Salud

Cómo ayuda el agua mineral a bajar la presión arterial

Su consumo adecuado, junto con una dieta baja en sodio, permite reducir el riesgo de hipertensión y complicaciones cardiovasculares

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Primer plano de un hombre caucásico de mediana edad bebiendo agua de un vaso transparente. Usa una camisa vaquera y está sentado frente a un portátil con una taza de café
El agua representa cerca del 60 por ciento del peso corporal humano, lo que resalta su importancia para el funcionamiento del organismo y su influencia en la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi todos los sistemas del cuerpo dependen del agua para funcionar y sobrevivir. Se sabe que el agua constituye casi el 60% del peso corporal, un dato que revela lo importante que es mantenerse hidratado, según explica la Clínica Mayo.

La hidratación ayuda a regular la temperatura corporal, transportar nutrientes y oxígeno a las células, lubricar las articulaciones, eliminar los desechos y ayuda a controlar la presión arterial, de acuerdo a la entidad.

Según diferentes estudios, existe una relación entre el estado de hidratación y la presión arterial.

Una investigación realizada por los National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos señaló que la hipohidratación —cuando el organismo mantiene menos agua que las fluctuaciones consideradas normales— puede influir en el desarrollo o agravamiento de la hipertensión.

Primer plano de una persona de unos 40 años tomándose la presión arterial con un monitor digital en el brazo, sentada en una mesa de madera en su hogar.
La deshidratación puede causar tanto una baja como una subida de la presión arterial, debido a respuestas hormonales del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro estudio, los NIH señalaron que “los adultos que se mantienen bien hidratados parecen mantenerse más saludables, desarrollan menos condiciones crónicas, tales como enfermedades cardíacas y pulmonares, y viven más tiempo en comparación con los que no ingieren suficientes líquidos”.

“La deshidratación se produce cuando el cuerpo pierde más agua de la que ingiere, lo que puede provocar un desequilibrio de electrolitos y fluidos. Estar deshidratado puede tanto reducir como elevar los niveles de presión arterial, explicó el doctor Ian Del Conde, cardiólogo y especialista en medicina vascular de Baptist Health Miami Cardiac & Vascular Institute en un artículo de Baptist Health South Florida.

“Cuando una persona se deshidrata, el volumen sanguíneo disminuye, lo que inicialmente puede provocar un descenso de la presión arterial”, señaló Del Conde. “Sin embargo, a medida que el cuerpo intenta compensar, libera ciertas hormonas que pueden contraer los vasos sanguíneos y hacer que aumente la presión arterial. Esto significa que la deshidratación puede provocar tanto una presión arterial baja como alta”.

El control del sodio es clave

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El 72 por ciento de quienes redujeron el sodio en un estudio lograron una caída en su presión arterial sistólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gestión de la presión arterial requiere atención tanto a la hidratación como a la dieta. Un estudio publicado en la revista JAMA demostró que el 72% de los participantes registraron una caída en su presión arterial sistólica tras reducir la ingesta de sodio, incluso entre quienes ya utilizaban fármacos antihipertensivos.

Del Conde puntualizó: “Está demostrado que la ingesta de sodio (o sal) influye en la presión arterial”. Según el especialista de Baptist Health, aunque existe variación en la sensibilidad individual a la sal, la recomendación general es no añadir sal adicional a los alimentos para cualquier persona hipertensa.

Cuando la persona está deshidratada, tiene menos agua en el torrente sanguíneo, por lo que el sodio se concentra más. Este aumento de sodio desencadena la liberación de vasopresina, una hormona que ayuda al cuerpo a retener agua. Esta también provoca el estrechamiento de los vasos sanguíneos, denominado vasoconstricción, lo que puede producir un aumento de la presión arterial, a veces de forma repentina o significativa.

En síntesis, la combinación de una hidratación correcta y una reducción en el consumo de sodio puede influir positivamente en el control de la presión arterial, contribuyendo a reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares tanto en el corto como en el largo plazo.

