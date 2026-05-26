Sociedad

Pedro Saborido: “El humor siempre ha sido un analgésico”

El guionista repasó su carrera y analizó el papel de la risa en la vida cotidiana durante una entrevista en Infobae al Regreso, donde también compartió anécdotas sobre su trabajo en radio, televisión y literatura

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Pedro Saborido destaca que la cultura popular y la actualidad son fuentes inagotables para el humor argentino

Pedro Saborido, referente del humor nacional, conversó en con el equipo de Infobae al Regreso sobre el papel del humor en la vida, su historia en la radio y la televisión, y el modo en que la risa funcionó como refugio en momentos de crisis.

En la charla, Saborido definió: “El humor siempre ha sido un analgésico que te permite tramitar algo que podría ser más doloroso de otra manera”.

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El humor como analgésico en la historia argentina

“El humor siempre ha sido un analgésico”, sostuvo Saborido al analizar el rol de la risa en la identidad argentina. Para el guionista, esa función social se vuelve central “cuando hay que tramitar algo que podría ser más doloroso de otra manera”. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de usar el humor como evasión: “Tampoco hay que pasarse con los analgésicos, porque podés dejar de solucionar algo o atacar un problema si todo el tiempo te lo tomás con humor”.

La crisis económica de fines de los ochenta marcó una etapa difícil: “Nosotros teníamos un contrato que nos aumentaban el 10% por mes y aun así quedábamos cada vez peor atrasados”, describió sobre la hiper. A pesar de los logros, la precariedad era moneda corriente: “Ganamos el Martín Fierro y al otro día no teníamos plata. Yo comía arroz con limón”.

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(Infobae en Vivo)
El guionista Pedro Saborido explica que la risa sirve como refugio colectivo en tiempos de crisis nacional y personal (Infobae en Vivo)

El proceso creativo y el trabajo en equipo

Saborido subrayó la importancia del trabajo colectivo en la escritura humorística: “La manera de escribir es entre dos, tres, cuatro. Es lo más lindo que te puede pasar. Tirás una cosa incompleta y el otro la completa”. La dinámica grupal requiere de una combinación de “la cantidad de ego necesaria como para estar y la humildad como para correrse”.

El guionista relató cómo muchas ideas surgen de la observación de la vida cotidiana y de los detalles aparentemente menores: “De lejos somos iguales y normales, pero cuando te ponés a mirar algo con detenimiento, empezás a observar características que solo ves si te dedicás a eso”. Así, el oficio implica estar atento a las pequeñas situaciones que luego se transforman en material para el guion.

En su experiencia, la actualidad y la cultura popular son fuentes inagotables: “Cada cosa que vas escuchando o lo que estamos pasando acá va a ser parte de algo que uno va a metabolizar y se va a convertir en un momento en algo”. El cruce de elementos dispares y la resignificación de lo cotidiano son, para Saborido, el origen del humor que identifica a los argentinos.

(Infobae en Vivo)
Saborido alerta sobre los riesgos de usar el humor en exceso como herramienta de evasión ante los problemas (Infobae en Vivo)

El humor político, la memoria y la velocidad informativa

El creador de “Todo por dos pesos” se diferenció del humor político tradicional: “En un momento me alejé un poco con Omar Quiroga, después de hacer tanto tiempo humor político… te convertís en un ironista o en un cínico automático”. La hiperactualidad de las redes y la abundancia de memes modificaron el sentido de lo humorístico: “Hoy hacés un chiste y en dos días no sirve más, porque hay una hiperactualidad todo el tiempo”.

Saborido evocó también su paso por clásicos como “Esperando la carroza” y “Los chicos de la guerra”, y el modo en que el consumo y la necesidad de pequeñas gratificaciones se convirtieron en materia prima para la sátira: “Hay momentos donde la idea es comprar, no qué comprás. El no comprar, en la forma en que vivimos, es una manera de frustrarse”.

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