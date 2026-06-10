Salud

Daniel López Rosetti: “Por cada diagnóstico de celiaquía, hay entre cinco a diez personas que la tienen y no lo saben”

El médico detalló en Infobae a las Nueve los aspectos clave de esta enfermedad silenciosa y el rol del tratamiento alimentario

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Qué es la celiaquía y cómo se detecta

¿Qué es la celiaquía, cómo se manifiesta y cuál es el abordaje necesario para el diagnóstico y tratamiento?. Eso se preguntó el doctor Daniel López Rosetti sobre la enfermedad afecta a más del uno por ciento de la población argentina y suele estar subdiagnosticada.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Mediodía, donde dialogó con el staff integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, López Rosetti precisó: “La enfermedad celíaca es autoinmune y sistémica. ¿Qué es autoinmune? Que la inmunidad empieza a atacar a tus propias células”.

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Remarcó que, si bien se la suele asociar únicamente al intestino, “abarca todo el sistema” y puede tener repercusiones en otros órganos.

La causa genética y el rol del gluten en la celiaquía

Ilustración del cuerpo humano mostrando el sistema digestivo con estómago, hígado e intestinos. Un círculo magnificado revela vellosidades intestinales dañadas.
Ilustración biomédica detallada del sistema digestivo humano, mostrando la anatomía interna y un primer plano de las vellosidades intestinales dañadas por la enfermedad celíaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista explicó que la celiaquía “es desencadenada por la ingestión de gluten, que es un grupo de proteínas presente en el trigo, avena, centeno y cebada”, y puntualizó: “En personas genéticamente predispuestas, el sistema inmunológico reacciona frente al gluten y forma anticuerpos que lesionan las vellosidades intestinales”.

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Subrayó que “el gluten está compuesto por varias proteínas, entre ellas la gliadina, responsable principal de la reacción inmunológica”.

López Rosetti aclaró que la avena, si bien naturalmente no contiene gluten, “habitualmente lo tiene por contaminación cruzada”, motivo por el cual se incluye en la denominación “sin TACC”.

“La enfermedad tiene una base genética muy fuerte —no es el cien por ciento genético, pero es el noventa y ocho por ciento genético— y por eso, si me diagnostican celiaquía, hay que hacerles análisis a mis relaciones primarias: padre, madre, hermanos, hijos”.

Diagnóstico y síntomas: de la mala absorción a los cuadros extra digestivos

La celiaquía es una enfermedad autoinmune sistémica que afecta a más del uno por ciento de la población, según explicó el doctor Daniel López Rosetti
La celiaquía es una enfermedad autoinmune sistémica que afecta a más del uno por ciento de la población, según explicó el doctor Daniel López Rosetti

“La celiaquía produce una atrofia de las vellosidades intestinales. Si tengo menos vellosidades, tengo menor capacidad de absorción de nutrientes”, detalló el médico. Enumeró que los síntomas digestivos incluyen “mala absorción de hierro, calcio, ácido fólico, vitamina D, zinc, proteínas y grasas”, lo que genera cuadros como “anemia, dolor abdominal, meteorismo —gases—, distensión, constipación y dispepsia”.

López Rosetti remarcó la importancia de prestar atención a síntomas cotidianos: “Un síntoma no es un síntoma, es información y eso vale oro”. Enfatizó que “por cada persona con diagnóstico de celiaquía, hay entre cinco y diez personas que la tienen y no lo saben”, lo que explica por qué muchas veces el cuadro se presenta de manera oligo sintomática o incluso asintomática.

Respecto a las complicaciones fuera del aparato digestivo, el especialista sostuvo: “Cuando no se absorbe bien el calcio, no se forma bien el hueso y eso se llama osteopenia; si falta aún más, se llama osteoporosis”. Además, advirtió que la celiaquía puede estar “condicionando la infertilidad y los abortos recurrentes”, y que en niños puede provocar “retraso en el desarrollo de peso y estatura”.

Cómo se detecta y cuál es el tratamiento para la celiaquía

Infografía sobre celiaquía en Argentina, con ilustraciones de una persona, espiga de trigo, iconos de grupo, cerebro, microscopio y tubos de ensayo.
Una infografía detalla la alta incidencia de la celiaquía en Argentina, el desafío del subdiagnóstico y los métodos clave para su detección, evidenciando que la mayoría desconoce su condición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico, según López Rosetti, comienza con la sospecha clínica y se confirma mediante estudios: “En la celiaquía se obtiene una muestra del intestino para analizar, lo que se llama biopsia. El anátomo patólogo observa la muestra al microscopio y evalúa el daño en las vellosidades”. Recomendó no iniciar una dieta libre de gluten antes de consultar al médico, ya que “si después vas al médico cuando ya bajaste las harinas, es más difícil el diagnóstico”.

Sobre el tratamiento, fue tajante: “El tratamiento de la celiaquía es la eliminación estricta del gluten de la alimentación. Eso significa evitar trigo, avena, centeno y cebada”. Señaló que los alimentos aptos para celíacos “suelen costar el doble de las normales”, planteando un desafío adicional para quienes deben seguir la dieta.

El cardiólogo diferenció la celiaquía de las modas alimentarias: “Mucha gente dice ‘tengo intolerancia a la harina’ y confunde la celiaquía con no comer harinas. Lo que sirve es ir al médico, porque si uno deja de consumir harinas sin diagnóstico, complica la evaluación correcta”.

La entrevista completa a Daniel López Rosetti

Doctor Lopéz Rosetti en Infobae en Vivo. El gluten está presente en trigo, avena, centeno y cebada, su consumo en personas predispuestas desencadena la reacción inmunológica

Finalmente, aclaró que la celiaquía “no tiene cura, pero sí control: una vez que la persona elimina el gluten de su dieta, los síntomas desaparecen y el daño intestinal puede revertirse en gran medida”.

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