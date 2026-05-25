Emiten dictamen favorable para modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador

La Comisión de Hacienda aprobó más de 30 millones de dólares para la modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador, priorizando infraestructura y gestión aeroportuaria./ (Asamblea Legislativa)

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió esta mañana un dictamen favorable que autoriza la incorporación de más de treinta millones de dólares al presupuesto nacional para financiar la modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador.

La medida, respaldada por unanimidad, permite que la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) ejecute dos proyectos clave destinados a ampliar la infraestructura y fortalecer la gestión aeroportuaria.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la documentación presentada, el dictamen número doscientos veintidós avala la asignación de treinta millones doscientos noventa y siete mil setecientos setenta y cuatro dólares provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Estos fondos serán destinados principalmente a la construcción de un nuevo edificio de estacionamiento de cuatro niveles, con capacidad para aproximadamente dos mil cincuenta plazas vehiculares, así como a la contratación de personal y adquisición de equipos para la administración del programa de modernización.

PUBLICIDAD

Según lo expuesto por Marlon Omar Herrera, director general de Inversión y Crédito del Ministerio de Hacienda, ante la Comisión de Hacienda, la mayor parte del financiamiento se enfocará en el proyecto de ampliación del estacionamiento, que incluye obras provisionales, adquisición de materiales, infraestructura técnica y sistemas de seguridad.

Herrera detalló que “la construcción contempla áreas de soporte técnico, conectividad mediante elevadores y escaleras, sistema de videovigilancia y abastecimiento de agua potable”.

PUBLICIDAD

La modernización aeroportuaria forma parte de un programa integral respaldado por un préstamo total de 195 millones de dólares del BID, autorizado por decreto legislativo. /(Foto CEPA).

La iniciativa forma parte del programa integral de modernización del Aeropuerto Internacional, que busca responder al incremento de visitantes y a las nuevas demandas de movilidad. De acuerdo con la exposición realizada en la Comisión de Hacienda, el préstamo del BID fue autorizado mediante el decreto legislativo número quinientos cinco, publicado el 2 de febrero de 2026, y contempla un financiamiento total de ciento noventa y cinco millones de dólares para diversas fases del proyecto aeroportuario.

En el desarrollo de la sesión, los representantes del Ministerio de Hacienda explicaron que la aprobación de estos recursos permitirá avanzar en la ejecución de obras como la instalación de sistemas hidráulicos, canalizaciones eléctricas, obras de terracería y la contratación de la firma consultora encargada de la supervisión técnica. Además, se asignarán seiscientos treinta y cinco mil setecientos catorce dólares para la unidad ejecutora y la administración del programa de modernización, recursos que serán utilizados en la contratación de personal especializado y en la adquisición de equipos informáticos.

PUBLICIDAD

Durante la discusión, los diputados resaltaron la importancia de garantizar la disponibilidad presupuestaria para que CEPA pueda disponer de los fondos y así iniciar los procesos de contratación y ejecución de los proyectos.

El dictamen leído en la comisión subraya que “la incorporación de recursos permitirá financiar actividades correspondientes a instalaciones provisionales para las obras de infraestructura, adquisición de materiales y equipo, adecuación del área del proyecto, instalación de sistemas de agua potable, aguas negras y aguas lluvias, canalizaciones eléctricas, así como el respectivo contrato de supervisión”.

PUBLICIDAD

La modernización del aeropuerto responde al aumento de visitantes y a la necesidad de mejorar la conectividad y el desarrollo económico de El Salvador. /(REUTERS/Jose Cabezas)

El Aeropuerto Internacional de El Salvador es el principal punto de entrada y salida del país, y su modernización ha sido identificada como una prioridad estratégica para el desarrollo económico y la conectividad regional. La ejecución de estos proyectos busca mejorar la capacidad operativa y la experiencia de los usuarios, así como fortalecer la posición del aeropuerto en el contexto centroamericano.

Esta incorporación de fondos se suma a otras reformas presupuestarias aprobadas por la Asamblea Legislativa en la misma sesión, dirigidas a fortalecer la infraestructura escolar, la conectividad digital y la revitalización urbana en distintas regiones del país.

PUBLICIDAD

La asignación de recursos internacionales a través del Banco Interamericano de Desarrollo y el respaldo de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto reflejan la apuesta del gobierno salvadoreño por impulsar obras de infraestructura clave para el crecimiento nacional.