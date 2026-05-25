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Roland Garros: jornada con presencia argentina y un duelo nacional entre Sebastián Báez y Román Burruchaga

Además del cruce albiceleste, Juan Manuel Cerúndolo, Facundo Díaz Acosta y Francisco Comesaña buscarán avanzar en el major parisino. Orden de juego y cómo ver la jornada en vivo

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Sebastián Báez y Román Burruchaga protagonizarán un cruce argentino en una jornada con fuerte presencia nacional en Roland Garros (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Sebastián Báez y Román Burruchaga protagonizarán un cruce argentino en una jornada con fuerte presencia nacional en Roland Garros (Crédito: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Este martes se completa la primera ronda del segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros, que se disputa sobre polvo de ladrillo, con la participación de los tenistas argentinos Juan Manuel Cerúndolo, Francisco Comesaña, Facundo Díaz Acosta y el duelo nacional entre Sebastián Báez y Román Burruchaga. Toda la jornada se podrá ver en vivo por la pantalla de ESPN y Disney+ Premium.

La Legión quiere seguir pisando fuerte en el certamen en el que supieron consagrarse campeones Guillermo Vilas, en 1977, y Gastón Gaudio, en 2004. En las instalaciones de Bois de Boulogne, Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante, Marco Trungelliti y Solana Sierra debutaron con un triunfo, mientras que Tomás Etcheverry se despidió en la primera fase.

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Juan Manuel Cerúndolo, quien ocupa el puesto 56 del escalafón mundial, llegó a París con la confianza en alza. El porteño de 24 años viene de consagrarse campeón en el ATP Challenger 175 de Bordeaux y, por segunda temporada consecutiva, disputará el cuadro principal del major francés.

En el debut enfrentará al británico Jacob Fearnley (125°). En caso de avanzar, podría encontrarse con el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo y principal favorito al título tras la ausencia por lesión del español Carlos Alcaraz (2°), campeón defensor, o medirse con el francés Clément Tabur (171°).

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Este será el primer enfrentamiento entre ambos jugadores. El encuentro está programado para el último turno de la cancha 8, cuyo primer partido comenzará a las 6:00 (hora argentina).

Facundo Díaz Acosta (151°) consiguió tres triunfos en la clasificación y aseguró un lugar en el cuadro principal. El zurdo de 25 años, campeón esta temporada de los Challengers de Tigre II, São Leopoldo y Francavilla, enfrentará al chino Zhizhen Zhang (224°).

Si el porteño logra avanzar de fase, se medirá con el vencedor del duelo entre el estadounidense Learner Tien (18°), quien viene de consagrarse campeón en Ginebra el último sábado ante Mariano Navone (38°), y el chileno Cristián Garín (114°).

La organización dispuso que el juego se dispute en el segundo turno de la cancha 7, no antes de las 7:00.

El escenario 12 del complejo de Roland Garros se vestirá de celeste y blanco para recibir el duelo nacional entre Sebastián Báez (64°) y Román Burruchaga (68°). El historial indica que, en el único partido entre ambos en el circuito ATP Tour, el triunfo quedó para Báez en Río de Janeiro 2025. El partido se jugará en el tercer turno.

El tenista que se quede con la victoria podría jugar con el canadiense Felix Auger-Aliassime (6°) o el alemán Daniel Altmaier (57°).

A continuación, en la misma cancha, se presentará Francisco Comesaña, quien intentará recuperar la memoria con su juego tras un comienzo de temporada en el que no pudo sostener la regularidad, situación que lo obligó a salir del top 100, y actualmente se posiciona 102. El marplatense debutará ante el estadounidense Ethan Quinn (50°).

Si el bonaerense supera la primera ronda, jugará con el austríaco Sebastian Ofner (112°) o el italoargentino Luciano Darderi (17°).

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