Salud

Magnesio para la ansiedad: cómo usarlo correctamente según expertos

Este mineral es un aliado clave para la salud emocional. Especialistas explican cómo incorporarlo en la dieta y cuándo considerar suplementos para controlar el estrés y la tensión emocional

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El déficit de magnesio se relaciona con un aumento de ansiedad y niveles elevados de estrés en adultos según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentir nerviosismo o estrés de forma persistente podría tener una explicación menos evidente: una deficiencia de magnesio. Estudios citados por The Lancet Psychiatry y Nutrients advierten que este mineral cumple un rol clave en la regulación del sistema nervioso y en los neurotransmisores asociados a la ansiedad.

En la misma línea, especialistas internacionales y la National Library of Medicine destacan que una ingesta adecuada no solo contribuye al equilibrio biológico, sino que también puede favorecer una mayor estabilidad emocional.

William Chu, de la Universidad de Columbia, indica que “el magnesio actúa como uno de los agentes calmantes naturales del cerebro”. Ambos coinciden en que niveles óptimos de este mineral ayudan a controlar la ansiedad y el nerviosismo.

La psiquiatra nutricional Uma Naidoo, de la Universidad de Harvard, advierte que “la deficiencia de magnesio aumenta nuestra susceptibilidad al estrés”, lo que se asocia a un aumento de cortisol, la hormona del estrés.

Principales fuentes alimentarias de magnesio

Para lograr una ingesta adecuada de magnesio, los especialistas en nutrición subrayan la importancia de incorporar alimentos tanto de origen vegetal como animal.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la estrategia más efectiva consiste en consumir una variedad amplia de alimentos ricos en nutrientes. Entre las fuentes más destacadas se encuentran las legumbres, frutos secos, semillas, cereales integrales, verduras de hoja verde, papa, palta, pescado y chocolate negro. Asimismo, las semillas de calabaza, chía y las cerezas ácidas aportan cantidades relevantes de este mineral.

Magnesio.- (Imagen ilustrativa Infobae)
Frutos secos, vegetales de hoja verde y cereales integrales figuran entre las mejores fuentes alimentarias de magnesio esenciales para la salud emocional (Imagen ilustrativa Infobae)

El aumento en el consumo de vegetales no solo favorece la ingesta de magnesio, sino también de fibra y otros micronutrientes esenciales como el hierro y el potasio. Diversos estudios publicados en Nutrients asocian una dieta rica en magnesio con mejoras en la energía, la calidad del sueño y el estado de ánimo, lo que evidencia su impacto positivo en la salud integral.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos consuman entre 310 y 420 miligramos de magnesio diarios, dependiendo de factores como la edad y el sexo. Es importante considerar que el exceso de café, alcohol y ciertos medicamentos puede disminuir la absorción de este mineral, aumentando el riesgo de deficiencia, especialmente en poblaciones vulnerables como adultos mayores o personas con afecciones crónicas.

Suplementos de magnesio: indicaciones y precauciones

En situaciones en las que la dieta no cubre los requerimientos y existe deficiencia confirmada por análisis clínicos, fuentes médicas como el National Institutes of Health de Estados Unidos y la revista Nutrients recomiendan el uso de suplementos, en particular el glicinato de magnesio.

Esta presentación es preferida sobre otras, como el óxido de magnesio, por su alta biodisponibilidad y mejor tolerancia digestiva, lo que optimiza su absorción y eficacia.

Un tarro de vidrio ámbar con tapa blanca y etiqueta blanca que dice "Magnesium Dietary Supplement" en un fondo blanco liso.
La suplementación de magnesio requiere control profesional, en especial en personas con afecciones renales o medicación crónica, para evitar efectos adversos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las guías clínicas sugieren ajustar el horario de la suplementación según el momento en que se manifieste la ansiedad: por la mañana si predomina durante el día, o antes de dormir si interfiere con el descanso nocturno.

La dosis diaria no debe exceder los 400 a 420 miligramos, ya que dosis superiores no aportan beneficios adicionales y pueden provocar efectos adversos como diarrea, molestias gastrointestinales o alteraciones renales, de acuerdo con advertencias de la FDA y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Además, es fundamental consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplementación, especialmente en personas con enfermedades renales o que toman medicación de forma crónica.

Hábitos complementarios para el control del estrés

Publicaciones internacionales, como Frontiers in Nutrition, recomiendan comenzar el día con un vaso de agua para prevenir la deshidratación, ya que un adecuado estado de hidratación colabora en la regulación de la ansiedad.

Asimismo, mantener una alimentación basada en productos vegetales y respetar horarios regulares de comida refuerza el equilibrio del sistema nervioso y la estabilidad metabólica.

La evidencia científica respalda que la práctica regular de ejercicio físico, un sueño de calidad y la reducción del consumo de cafeína y otros estimulantes contribuyen a la estabilidad emocional.

Además, técnicas de manejo del estrés como la meditación, la respiración consciente o el mindfulness pueden complementar los beneficios del magnesio, ayudando a gestionar mejor los episodios de ansiedad o tensión cotidiana.

Mesa con cartel de 'Magnesio' rodeado de espinaca, semillas, frutos secos, pan, chocolate, legumbres y bananas.
Hábitos saludables como buena hidratación, ejercicio regular y técnicas de manejo del estrés potencian los efectos positivos del magnesio sobre la ansiedad y el bienestar mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Integrar una dieta variada y rica en magnesio, junto con hábitos de vida saludables y la suplementación adecuada bajo control profesional, permite afrontar los desafíos diarios con mayor estabilidad emocional y bienestar mental. Las recomendaciones de organismos internacionales como la OMS, la FDA y el National Institutes of Health respaldan la importancia de este mineral tanto en la salud física como en el manejo de la ansiedad y el estrés.

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