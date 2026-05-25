Qué es Daga Atlántica: cómo funciona el ejercicio militar conjunto entre Argentina y Estados Unidos

Daga Atlántica impulsa el aprendizaje y la actualización doctrinal, clave ante la falta de experiencia argentina en zonas de combate activas

En una columna para Infobae al Regreso, el analista internacional Andrei Serbin Pont detalló el alcance de la Daga Atlántica, el ejercicio de cooperación militar entre Argentina y Estados Unidos que marca un punto de inflexión en la doctrina y capacitación de las fuerzas especiales nacionales.

Durante su intervención, Serbin Pont sostuvo: “Es un ejercicio que quizás ha pasado un poco desapercibido, porque al día de hoy estamos en el día 35 de 42. O sea, ya viene ocurriendo acá en territorio argentino”. Se trata del primer operativo de este tipo entre ambos países, planificado desde el año pasado y enfocado especialmente en la cooperación entre unidades de fuerzas especiales.

PUBLICIDAD

La Daga Atlántica y el salto doctrinal en defensa

Serbin Pont explicó: “Están participando las compañías de comando 601, 602 y 603 del Ejército, fuerzas especiales 601, agrupación de buzos tácticos, agrupación de comandos anfibios de la Armada y el grupo de operaciones especiales de la Fuerza Aérea. Desde Estados Unidos, tenés un contingente de cincuenta, setenta efectivos más o menos de los boinas verdes, de los Navy Seals, elementos de Marsoc”. Las maniobras se desarrollan en tres sedes principales: la base naval Puerto Belgrano en Punta Alta, la Séptima Brigada Aérea y la Guarnición Militar de Córdoba.

El ejercicio había sido concebido originalmente con mayor despliegue estadounidense, pero debió ajustarse por el conflicto en Medio Oriente: “Iba a venir un AC130 J Ghostrider, que es básicamente un Hércules cargado de muchas, muchas armas. Lamentablemente, no se puede hacer porque el contingente se tuvo que reducir drásticamente”, precisó el columnista.

PUBLICIDAD

El ejercicio militar conjunto Daga Atlántica reúne fuerzas especiales de Argentina y Estados Unidos en un despliegue inédito

El especialista remarcó el valor de la experiencia compartida: “Cuando vos cooperás con este tipo de fuerzas, vos tenés la posibilidad de aprender de los que lo vienen haciendo y saber, bueno, che, hace 20 años nosotros sabíamos esto, hace 10 sabíamos esto, qué podemos saber ahora, qué es lo que está ocurriendo, cómo ha cambiado”. Subrayó que la Argentina, al no desplegarse en zonas de combate activas, carece de ciertos aprendizajes que solo pueden adquirirse mediante ejercicios con aliados que sí tienen presencia constante en conflictos.

Inversión, doctrina y el desafío de la profesionalización militar

La columna abordó la baja inversión argentina en defensa: “En Argentina, estamos muy por debajo, no el promedio global de lo que se invierte en defensa. Estamos por debajo del promedio en América Latina”, afirmó Serbin Pont.

PUBLICIDAD

El analista advirtió: “Nos cuesta muy caro ya no haberlo hecho durante los últimos 40 años, porque todo lo que nosotros hacemos ahora tiene el costo mucho mayor. Se han perdido muchísimas capacidades en las cuales hay que ir y reinvertir”.

El problema de la retención y formación de personal es central. Serbin Pont utilizó el ejemplo de los pilotos de combate: “El piloto de F-16, vos vas a invertir millones de dólares en esa persona, en capacitarlo, en formarlo, en que esté a la altura de las funciones. Cada vez que se despegue en un F-16 va a salir 10 mil dólares la hora de vuelo. Ese piloto va a volar 100, 120 horas anuales, preferiblemente, o más. Y vos tenés 24 aeronaves que van a estar volando”.

PUBLICIDAD

La Daga Atlántica se desarrolla simultáneamente en tres puntos estratégicos del país: Puerto Belgrano, Córdoba y la Séptima Brigada Aérea

Percepción social, decisión política y el rol estratégico

En el análisis de la relación entre la sociedad y las Fuerzas Armadas, Serbin Pont consideró que el país ha dejado atrás la asociación automática entre militares y dictadura: “Hoy en día los militares que tenemos son todos formados en democracia. Ha habido un acercamiento progresivo. Yo creo que cada vez hay más argentinos que tienen a las fuerzas armadas como sus fuerzas armadas, que es lo más importante que podemos hacer ahora”.

Respecto a la conducción político-militar, remarcó: “Una cosa son las decisiones a nivel operativo militar, a nivel táctico, que esas son decisiones de los militares, pero después lo que es la decisión política es una decisión civil. El jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente. Y en un conflicto armado o de cara a un conflicto armado, la decisión estratégica es 100% política”.

PUBLICIDAD

Finalmente, Serbin Pont sintetizó el desafío: “Tenemos que tomar la decisión política de che, nos importan las fuerzas armadas, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que invertir en recursos, en material, tenemos que invertir en el personal, pagarle lo que se debe y tenemos que salir a obtener, a desarrollar doctrina con socios. En este caso, los socios son Estados Unidos y este tipo de ejercicios suman”.

--

PUBLICIDAD

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

PUBLICIDAD

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

PUBLICIDAD

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.