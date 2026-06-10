Qué es la ferritina, la reserva de hierro que en más del 30 % de las mujeres tiene en déficit sin saberlo

La ferritina almacena el hierro y sostiene la energía y el metabolismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un déficit de ferritina afecta de forma silenciosa la salud de millones de mujeres, pues sus síntomas suelen confundirse con el estrés o el ritmo cotidiano, según Vogue. Esta proteína, almacenadora del hierro en el cuerpo, es vital para el metabolismo, la energía y el estado del cabello y la piel.

La ferritina es el principal depósito de hierro del organismo y resulta esencial para la salud femenina. Su carencia puede causar fatiga persistente, debilidad y pérdida de cabello, síntomas que frecuentemente se ignoran o se atribuyen a otras causas. Detectar la deficiencia con prontitud y recibir el tratamiento adecuado favorece la calidad de vida y previene complicaciones mayores.

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La ferritina se encuentra en órganos como el hígado, el bazo y la médula ósea. Es la reserva estratégica de hierro para el organismo. “La ferritina es la forma en la que el organismo almacena el hierro”, señaló Karishma Shah, nutricionista y psicóloga de la salud, en declaraciones recogidas por el medio citado.

La ferritina, principal depósito de hierro, puede descender y afectar el bienestar femenino sin alterar la hemoglobina, siendo clave reconocer síntomas y buscar diagnóstico específico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el hierro circulante en sangre puede aparecer normal en análisis básicos, tener ferritina baja indica que el cuerpo recurre a sus reservas y opera prácticamente justo de recursos.

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Si ambos niveles, hierro y ferritina, descienden, suele ser indicador de una anemia en fase avanzada, detalla la doctora Shirin Lakhani, especialista en salud femenina y hormonas. La función de la ferritina abarca la producción energética, el estado de ánimo, la salud capilar y el metabolismo tiroideo.

Causas del déficit de ferritina en mujeres

El té y el café pueden interferir con la absorción del hierro durante las comidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mujeres en edad fértil presentan una especial vulnerabilidad ante esta condición. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 33% de ellas padece ferropenia, lo que la convierte en la carencia nutricional más habitual a nivel global. Menstruaciones abundantes, embarazo y posparto incrementan la demanda orgánica de hierro y el riesgo de déficit.

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Los trastornos hormonales como la endometriosis, la menorragia o la presencia de miomas elevan las probabilidades de falta de ferritina. Además, las dietas vegetarianas restringen la ingesta de hierro fácilmente absorbible, como advierte la especialista Shah citada por el medio.

La experta remarca que muchas mujeres experimentan una mejora cuando la ferritina se sitúa entre 40 y 70 ng/ml, aunque algunos laboratorios consideren normales valores inferiores. Algunas patologías digestivas y el estrés prolongado también dificultan la absorción y mantenimiento de este mineral.

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La caída del cabello y las uñas quebradizas pueden ser señales tempranas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas y señales de alerta por ferritina baja

El déficit de ferritina raramente se manifiesta con un solo síntoma. Se expresa en forma de fatiga persistente, debilidad, mareos, dificultad para concentrarse, bajo estado de ánimo y caída de cabello.

La médica estética Sabika Karim, fundadora de SkinMedical, destaca que el cabello y la piel son los primeros órganos en mostrar las señales de la deficiencia. Según Karim, recogida por Vogue, pueden apreciarse uñas quebradizas y sequedad o picor en la piel, aunque estas molestias pueden deberse a otras causas.

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El cansancio persistente puede aparecer aunque la hemoglobina esté en rango. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confusión con cambios hormonales o estrés es común. Por ello, es fundamental valorar las señales en conjunto y recurrir a estudios específicos, ya que la hemoglobina normal no descarta la carencia.

Cómo prevenir y corregir la carencia de ferritina

Abordar este déficit requiere una combinación de alimentos adecuados, buenos hábitos y asistencia médica. El hierro hemo, presente en productos de origen animal, es el más fácil de asimilar.

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La falta de reservas de hierro se confunde a menudo con estrés o cambios hormonales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En dietas vegetarianas, recomiendo incluir legumbres —lentejas, garbanzos, alubias—, verduras de hoja verde, semillas de calabaza y sésamo, soja, tofu, dátiles y panela, como sugiere la especialista Shah.

Para mejorar la absorción, conviene consumir estos alimentos junto con fuentes de vitamina C, como los cítricos o el limón. En ocasiones, puede ser necesario recurrir a suplementos de hierro o tratamientos indicados por el médico, dependiendo de los resultados del análisis y bajo control profesional.

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Factores como el exceso de calcio durante las comidas, la producción deficiente de ácido gástrico y las alteraciones tiroideas dificultan la absorción del hierro.

Las dietas vegetarianas requieren planificación para cubrir hierro y mejorar su absorción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También los taninos y polifenoles del té y el café interfieren; se recomienda evitar estas bebidas junto con comidas ricas en hierro. “Pueden interferir en la absorción del hierro, por lo que conviene evitar consumir estas bebidas al mismo tiempo que las comidas ricas en este mineral”, advierte Karim.

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Diagnóstico y seguimiento médico

La deficiencia de ferritina solo se confirma con un análisis de sangre específico, ya que la hemoglobina puede encontrarse dentro del rango saludable, sin evidenciar el déficit de reservas. “Una ferritina baja puede manifestarse de formas muy sutiles mucho antes de evolucionar hacia una anemia”, explica la doctora Lakhani.

El uso de suplementos de hierro en pastillas se define según los análisis y siempre bajo control médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos recomiendan consultar al médico ante síntomas persistentes o factores de riesgo como menstruaciones abundantes o problemas digestivos. El tratamiento debe adaptarse a las causas individuales, por lo que la intervención profesional resulta imprescindible.

Restablecer el equilibrio de ferritina exige atacar tanto el déficit como su origen, ya que, si no se soluciona la causa subyacente, el problema puede reaparecer.

La información, las declaraciones de especialistas y los consejos sobre el cuidado del hierro y la ferritina han sido recopilados por Vogue.