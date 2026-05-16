Crimen y Justicia

El diputado libertario del Tesla había comprado otra unidad igual por casi 300 mil dólares, pero nunca se la entregaron

Manuel Quintar realizó la operación en 2025. Pagó en efectivo y con transferencias, aunque jamás la recibió. En abril de este año radicó la denuncia contra la concesionaria por estafas. En las últimas horas hubo allanamientos de la Policía Bonaerense

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(Infobae)
Manuel Quintar

Manuel Quintar, el diputado jujeño de La Libertad Avanza que esta semana quedó en el centro de la escena por llegar al Congreso con una Tesla Cybertruck valuada en más de 100.000 dólares, está envuelto en otra polémica causa judicial. Se trata de una denuncia por estafas que radicó contra una concesionaria de zona norte, a la que en 2025 le compró una camioneta idéntica que nunca le entregaron.

Según supo Infobae de fuentes del caso, todo comenzó el año pasado, cuando el legislador fue a un negocio en la localidad bonaerense de Pilar para adquirir el mismo vehículo con el que se lo vio el pasado miércoles en las inmediaciones del palacio legislativo.

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La operación se concretó: pagó 285 mil dólares, de los cuales abonó una parte en efectivo y el resto en varias transferencias bancarias. Sin embargo, pasaron los meses y jamás le entregaron la unidad. Así, en abril de este año oficializó una denuncia por estafas contra la concesionaria que recayó en la UFI N°2 de Pilar.

Tesla Cybertruck
El Tesla Cybertruck fue remolcado desde un estacionamiento privado

En el marco de la investigación, en las últimas horas, agentes de la Policía Bonaerense realizaron una serie de allanamientos en la zona norte del Gran Buenos Aires. Además, se embargaron vehículos del local denunciado para recuperar el monto abonado por el diputado Quintar.

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El legislador nacional radicó la denuncia justo un mes antes de que se lo viera llegar al Congreso con una Tesla Cybertruck, que estacionó en la cochera de la Cámara de Diputados. Según supo este medio, el vehículo es el segundo de la marca que pagó, tras el problema que tuvo con la primera operación.

La imagen del auto se viralizó en redes sociales y encendió el debate dentro y fuera del bloque oficialista. Quintar no tardó en confirmar que era de su propiedad. Lo hizo con un mensaje en su cuenta de X: “A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”, escribió junto a una fotografía de la pick up.

Al día siguiente, sin embargo, una grúa lo remolcó. Según pudo saber Infobae, a pesar de las versiones que circulaban de que se la habían llevado porque estaba sin patente, fuentes cercanas al legislador jujeño comentaron que fue el propio Quintar quien contrató el servicio para llevar el vehículo hasta Jujuy.

El posteo del diputado con un mensaje a Javier Milei, intervenida con IA
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Un detalle no menor es que la Cybertruck es un coche eléctrico, por lo que tiene una autonomía en la batería de 500 kilómetros. La distancia entre la Ciudad de Buenos Aires y la capital jujeña es de 1.494 kilómetros, con un tiempo estimado de más de 17 horas.

Además, desde el entorno del diputado sostuvieron que la camioneta “está en regla” y que “él no tiene problema, la compró en EE.UU. y la importó de manera legal. Está a su nombre”. Al ser consultados sobre el modelo de la camioneta, respondieron: “Es la versión grande, la de más potencia”.

Quién es Manuel Quintar, el diputado que es dueño de la Tesla Cybertruck

Alejado del discurso de austeridad que busca defender el Gobierno, el representante libertario hizo ostentación de su adquisición desde su cuenta redes sociales.

El legislador, oriundo de Jujuy, se describe como “abogado y deportista. Asumió su banca en diciembre de 2023, luego del triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales.

Quintar y su familia son empresarios del sector salud en el norte argentino y administrador de clínicas y obras sociales privadas. Es propietario del 33% de la firma Servicios Sociales de Salud SRL. También fue gerente del Policonsultorio Los Lapachos de San Salvador de Jujuy, en Alto Comedero.

A los ingresos propios por su actividad privada, se le suman los que cobra como diputado nacional. Según consta en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados, un legislador de la Cámara baja percibe un sueldo neto de $4.572.596,99, a valores de diciembre de 2025.

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