Desde frecuencia a hábitos diarios e higiene: la guía práctica para conseguir un intestino saludable

Estudios recientes muestran que el 34% de jóvenes de 18 a 34 años reportan trastornos intestinales, cifra superior a la de adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por la salud intestinal y los hábitos saludables llevó a especialistas como la Dra. Trisha Pasricha —gastroenteróloga y profesora adjunta de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard— a responder dudas incluso de personas formadas académicamente que desconocen lo esencial sobre el sistema digestivo.

Según Daily Mail, la experta dirige el Instituto de Investigación Intestino-Cerebro en el Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston y realizó avances destacados en la comprensión del vínculo entre intestino y enfermedades neurológicas.

Muchos pacientes consultados por Pasricha desconocen qué es un movimiento intestinal normal o cuándo deben preocuparse. Es frecuente la confusión sobre el color y la textura de las heces y pocos son conscientes del impacto de los hábitos diarios en la digestión.

Especialistas en salud intestinal advierten que el color, la textura y la frecuencia de las evacuaciones ofrecen señales claves sobre el bienestar digestivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Datos recientes aportados por Daily Mail señalan que el 34% de los jóvenes entre 18 y 34 años ha experimentado algún trastorno intestinal, frente al 22% entre los mayores de 65.

Las recomendaciones científicas centrales para el buen funcionamiento intestinal, según Mayo Clinic y Cleveland Clinic, incluyen:

No posponer la evacuación

Cuidar la higiene

Priorizar alimentos ricos en fibra (como kiwi verde y ciruelas pasas)

Minimizar los ultraprocesados

Evitar el uso del celular en el baño

Consultar sin demora a un médico ante señales como dolor, cambio de color alarmante en las heces o urgencia nocturna

Relación entre el intestino y enfermedades neurológicas

Los estudios citados por la Dra. Pasricha en 2024 mostraron que algunos problemas digestivos pueden anticipar la aparición de trastornos neurológicos como la enfermedad de Parkinson hasta décadas antes de los primeros síntomas.

Una lesión gastrointestinal antigua, como una úlcera gástrica, se asocia con un 76% de mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. La dopamina, que escasea en quienes padecen Parkinson, también protege del daño intestinal, reforzando el vínculo entre intestino y cerebro.

El vínculo entre el intestino y enfermedades neurológicas como el Parkinson impulsa a los médicos a vigilar los síntomas digestivos tempranos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la Cleveland Clinic señalan que el estreñimiento puede formar parte de las manifestaciones tempranas del Parkinson, aunque por sí solo no constituye un diagnóstico.

Estos hallazgos han posicionado a la especialista como referente en la investigación del eje intestino-cerebro, donde promueve vigilar la salud intestinal para favorecer la prevención de enfermedades neurológicas, según Daily Mail.

Qué es normal y cuándo alarmarse en el funcionamiento intestinal

Responder a las dudas sobre los movimientos intestinales es una prioridad para los gastroenterólogos. Según Pasricha, consultada por Daily Mail, el intervalo considerado saludable va desde tres veces al día hasta una vez cada tres días.

Este rango coincide con lo descrito por Mayo Clinic y Cleveland Clinic, que subrayan que la normalidad no depende solo de la frecuencia, sino también de la facilidad para evacuar y la ausencia de dolor.

En países como el Reino Unido, la mayoría de las personas evacúa alrededor de una vez al día, aunque el rango considerado normal es más amplio y puede variar entre tres veces por semana y tres veces diarias; en algunas poblaciones con dietas ricas en fibra, como en el este de India, se ha observado una mayor frecuencia de evacuaciones, con valores cercanos a 14 por semana, lo que refleja el impacto directo de la alimentación en el tránsito intestinal.

Especialistas en salud intestinal advierten que el color, la textura y la frecuencia de las evacuaciones ofrecen señales claves sobre el bienestar digestivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color normal de las heces es marrón chocolate, debido a la bilis y las bacterias intestinales. Tonos rojos o negros pueden señalar una hemorragia, mientras que las heces blancas o plateadas exigen atención médica urgente por obstrucción biliar o sangrado interno.

El dolor en la evacuación puede indicar hemorroides o fisura anal. La urgencia nocturna para defecar no es normal y requiere descartar inflamación intestinal o la presencia de un tumor.

