, quince años ha practicado un médico que no era médico”. Relató cómo, en casos emblemáticos, personas lograron ejercer durante años con títulos robados o comprados fraudulentamente, e incluso cambiaron su identidad para eludir controles.

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El neurólogo hizo una comparación contundente: “Si te subís a un avión y te dicen que el piloto no es piloto, es trucho, te tirás por la ventana. Es lo mismo. El ‘médico’ que te va a atender es un señor que nunca estudió medicina”. Insistió en que los sistemas de certificación suelen fallar por “sobreconfianza en el sistema” y la falta de chequeo de títulos.

Detalló que la dificultad para corroborar títulos extranjeros y la falta de recursos en zonas alejadas potencian el problema: “En la capital hay un médico cada cincuenta personas. Vamos a Formosa, hay uno cada ochocientas. En muchos lugares de la Argentina hay uno cada ochocientas o novecientas personas”. Agregó que la escasez de médicos en el interior facilita la contratación sin controles rigurosos, lo que puede poner en peligro a los pacientes.

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El rol de la denuncia y la cultura del silencio

Estol remarcó que la sobreconfianza en el sistema y la falta de chequeo de títulos facilitan la existencia de médicos sin certificación en el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estol advirtió sobre los mecanismos que perpetúan la presencia de médicos truchos: “No se denuncia muchas veces, no por complicidad, sino por miedo a que haya alguna reacción contra el que denuncia”. Indicó que sólo el 30% de los pacientes que sospechan de un médico trucho realizan una denuncia formal: “La gente cambia de médico, hace otra consulta, no dice nada”.

Durante el intercambio, el neurólogo también se refirió a la dificultad que enfrentan los pacientes para diferenciar entre un médico trucho y un mal profesional: “Bernardo Houssay, premio Nobel de la Argentina, médico, decía: ‘Es más peligroso un mal médico que un tigre’, porque cualquier persona identifica que eso es un tigre. En cambio, un mal médico no lo podés identificar”.

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Formación, certificación y desafíos pendientes

Estol criticó la ausencia de un sistema uniforme de certificación y recertificación en la Argentina: “No hay examen de certificación. En Estados Unidos, vos terminás la residencia, ya hiciste ocho años de carrera, ocho años de residencia y tenés que dar un examen más de certificación general para poder ejercer”.

Estol subrayó que la escasez de médicos en zonas alejadas facilita contrataciones sin controles rigurosos, lo cual puede poner en peligro a los pacientes

Para el neurólogo, la actualización profesional es una de las claves para reducir los riesgos: “En Estados Unidos es fundamental. Y vos ves al médico de mi edad, de cincuenta, sesenta años, y van a congresos porque eso le permite tener créditos que recertifican que se está manteniendo”.

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La columna completa del doctor Conrado Estol

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