Salud

Expertos alertan sobre las señales de una dieta que provoca inflamación en el cuerpo

Especialistas en nutrición advierten sobre los indicios que pueden ayudar a detectar si la alimentación diaria está generando procesos inflamatorios, recomendando prestar atención a ciertos síntomas específicos

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Un hombre joven, vestido con suéter gris, sentado a una mesa de madera clara, se sujeta el abdomen con ambas manos. Hay un plato blanco vacío con migas y un tenedor en la mesa.
La inflamación causada por la dieta afecta a millones de personas y se asocia a síntomas como presión arterial elevada y fatiga (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas décadas se ha observado un aumento sostenido de enfermedades crónicas asociadas al estilo de vida, donde la alimentación desempeña un rol central. Numerosas investigaciones internacionales advierten que ciertos patrones dietéticos no solo afectan el peso corporal, sino que también pueden desencadenar respuestas inflamatorias en el organismo, con impacto directo sobre la salud cardiovascular, metabólica e inmunológica.

La inflamación causada por la dieta afecta a millones de personas, ya que sus síntomas suelen pasar inadvertidos o se atribuyen al envejecimiento. Aunque con frecuencia se asocia a los alimentos consumidos, especialistas explican que existen signos claros para identificarla y que modificaciones en la alimentación pueden marcar una diferencia considerable.

La inflamación vinculada a la dieta puede manifestarse mediante distintos síntomas. Según la Clínica Mayo, identificar estos signos permite tomar medidas a tiempo y realizar cambios en el consumo diario de alimentos, lo que puede ayudar a reducir la inflamación y mejorar la salud general. Sin embargo, los expertos aclaran que, además de la alimentación, existen otros factores como infecciones y enfermedades autoinmunes que pueden influir en su aparición.

Síntomas frecuentes de la inflamación relacionada con la dieta

La dietista nutricionista Destini Moody, egresada de la Universidad Estatal de California y consultada por la revista médica estadounidense Prevention, define la inflamación crónica como “la amenaza silenciosa” para la salud a largo plazo.

Moody precisa que muchas personas han consumido durante tanto tiempo alimentos que fomentan la inflamación, que llegan a considerar normales ciertos cambios que en realidad pueden revertirse.

Uno de los principales indicios es la presión arterial alta o el colesterol elevado, dos condiciones estrechamente vinculadas a la inflamación. La dietista nutricionista Jamie Baham, egresada de la Universidad de Alabama, puntualiza que estas alteraciones incrementan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y que la inflamación de bajo grado guarda una relación directa con la hipertensión.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La identificación temprana de la inflamación dietética es clave para prevenir enfermedades cardiovasculares y metabólicas, según la Clínica Mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor articular o la artritis es otro síntoma a considerar. Baham indica que pacientes con dietas más ricas en frutas y verduras, y con menor consumo de azúcares añadidos, han conseguido reducir la inflamación y el dolor en las articulaciones, especialmente cuando estas molestias son constantes, afectan a varias zonas o se intensifican en las mañanas. La fatiga persistente y la escasa energía también se asocian con este problema.

En ese sentido, Moody menciona estudios en adultos mayores que vinculan niveles elevados de inflamación con cansancio prolongado.

Los problemas digestivos frecuentes, como estreñimiento, diarrea o digestión difícil, pueden indicar inflamación crónica vinculada a la dieta. Moody señala que, incluso más allá de enfermedades del aparato digestivo, la propia inflamación puede provocar molestias de este tipo.

Por último, una tendencia a enfermarse con frecuencia puede ser una señal de alerta. Moody explica que la inflamación continua debilita el sistema inmunitario, afecta los tejidos y expone al cuerpo a más infecciones y resfriados.

Cómo combatir la inflamación a través de la alimentación

La dietista nutricionista Sapna Peruvemba, egresada de la Universidad de Nueva York y consultada por la revista médica estadounidense Prevention, subraya que reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, azúcares añadidos, harinas refinadas, fritos y carnes rojas o procesadas es fundamental para disminuir los niveles de inflamación en el organismo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, azúcares añadidos y harinas refinadas incrementa los procesos inflamatorios en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jamie Baham coincide en que los productos con baja cantidad de fibra y altos en sal y azúcar suelen ser los más problemáticos, ya que favorecen procesos inflamatorios crónicos y alteran el equilibrio metabólico.

Por otra parte, aumentar la ingesta de alimentos con efectos antiinflamatorios es una estrategia recomendada por los especialistas. Peruvemba y Baham sugieren priorizar frutas, verduras y vegetales ricos en antioxidantes, así como pescados con ácidos grasos omega-3, presentes en variedades como el salmón, la caballa y las sardinas.

Además, el consumo regular de frutos secos y aceite de oliva extra virgen puede contribuir a modular la respuesta inflamatoria, según expertos del Departamento de Nutrición de la Universidad de Harvard.

Destini Moody, consultada por la revista Prevention, indica que, ante síntomas leves, se recomienda realizar estos cambios alimentarios y observar si las molestias disminuyen en las semanas siguientes. El seguimiento personal puede ser útil para detectar mejoras, pero los especialistas insisten en que, si las señales no desaparecen, no deben pasarse por alto ni atribuirse únicamente a la edad o al estrés cotidiano.

Mujer de 50 años comiendo un plato con salmón asado, nueces y una ensalada fresca de lechuga, pepino y tomate. Sostiene un tenedor con un trozo de salmón.
Dietistas recomiendan aumentar el consumo de frutas, verduras, pescado rico en omega-3 y aceite de oliva extra virgen para combatir la inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Clínica Mayo, la inflamación persistente puede ser un signo de afecciones subyacentes que requieren una evaluación médica especializada. Algunas enfermedades autoinmunes o infecciones crónicas pueden manifestarse con síntomas similares a los de la inflamación dietética, por lo que el diagnóstico oportuno resulta esencial para evitar complicaciones.

Cuándo consultar a un profesional de la salud

Si los síntomas de inflamación —como presión arterial elevada, dolor articular, fatiga persistente o trastornos digestivos— continúan pese a los cambios en la alimentación, es fundamental buscar asesoramiento médico.

Los expertos advierten que la automedicación o el retraso en la consulta pueden ocultar enfermedades de base que requieren tratamiento específico. El abordaje interdisciplinario, que incluya nutricionistas y médicos clínicos, permite descartar causas subyacentes y diseñar un plan de intervención adaptado a cada persona.

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