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El romántico saludo de cumpleaños de Ivana Figueiras a Darío Cvitanich: “No creía en nada y apareciste”

El exfutbolista celebró los 42 en Baradero, su ciudad natal, junto a la modelo y su familia. Palabras, imágenes y sensaciones de un amor que se impuso a pesar de todo

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Un hombre y una mujer posan juntos al aire libre. Ella, con top rojo, se apoya en su hombro haciendo un puchero; él sonríe. Hay vegetación de fondo
Ivana Figueiras sorprendió a Darío Cvitanich con un emotivo mensaje de cumpleaños repleto de confesiones y fotos inéditas

Luego del escándalo con el que iniciaron su relación, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich atraviesan su romance sin turbulencias. Atrás parecen haber quedado definitivamente los coletazos por el vínculo del exfutbolista con Chechu Bonelli, la madre de sus tres hijas, y los dardos cruzados que amagaron con derrumbar la relación. Hoy todo es felicidad, tal como lo demuestra el flamante posteo de la modelo, donde saludó a su novio por el cumpleaños, con fotos de estos meses juntos y una romántica declaratoria.

Este sábado 16 de mayo, Cvitanich cumplió 42 años y lo festejó en Baradero, ciudad de la que es oriundo, reflejando una química familiar que se construyó con el tiempo. Las imágenes que acompañaron el posteo recorren distintos momentos de la relación: juntos en un avión, tomando mate al aire libre con el cielo abierto de fondo, en un selfie de espejo con una copa de vino tinto sobre la mesa, y en besos en la calle de noche. Un carrusel que funciona como un álbum íntimo puesto a la vista de todos.

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Selfie de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en un espejo; él la abraza por detrás mientras ella sostiene un teléfono. Un vaso de vino tinto en primer plano
Las imágenes del carrusel en redes sociales retratan distintos momentos íntimos de la pareja, desde viajes hasta rutinas cotidianas
Un hombre y una mujer posan para una selfie en una calle urbana; se ve un autobús azul, edificios históricos y una bandera española en el fondo
Ivana Figueiras y Darío Cvitanich en Madrid, una de las tantas ciudades que fue testigo de su relación

Pero lo que más resonó fue el texto. Ivana escribió algo que no suena a palabras de ocasión sino a una confesión que venía guardando. Como que hubo un momento en el que había perdido las esperanzas: “Un día cuando ya no creía en nada empecé a escribir en un cuaderno todo lo que quería encontrar en mi vida”, reconoció.

Lo que buscaba era un hombre bueno, que la acompañe, que la quiera como es, que la escuche, que la cuide. “De repente, un día apareciste. El más bueno. Generoso. Buen padre y tantas cosas más. Te admiro tanto. Gracias por todo, te amo. Feliz cumpleaños”. El posteo acumuló más de 2.400 me gusta y más de 100 comentarios en pocas horas. Y entre las reacciones, se destacó la del cumpleañero: “Sos increible, mereces todo lo lindo que te pasa, me haces muy feliz. TE AMO”, comentó.

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Lo que Ivana describió en esa dedicatoria coincide, casi palabra por palabra, con lo que ella misma había dicho en octubre de 2025, recién blanqueada la relación: “Es muy obvio cómo me conquistó. Es hermoso, pero más es bueno. Es divino”. La conexión, dejó claro entonces, nació antes que cualquier escándalo de portales. Porque el escándalo llegó igual, y llegó fuerte. Cvitanich se había separado de Bonelli a principios de 2025, tras casi 15 años de relación y tres hijas en común.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram donde una mujer de cabello oscuro y un hombre con barba se besan apasionadamente
Ivana Figueiras compartió una declaración en la que revela que encontró en Cvitanich el hombre bueno y generoso que deseaba
Un hombre y una mujer con gafas de sol se sientan en los asientos de un avión. El hombre usa una sudadera con capucha, la mujer una chaqueta y se inclina sobre el hombro del hombre
Los viajes fueron una contaste de la pareja, con destinos variados como la Patagonia argentina y las principales ciudades europeas

Los medios, sin embargo, recién se enteraron en junio, cuando él mismo lo mencionó en el programa de Matías Martin. Dos semanas después trascendió el vínculo con Ivana, y la superposición de fechas generó una tormenta de versiones sobre infidelidad que los arrastró a ambos, y también a sus hijas, a una exposición que ninguno había buscado.

Cvitanich lo explicó con franqueza en una entrevista con Infobae en febrero de 2026: “Lo único que hicieron algunas personas fue cruzar las historias y las cosas no eran así”. Y apuntó al daño que más le pesó: “El problema fue que arrastraron a Ivana y sus hijas, y a mis hijas, a esto, que no era verdad. Me tuve que comer un hate de la sociedad que no está bueno, por algo que no era cierto”.

Una mujer y un hombre en un coche. La mujer con cabello largo hace morritos y mira al hombre sonriente. Ambos llevan cinturones de seguridad
Darío Cvitanich festejó sus 42 años en Baradero junto a Ivana Figueiras, mostrando la sólida unión familiar que construyeron con el tiempo
Imagen monocromática de un hombre barbudo abrazando a una persona con una camiseta y una falda de cuero con forma de corazón
A pesar de la polémica y el hate recibidos por la ruptura de Cvitanich con Chechu Bonelli, la calma reina ahora en la pareja de Ivana y Darío

Ivana, por su parte, reconoció que la ubicaron en el lugar de “tercera en discordia” y, aunque eso le molestó, aclaró cómo logró sobrellevarlo: “Cuando uno está tranquilo con uno mismo porque sabés cómo son las cosas... Yo no tengo nada en contra de nadie”.

En septiembre de 2025 blanquearon la relación y al poco tiempo tuvieron su primera crisis, acaso víctimas de todo lo que se decía sobre ellos: “La confusión la hizo la prensa, no nosotros. Las cosas siempre estuvieron muy claras”, sentenció el futbolista en un móvil de Intrusos, confirmando la reconciliación.

Así transitaron el verano, entre viajes de a dos para afianzar el vínculo y otros destinos familiares, para ensamblar las historias pasadas y proyectar al futuro. Así los mostraron, por ejemplo, las playas de Punta del Este, en una convivencia sin poses ni gestos grandilocuentes. De la pataognia a Amsterdam y de la cancha de Banfield a Baradero, postales reflejan que los deseos del cuaderno donde Ivana anotó lo que quería encontrar parece haber tenido respuesta.

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