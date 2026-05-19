República Dominicana registra más de 200 motociclistas fallecidos en los primeros meses del año, 85% no usaban casco

El crecimiento de las motocicletas en República Dominicana impulsa una crisis de seguridad vial y presión sobre el sistema sanitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento acelerado del parque de motocicletas en República Dominicana ha generado una serie de complicaciones en la seguridad vial y la atención sanitaria. Según datos oficiales del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi), el número de motocicletas circulando por las calles dominicanas se ha incrementado de manera constante durante los últimos años, fenómeno que ha coincidido con un aumento sostenido en los accidentes de tránsito y una presión creciente sobre el sistema de salud pública. Más de 200 personas han muerto en los primeros meses de 2026 a causa de accidentes en motocicletas, lo que refleja la magnitud de la problemática.

El Opsevi reportó que, entre enero y abril de 2026, al menos 213 personas perdieron la vida en siniestros relacionados con el uso de motocicletas. Esta cifra representa el 31.4% de las muertes por accidentes de tránsito en el país durante ese período. El organismo explicó que el 85% de los motociclistas fallecidos no utilizaba casco protector al momento del accidente. Además, la mayoría de las víctimas son jóvenes y trabajadores informales que utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte y sustento.

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Entre enero y abril de 2026, el Opsevi reporta que al menos 213 personas murieron en accidentes de motocicleta, el 31.4% de las muertes viales. (Foto archivo: Colprensa)

El uso masivo de motocicletas ha transformado la movilidad en ciudades y zonas rurales. En Santo Domingo, la capital, así como en otras provincias, las motocicletas superan ampliamente a otros vehículos en número y protagonizan gran parte de los desplazamientos diarios. De acuerdo con el Opsevi, la falta de equipamiento de seguridad, la ausencia de regulaciones eficaces, el crecimiento desordenado del parque de motocicletas y la debilidad en la educación vial han alimentado un escenario de riesgo permanente en las calles dominicanas.

El impacto de esta situación también se refleja en la saturación de los servicios de emergencia hospitalaria. El Hospital Traumatológico Ney Arias Lora registró 12,002 ingresos por causas vinculadas a accidentes de motocicleta durante los primeros meses de 2026, cifra que supera los registros del año anterior. Las autoridades sanitarias han advertido que este flujo constante de pacientes afecta la disponibilidad de camas, insumos y personal médico, lo que complica la capacidad de respuesta ante otras emergencias.

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El 85% de los motociclistas fallecidos en República Dominicana no utilizaba casco protector al momento del accidente. (AP Foto/Mahmud Hossain Opu)

La problemática se agrava por deficiencias en el registro de datos. El Opsevi informó que la falta de información precisa sobre el uso de casco, consumo de alcohol o posesión de licencia de conducir limita la elaboración de estrategias preventivas efectivas. Según el organismo, el crecimiento del parque de motocicletas en los últimos cinco años ha sido impulsado por la facilidad de adquisición y el bajo costo de mantenimiento, factores que han democratizado el acceso pero también han incrementado los riesgos.

Durante el año 2025, la cantidad de muertes por accidentes de motocicleta ascendió a 1,945 lo que representó el 65% de los fallecimientos viales en República Dominicana. Entre 2021 y 2025, al menos 9,058 personas murieron en accidentes vinculados a motocicletas, consolidando esta problemática como una de las principales causas de mortalidad en el país.

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Entre 2021 y 2025, más de 9,000 muertes en República Dominicana se vinculan a accidentes de motocicleta, impulsados por baja fiscalización y educación vial insuficiente. (Foto archivo Infobae)

El informe del Opsevi subraya que la educación vial insuficiente y la limitada fiscalización contribuyen a la crisis. Muchas motocicletas circulan sin documentación, y la falta de controles facilita la reincidencia de conductores en infracciones. Las autoridades han intentado implementar campañas de concienciación y operativos de control, aunque los resultados han sido parciales frente al volumen de vehículos y la falta de recursos para una fiscalización sostenida.