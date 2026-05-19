El Salvador

Arqueros salvadoreños desafiarán a la élite continental en el Grand Prix de Las Américas en Chile

La representación nacional busca repetir y superar los podios obtenidos en la primera parada celebrada en San Salvador, con el objetivo de sumar posiciones en el ranking internacional

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La delegación salvadoreña de tiro con arco partió rumbo a Chile para competir en la etapa II del Grand Prix de Las Américas Santiago 2026./ (Comité Olímpico de El Salvador)
La delegación salvadoreña de tiro con arco partió rumbo a Chile para competir en la etapa II del Grand Prix de Las Américas Santiago 2026./ (Comité Olímpico de El Salvador)

La delegación de El Salvador se prepara para competir en la Etapa II del Grand Prix de Las Américas Santiago 2026, que se desarrollará entre el 20 y el 23 de mayo en Chile.

Los representantes nacionales, tanto en arco compuesto como en arco recurvo, integran un selecto grupo que buscará posicionarse entre los mejores del continente, según informó el propio Comité Olímpico de El Salvador.

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El equipo salvadoreño de arco compuesto estará conformado por Sofía Paiz, Camila Alvarenga, Paola Corado, Roberto Hernández, Douglas Nolasco y Miguel Véliz. En la modalidad de arco recurvo, la selección estará representada por Marcela Cortez, Jocelyn Urías, Jimena Vigil, Óscar Ticas, Héctor Ramos y Luis Avilés.

Todos viajan con el respaldo de la federación nacional, con el objetivo declarado de sumar puntos en el ranking internacional y fortalecer la presencia salvadoreña en eventos de alto nivel.

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El Comité Olímpico ya ha detallado que la preparación de los atletas incluye sesiones técnicas y prácticas intensivas, con la mira puesta en mejorar los resultados obtenidos en la primera etapa.

La presencia de figuras como Roberto Hernández y Paola Corado, quienes ya sumaron medallas en la primera etapa del Grand Prix que se llevó a cabo en San Salvador, otorga experiencia y proyección al grupo.

El Grand Prix de Las Américas representa una oportunidad estratégica para el tiro con arco salvadoreño de medirse ante los mejores exponentes de América y consolidar su avance a nivel internacional. La competencia en Chile será además una vitrina para la generación de nuevos talentos y el fortalecimiento de los equipos nacionales en las próximas citas del ciclo olímpico.

Qué es el Grand Prix de Las Américas

La primera etapa del Grand Prix de Las Américas se desarrolló en abril pasado en El Salvador./(Redes de Camila Alvarenga)
La primera etapa del Grand Prix de Las Américas se desarrolló en abril pasado en El Salvador./(Redes de Camila Alvarenga)

De acuerdo con información de la World Archery Americas, el Grand Prix de Las Américas es uno de los eventos de referencia para el tiro con arco en el continente. La competencia reúne a selecciones nacionales y clubes en una serie de etapas itinerantes, permitiendo la obtención de puntos para el ranking mundial y la clasificación a torneos mayores como los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La edición 2026 en Santiago se inserta dentro de un circuito que incluye tanto pruebas individuales como por equipos, y contempla categorías de recurvo, compuesto y barebow, con participantes provenientes de toda la región.

La organización del evento recae en la Federación de Tiro con Arco del país sede del evento, con el respaldo del Comité Olímpico local y la supervisión de World Archery.

El cronograma para la segunda etapa prevé jornadas de clasificación, rondas eliminatorias y finales tanto individuales como de equipos, desarrollándose en el complejo del Estadio Nacional de Santiago.

Balance de la primera etapa en El Salvador y principales ganadores

Parte de la delegación salvadoreña que participó en la primera etapa del Grand Prix de Las Américas en El Salvador./ (Redes de Roberto Hernández)
Parte de la delegación salvadoreña que participó en la primera etapa del Grand Prix de Las Américas en El Salvador./ (Redes de Roberto Hernández)

La primera etapa del Grand Prix de Las Américas 2026 se disputó en San Salvador entre el 15 y el 19 de abril, sirviendo como clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe y como evento de ranking mundial. Según reportó la World Archery Americas, los triunfos individuales fueron para Andrés Aguilar (Chile) en recurvo masculino, Ana María Rendón (Colombia) en recurvo femenino, Julio Alfredo Barillas Aragón (Guatemala) en compuesto masculino y Aurora Olea Prado (Chile) en compuesto femenino.

En las pruebas por equipos, El Salvador logró el oro en compuesto femenino y en equipo mixto compuesto, este último con la dupla formada por Roberto Hernández y Paola Corado, quienes superaron a Colombia con un marcador de 155-152. Además, Sofía Paiz conquistó la medalla de bronce en compuesto femenino tras vencer a la dominicana Ysmarlin Ramos por 145-138, mientras que Hernández sumó otra presea de bronce en la competencia individual.

Colombia, Guatemala y Puerto Rico completaron el medallero de equipos en las distintas categorías, en un evento marcado por la alta competitividad y representación continental.

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