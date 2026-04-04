Las claves matutinas para evitar el estrés crónico, según especialistas

Especialistas en salud recomiendan hábitos matutinos como la exposición a la luz solar, el movimiento físico y un desayuno equilibrado para reducir el estrés crónico (Imagen ilustrativa Infobae)

Iniciar el día con hábitos matutinos para reducir el estrés puede transformar tanto el bienestar físico como mental, facilitando una mejor respuesta ante las exigencias diarias y previniendo el estrés crónico. El inicio de la mañana determina el tono del resto del día.

Para minimizar el estrés antes de las 9 de la mañana, especialistas en nutrición y salud recomiendan tres acciones clave: exponerse a la luz solar natural durante la primera hora tras despertar, realizar al menos 10 minutos de movimiento físico suave —como caminar rápido o practicar yoga— y consumir un desayuno equilibrado que incluya carbohidratos complejos, proteínas y grasas saludables.

Según la Clínica Mayo, estas estrategias favorecen el equilibrio hormonal y promueven energía sostenida, ayudando a regular la respuesta del organismo frente a factores estresantes. Un estudio científico demostró que la exposición matutina a la luz solar y la actividad física ligera pueden reducir los niveles percibidos de estrés y ansiedad en adultos.

El estrés matutino suele estar vinculado a responsabilidades laborales, tareas familiares y el uso constante de dispositivos digitales. Aunque cierto grado de estrés resulta inevitable, arrancar el día con una rutina estructurada contribuye a crear un entorno más favorable para la salud integral.

Los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos advierten que el estrés crónico, si persiste, puede desencadenar problemas como hipertensión, menor inmunidad y alteraciones digestivas.

Exposición a la luz solar: primer paso para regular el estrés

Exponerse a la luz natural durante la primera hora tras despertar ajusta el ritmo circadiano, que regula los ciclos de sueño y vigilia. La luz solar estimula la producción de cortisol, hormona que activa la mente e indica al cuerpo el inicio de la actividad diurna.

La exposición a la luz solar natural durante la primera hora del día ayuda a regular el ritmo circadiano y mejora la respuesta frente al estrés matutino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, facilita la liberación de melatonina —la “hormona del sueño”— aproximadamente catorce horas después. La Universidad de Harvard destaca que la exposición regular a la luz solar por la mañana mejora la calidad del sueño y reduce síntomas de ansiedad.

Para potenciar este hábito, los especialistas sugieren evitar gafas de sol al salir y mirar hacia la parte más brillante del cielo, sin mirar directamente al sol.

Si la luz natural es insuficiente, usar iluminación artificial brillante o una lámpara de fototerapia puede ser útil, según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Beber agua al aire libre refuerza el inicio saludable de la jornada.

Movimiento físico y desayuno equilibrado: hábitos esenciales para el bienestar matutino

Incorporar entre diez y quince minutos de movimiento matutino, como una caminata ligera o yoga suave, favorece la liberación de endorfinas, hormonas asociadas al bienestar. Esta práctica también mejora la calidad del sueño nocturno.

La Organización Mundial de la Salud subraya que la actividad física regular se asocia con menor estrés y mejor salud mental. Comenzar el día con movimiento puede optimizar el descanso, un factor esencial para controlar el estrés, ya que la falta de sueño puede agravar la ansiedad.

Para mantener la constancia, se aconseja preparar la ropa deportiva la noche anterior y acompañar la actividad con música o un audio agradable. Adaptar el tipo e intensidad del ejercicio a las necesidades personales facilita la adherencia.

Realizar al menos diez minutos de ejercicio suave por la mañana incrementa la liberación de endorfinas y favorece el bienestar físico y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un desayuno equilibrado tras el ayuno nocturno estabiliza los niveles de glucosa en sangre y proporciona energía constante al cerebro y al cuerpo. Saltarse esta comida o elegir opciones ricas en azúcares puede provocar irritabilidad, alteraciones en el ánimo y menor tolerancia al estrés.

La Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos asocia un desayuno adecuado con mayor concentración y menor ansiedad a lo largo del día. Se recomienda elegir desayunos que combinen carbohidratos complejos (avena o pan integral), proteínas (huevos o yogur griego) y grasas saludables (palta o frutos secos).

Preparar algunos ingredientes la noche anterior ayuda a sostener el hábito incluso en días de prisa. Evitar productos con azúcares añadidos y preferir alimentos nutritivos favorece una sensación de saciedad prolongada y contribuye a la claridad mental durante la mañana.

Un desayuno equilibrado con carbohidratos complejos, proteínas y grasas saludables estabiliza la glucosa y ayuda a controlar la ansiedad durante el día

Ejemplos prácticos incluyen tostadas integrales con aguacate y huevo, avena con fruta y frutos secos, o batidos con kéfir y frutos rojos.

La resiliencia frente al estrés comienza en la mañana

Desarrollar resiliencia implica integrar estas acciones en la rutina matutina de forma consciente. Priorizar la luz solar, el movimiento físico y una alimentación adecuada permite que cuerpo y mente estén mejor sincronizados y preparados para el día.

Adoptar estos hábitos ofrece herramientas para modificar la respuesta física ante el estrés y protege la salud a largo plazo. Una rutina matutina bien diseñada favorece afrontar los desafíos cotidianos con mayor estabilidad emocional y bienestar.