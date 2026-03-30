7 alimentos que ayudan a mejorar la apnea del sueño, según expertos

Las verduras de hoja verde como espinaca y kale aportan antioxidantes y magnesio que ayudan a reducir la inflamación en la apnea del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apnea obstructiva del sueño es un trastorno frecuente caracterizado por obstrucciones repetidas de las vías respiratorias durante el descanso nocturno. Una alimentación adecuada, orientada a reducir la inflamación y el estrés oxidativo, puede mejorar la calidad del sueño y ayudar en el manejo diario de esta condición, según la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño.

La Clínica Mayo y la Fundación Nacional del Sueño subrayan que el control del peso es fundamental para el tratamiento integral de la apnea obstructiva del sueño.

Además, sociedades médicas internacionales y estudios publicados en The Lancet Respiratory Medicine coinciden en que una dieta antiinflamatoria contribuye a mejorar la calidad del sueño y a disminuir la gravedad de los episodios de apnea. Es importante destacar que la alimentación adecuada complementa, pero no reemplaza, el tratamiento médico indicado.

Siete alimentos recomendados para la apnea obstructiva del sueño

El consumo de pescados grasos ricos en omega-3 beneficia la calidad del sueño y protege la salud cardiovascular en personas con apnea obstructiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verduras de hoja verde: espinaca, kale y acelga contienen antioxidantes y magnesio, lo que puede reducir la inflamación de los tejidos respiratorios y mejorar el confort durante el sueño. Su bajo valor calórico y alto contenido de fibra favorecen el control de peso, un factor esencial para mitigar los síntomas, de acuerdo con la Asociación Estadounidense del Corazón. Pescados grasos: salmón, sardinas, caballa y atún aportan aportan ácidos grasos omega-3 , nutrientes que pueden disminuir los despertares nocturnos y beneficiar la salud cardiovascular, especialmente en personas con apnea del sueño. Estudios citados por la Escuela de Medicina de Harvard indican que los omega-3 mejoran la calidad general del sueño en adultos con trastornos respiratorios. Cereales integrales: avena, arroz integral, quinoa y pan o pasta integral se destacan por su fibra, que ayuda a mantener estables los niveles de glucosa, prolonga la saciedad y contribuye a la prevención de la inflamación. Frutos secos: almendras, castañas de cajú, pistachos y nueces contienen magnesio, vitamina E, melatonina y fibra. Estos nutrientes favorecen la relajación muscular y el equilibrio antioxidante, ayudando a reducir la inflamación y a mejorar el descanso nocturno, según investigaciones de la Universidad Johns Hopkins. Frutos rojos: arándanos, frutillas, frambuesas y moras sobresalen por su alta concentración de antioxidantes y fibra. Estos componentes contribuyen a reducir la inflamación y combaten los radicales libres, contrarrestando los efectos del estrés oxidativo y la falta de oxígeno durante la noche. Proteínas magras: huevos, pollo, tofu y mariscos aportan triptófano, un aminoácido clave en la síntesis de melatonina, hormona que regula el ciclo sueño-vigilia. Una ingesta adecuada favorece un sueño reparador y apoya la salud metabólica. Lácteos bajos en grasa: leche desnatada, yogur desnatado, requesón y queso crema ligero pueden proporcionar efectos antiinflamatorios. Algunas investigaciones sugieren que su consumo regular contribuye a patrones de sueño más saludables, aunque los mecanismos precisos aún se investigan, según la Sociedad Europea de Investigación del Sueño.

Las proteínas magras como huevos, pollo o tofu aportan triptófano, esencial para la síntesis de melatonina y el descanso reparador en la apnea del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos que pueden empeorar los síntomas de la apnea del sueño

Deben evitarse los alimentos ricos en carbohidratos refinados, como pan blanco, cereales azucarados y bebidas endulzadas. Estos productos pueden producir picos de azúcar en sangre y aumentar la inflamación, agravando los síntomas de la apnea.

Además, su consumo regular se asocia al aumento de peso, uno de los principales factores de riesgo de esta enfermedad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El alcohol es otro elemento a limitar, ya que puede relajar los músculos de la garganta y favorecer el colapso de las vías respiratorias al dormir. De igual forma, las carnes y lácteos con altos niveles de grasas saturadas —carne de res, cerdo, mantequilla, nata, leche entera— incrementan el riesgo y la gravedad de la apnea, además de afectar la salud cardiovascular.

Evitar carbohidratos refinados, grasas saturadas, alcohol y cenas abundantes es fundamental para reducir los síntomas y riesgos de la apnea del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de bananas, aunque no es frecuente, puede aumentar la presencia de mucosidad, lo que podría intensificar los síntomas. Limitar la cafeína en la tarde y noche resulta recomendable, dado que puede dificultar el inicio y el mantenimiento del sueño. No solo importa qué se come, sino también cuándo. Ingerir comidas abundantes o pesadas cerca de la hora de acostarse puede provocar reflujo ácido y molestias respiratorias, afectando la calidad del sueño y empeorando la apnea obstructiva.

Tomar decisiones informadas sobre la alimentación y ajustar los horarios de las comidas favorece el descanso nocturno y ayuda en el manejo cotidiano de este trastorno. Planificar cenas ligeras constituye una medida sencilla para proteger el sueño y la salud de las vías respiratorias.