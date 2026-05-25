Nasry Asfura promete defender la libertad de prensa y garantizar seguridad a periodistas en Honduras

Lucía Alvarado, reconocida como periodista del año en Honduras

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, afirmó hoy que su gobierno mantendrá la libertad de prensa y la protección de periodistas, durante la entrega del premio “Álvaro Contreras” 2026 a la periodista Lucía Alvarado. En el acto, el mandatario pidió que el periodismo se ejerza con ética y prometió diálogo con los medios.

Asfura sostuvo que el periodismo “ético y profesional” es clave para la transparencia y para el funcionamiento democrático del país. También planteó que el debate y la crítica deben darse en un marco de respeto.

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En un mensaje al gremio, el presidente dijo que su administración busca proteger el derecho a informar y generar condiciones para el trabajo periodístico.

“Asumimos hoy y siempre el compromiso de ser defensores de la libertad de expresión”, declaró.

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“Trabajaremos incansablemente para garantizar que cada periodista en Honduras desempeñe su labor en condiciones de seguridad, integridad y respeto a la dignidad humana”, dijo Asfura durante su discurso, según lo expresado en la ceremonia.

Seguridad a la prensa

El mandatario agregó que una sociedad democrática se fortalece con debate abierto e intercambio de ideas, y remarcó la necesidad de preservar un ambiente de tolerancia para el ejercicio periodístico.

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También aseguró que desde la Presidencia existe disposición para mantener canales de diálogo y colaboración con la prensa, en defensa del derecho ciudadano a estar informado. “Tengan por seguro que tienen un aliado desde la Presidencia de la República”, añadió.

Trayectoria Lucía Alvarado

Durante la ceremonia, Asfura reconoció la trayectoria de la periodista Lucía Alvarado y destacó sus cuatro décadas de trabajo en medios de comunicación, además de su aporte al periodismo hondureño.

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El presidente exhortó a los periodistas a sostener un ejercicio “responsable” y “transparente”. “Ustedes son una pieza fundamental para que Honduras pueda salir adelante, con un periodismo evaluado, que diga siempre la verdad”, afirmó.

Asfura recordó a Álvaro Contreras como uno de los referentes del periodismo hondureño y defensor de las libertades públicas, y señaló que el legado de un gobierno debe medirse por acciones concretas y no solo por discursos.

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El reconocimiento “Álvaro Contreras” figura entre los homenajes más relevantes del gremio periodístico en Honduras y se entrega a profesionales destacados por su trayectoria y aporte a la comunicación nacional, de acuerdo con lo señalado durante el evento.

El mandatario hondureño promete garantizar condiciones de seguridad, integridad y respeto para todos los periodistas del país.. (FOTO: TNH)

Seguridad y libertad de expresión

Las declaraciones de Asfura se dieron en medio de debates sobre condiciones para el ejercicio periodístico, la seguridad de comunicadores y el fortalecimiento de la libertad de expresión como parte del sistema democrático del país.

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Infografía revela la alarmante impunidad en 103 muertes violentas de trabajadores de medios en Honduras entre 2001 y 2026, con solo el 12% de los casos resueltos judicialmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En años anteriores, organizaciones nacionales e internacionales advirtieron sobre la necesidad de reforzar mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, especialmente en Honduras así como en regiones con riesgos asociados a la violencia y la inseguridad.

A esto se suma que Honduras ha figurado recurrentemente entre las naciones de la región con mayores desafíos para la protección de periodistas y trabajadores de medios de comunicación.

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Sectores del gremio consideran que aún existen debilidades en los mecanismos de protección y en la investigación de agresiones contra comunicadores, situación que ha provocado llamados constantes para fortalecer la institucionalidad, combatir la impunidad y garantizar un entorno más seguro para la prensa nacional.