Consejos prácticos para un funcionamiento intestinal saludable

La Dra. Pasricha recalca que no se debe retrasar la deposición: si se retiene la necesidad, el colon absorbe más agua, las heces se endurecen y se favorece el estreñimiento, un mecanismo descrito por Mayo Clinic y Johns Hopkins Medicine.

Recomienda no pasar más de cinco minutos en el baño; si no se completa el proceso, conviene intentarlo después. Las guías de Mayo Clinic y Cleveland Clinic también advierten sobre evitar esfuerzos prolongados o innecesarios durante la evacuación.

La postura influye en el proceso. Elevar ligeramente los pies —simulando una posición más cercana a la cuclilla— puede facilitar la salida de las heces al alinear mejor el recto, según explican Cleveland Clinic y Johns Hopkins Medicine.

El uso del celular en el baño incrementa en un 46% el riesgo de desarrollar hemorroides, según investigaciones recientes en salud digestiva (Créditos: Freepik)

Evitar el celular en el baño es fundamental. Un estudio liderado por la especialista encontró un incremento del 46% en el riesgo de hemorroides en quienes lo usan durante la evacuación. Quienes consultan el dispositivo suelen pasar más de cinco minutos en el baño (40%), frente a solo el 7% de quienes no lo utilizan.

El dolor intenso al evacuar, la urgencia nocturna y colores inusuales como rojo, negro, blanco o plateado en las heces son señales para buscar atención médica. En los hombres, los despertares nocturnos frecuentes pueden relacionarse con próstata aumentada, pero defecar por la noche es motivo especial de preocupación.

Detectar a tiempo una inflamación intestinal o un tumor es fundamental, y la observación honesta de los patrones de evacuación puede contribuir a prevenir complicaciones graves. Mayo Clinic incluye además entre las señales de alarma la pérdida de peso inexplicada y los cambios persistentes en el hábito intestinal.

El mito de los detox y el efecto de los alimentos ultraprocesados

Mitos como la acumulación de toxinas y la necesidad de técnicas de detox no tienen fundamento científico, recalca la Dra. Pasricha al Daily Mail. El hígado —y no el colon— es el órgano clave de desintoxicación; los residuos presentes en el colon solo están en tránsito.

El consumo de alimentos ultraprocesados dificulta la regularidad intestinal. Los emulsionantes sintéticos y edulcorantes añadidos, presentes en muchos productos procesados, pueden provocar malestar abdominal, dolor, diarrea y estreñimiento, especialmente en personas previamente asintomáticas. Estudios recientes registraron mayor incidencia de estos síntomas en quienes incluyen estos aditivos en su dieta.

Alimentos y hábitos recomendados para la regularidad intestinal

Aumentar la ingesta de fibra soluble es una de las mejores estrategias frente al estreñimiento. La experta prefiere suplementos de psilio por su efecto formador de gel y retención de humedad en las heces.

Los expertos recomiendan alimentos ricos en fibra como el kiwi verde y las ciruelas pasas para mejorar la regularidad intestinal de forma natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el ámbito alimentario, el kiwi verde y las ciruelas pasas son recomendados para mejorar la regularidad y disminuir el esfuerzo. Un ensayo de 2021 demostró que consumir dos kiwis verdes diarios o 100 gramos de ciruelas pasas aumenta la frecuencia de evacuación y reduce la distensión abdominal.

El café con cafeína estimula el reflejo gastro-cólico, facilitando la evacuación, especialmente tras el desayuno. El café descafeinado también ayuda, aunque con un efecto menor. Se aconseja aprovechar la mayor actividad del colon en la primera hora tras despertar para que el baño sea más efectivo.

La higiene adecuada tras la evacuación contribuye al bienestar digestivo. Pasricha recomienda papel higiénico de doble capa y, cuando es posible, utilizar un bidé para mayor suavidad. La zona anal es muy sensible y debe limpiarse con suavidad, evitando raspar o frotar. Usar papel delgado puede causar irritaciones o agravar problemas como las hemorroides.

Incluso en lugares donde el bidé es poco común, la elección del papel y la técnica de limpieza son factores clave para prevenir molestias o lesiones.