Cuáles son los síntomas de la deshidratación

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Al deshidratarse, el cuerpo libera hormonas que contraen los vasos sanguíneos y pueden elevar la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, son los siguientes:

  • Mareos o aturdimiento
  • Fatiga
  • Sed extrema
  • Boca seca
  • Ojos hundidos
  • Orina oscura y de olor fuerte.
  • Disminución de la micción
  • latidos cardíacos rápidos
  • Respiración rápida y superficial
  • Desorientación

Cuánta agua beber a diario

Tomar agua hidratación
La ingesta diaria recomendada de líquidos es de 3,7 litros para hombres y 2,7 litros para mujeres, según organismos de EEUU

Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos determinaron que una ingesta diaria adecuada de líquidos es la siguiente:

  • Aproximadamente 15,5 vasos (3,7 litros) de líquidos al día para los hombres
  • Aproximadamente 11,5 vasos (2,7 litros) de líquidos al día para las mujeres

Estas recomendaciones incluyen los líquidos del agua, otras bebidas y los alimentos.

Aproximadamente el 20 % de la ingesta de líquidos diaria suele provenir de los alimentos y, el resto, de las bebidas, afirmó la Clínica Mayo.

Cómo saber si se está bebiendo suficiente líquido

Una botella transparente de agua sirve líquido sobre un vaso de vidrio, burbujas, splashes,, fondo azul, refrescante, sed, publicidad de bebida, tomar, beber, consumir líquido, H2O - visualesIA
La hidratación adecuada y la reducción del consumo de sodio pueden disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares visualesIA

Según la Clínica Mayo, la ingesta de líquidos es adecuada si la persona rara vez tiene sed y la orina es incolora o de color amarillo claro.

Para prevenir la deshidratación y asegurarse de que el cuerpo reciba los líquidos que necesita, hay que hacer del agua la bebida favorita, afirmó la clínica y recomendó beber un vaso de agua en estos momentos:

  • Con cada comida y entre comidas
  • Antes, durante y después de hacer ejercicio
  • Si se tiene sed

Cómo bajar la presión arterial de forma natural

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una alimentación rica en cereales integrales, frutas, verduras y baja en grasas saturadas, hidratación adecuada y ejercicio ayudan a controlar la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de hidratación es sólo uno de los factores que pueden influir en la presión arterial. Junto a una hidratación saludable, el doctor Del-Conde recomendó los siguientes hábitos para el control de la presión arterial:

  • Mantener un peso saludable
  • Participar en ejercicio con regularidad
  • Reducir la ingesta de sodio
  • Limitar el consumo de alcohol
  • Manejar el estrés
  • Incorporar alimentos ricos en potasio, magnesio y fibra

Para reducir el sodio en la alimentación la Clínica Mayo recomendó:

Primer plano de una persona con delantal azul cortando jengibre en rodajas y menta fresca en una tabla de madera en una cocina.
Se recomienda cocinar de forma casera porque se puede controlar mejor la cantidad de sodio en las comidas (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Leer las etiquetas de los alimentos. Buscar alimentos y bebidas que tengan bajo contenido de sodio.
  • Consumir menor cantidad de alimentos procesados. Solo una pequeña cantidad de sodio se encuentra presente de manera natural en los alimentos. La mayoría del sodio se agrega durante el procesamiento.
  • No agregar sal. Usar plantas aromáticas o especias para dar más sabor a los alimentos.
  • Cocinar. Al cocinar de forma casera se puede controlar la cantidad de sodio en las comidas.

“Una alimentación que contenga gran cantidad de granos o cereales integrales, frutas, verduras y productos lácteos con bajo contenido de grasa, y niveles bajos de grasas saturadas y colesterol puede disminuir la presión arterial alta hasta en 11 mm Hg. Entre los planes de alimentación que ayudan a controlar la presión arterial, se encuentran la dieta DASH (enfoques dietéticos para detener la hipertensión) y la dieta mediterránea", señaló la entidad.

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