Sociedad

Por la crisis en Bolivia, subió el precio de la hoja de coca: las reacciones en Salta y Jujuy

El producto forma parte de un hábito cultural en el norte argentino. Los comerciantes locales advierten sobre la dificultad para importarlo ante los problemas en el país limítrofe

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Los bloqueos de rutas en Bolivia impactaron en los precios de la hoja de coca en el norte argentino. REUTERS/Agustin Marcarian
Los bloqueos de rutas en Bolivia impactaron en los precios de la hoja de coca en el norte argentino. REUTERS/Agustin Marcarian

La hoja de coca volvió a subir de precio en Salta y Jujuy. El producto escasea, en medio de los bloqueos de rutas y la crisis política y social que tiene lugar en Bolivia, una combinación que dificulta la importación y el traslado del producto, genera faltantes y ya encarece las presentaciones más consumidas mientras cae la demanda, según reportaron distintos medios de la región.

En Salta, el precio de la hoja de coca generó la reacción de consumidores habituales que, según El Tribuno, denuncian aumentos que, ante una práctica arraigada en el norte argentino, empezó a percibirse como un gasto cada vez más difícil de sostener.

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La suba quedó expuesta en una lista observada en un comercio salteño: las presentaciones más pequeñas rondan los $4.000 y $8.000, el octavo ya llega a $14.000, el cuarto figura a $27.000 y el medio kilo alcanza $54.000, según relevó El Tribuno. Para los consumidores consultados por ese medio, esas cifras generan un malestar que se arrastra desde 2020, en épocas de pandemia.

La pregunta que resume ese reclamo la formuló Jorge, un lector del diario salteño. Su planteo no estuvo dirigido contra el consumo ni contra la tradición, sino contra el modo en que, según dijo, “los kioscos en Salta arman y desarman los valores a su antojo”.

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“Siempre te dicen lo mismo: ‘hay problemas en Bolivia’, pero nadie explica quién regula esto”, expresó Jorge en la publicación local. Allí relató que esta semana fue a comprar a una franquicia conocida de la ciudad y se encontró con nuevos valores que, según su testimonio, no dejan de aumentar.

Los secretos de los antiguos incas se revelan en esta planta, que ha sido fundamental para su vida cotidiana y sigue sorprendiendo a la ciencia moderna. Foto: Peru Travel
La presentación de cuarto kilo de hoja de coca pasó de 15 mil a 20 mil pesos en solo dos semanas, según medios locales. Foto: Peru Travel

Más al norte, en la provincia de Jujuy, los valores oscilan entre 10 mil y 22 mil pesos, según relevó el portal Somos Jujuy, y una de las subas más marcadas se dio en el cuarto kilo, que pasó de 15 mil a 20 mil pesos en apenas dos semanas, de acuerdo con ese medio.

La presión sobre el consumo también aparece en las ferias de la capital jujeña. Alicia, comerciante de la feria de avenida El Éxodo, dijo a Jujuy al Momento semanas atrás que la hoja especial cuesta 22 mil pesos el cuarto y que la común, la de mayor salida, ronda los 20 mil pesos, con variaciones según la calidad.

“Todo el tema del bloqueo y la situación socioeconómica del país vecino tiene un impacto directo en la importación de coca. Los cortes de ruta complican mucho los traslados”, explicó una vendedora.

Las bolsitas de 120 gramos, que figuran entre las opciones más buscadas, también aumentaron. Ahora se venden a 12 mil pesos cuando antes costaban 10 mil, según Somos Jujuy.

En las variedades, los paquetes de 120 gramos tienen un valor aproximado de 10 mil pesos. Desde los puestos de venta señalaron a ese medio que, pese a los aumentos, los compradores siguen eligiendo sobre todo las presentaciones pequeñas y de menor costo.

“Las bolsitas de 120 gramos son las que más se venden y la gente busca las opciones más económicas”, relató una comerciante. Alicia agregó a Jujuy al Momento que una “hoja linda” cuesta 13 mil pesos y otra de menor calidad, 12 mil.

El efecto central del aumento es una caída del consumo. La misma comerciante relató que muchos clientes redujeron sus compras o dejaron de consumir, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo.

“Ya no compran como antes. Antes llevaban dos cuartos o un cuarto; ahora compran medio cuarto. La gente cuida mucho el bolsillo y eso se nota”, afirmó Alicia al portal Jujuy al Momento.

La retracción también cambió la duración de cada compra. “Antes un cuarto les duraba tres días; ahora lo hacen durar una o dos semanas. Compran menos, pero tratan de que les rinda más”, señaló.

Según la misma comerciante, incluso entre los consumidores de hojas especiales hubo ajustes. “Los que consumen las especiales, como los doctores que vienen del centro, antes llevaban un cuarto; ahora llevan medio”, añadió.

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