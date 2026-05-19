República Dominicana

Bajo la sombra de la duda: Joven dominicana muere en su apartamento y reporte preliminar revela anoxia cerebral

Una joven de 25 años, fue hallada sin vida en su apartamento aunque inicialmente se habló de un suicidio por envenenamiento, un informe preliminar ha dado un giro radical al revelar que la causa de muerte fue una anoxia cerebral por compresión en el cuello

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Mano enguantada sostiene una bolsa de evidencia transparente con un frasco y papel. Fondo difuso muestra cinta 'Precaución' y escudo Policía Nacional Dominicana.
Un perito forense examina meticulosamente una bolsa de evidencia transparente que contiene un frasco y un papel doblado, con la cinta de 'Precaución' de la Policía Nacional dominicana visible al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viernes 15 de mayo, las manecillas del reloj marcaban aproximadamente las 2:00 de la tarde cuando el silencio habitual de un apartamento en el populoso sector 24 de Abril, en el Distrito Nacional, se rompió de forma definitiva.

En el interior de la vivienda fue hallado el cuerpo sin vida de Jhorgely Reynoso Montero, una joven de apenas 25 años cuya existencia se apagó de manera abrupta, dejando tras de sí un denso manto de interrogantes que las autoridades intentan descifrar con precisión quirúrgica.

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La noticia corrió con la rapidez de la pólvora por las calles del barrio. En los primeros instantes, la confusión se apoderó del entorno. De boca en boca circuló con fuerza una versión inicial que sugería que la joven se había quitado la vida mediante envenenamiento, un rumor alimentado por la supuesta existencia de una carta de despedida que habría sido enviada a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

Para muchos, aquella explicación parecía cerrar de forma rápida el doloroso suceso, presentándolo como una tragedia íntima y solitaria. Sin embargo, en el ámbito de la investigación criminal, las primeras impresiones suelen ser espejismos, y el caso de Jhorgely no tardaría en demostrarlo.

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Desde el momento del hallazgo, el Ministerio Público y la Policía Nacional, bajo la vocería del coronel Diego Pesqueira, adoptaron una postura de estricta prudencia. Agentes policiales acordonaron la escena e iniciaron de inmediato las pesquisas correspondientes para esclarecer las circunstancias reales del deceso.

Jhorgely Reynoso Montero, de 25 años, cuyo deceso en el sector 24 de Abril es indagado minuciosamente por las autoridades (Cortesía Priodico).
Jhorgely Reynoso Montero, de 25 años, cuyo deceso en el sector 24 de Abril es indagado minuciosamente por las autoridades (Cortesía Priodico).

El cuerpo de la joven fue trasladado al Instituto Nacional de Patología Forense con el objetivo prioritario de practicarle la autopsia de ley. Pesqueira fue enfático desde sus primeras declaraciones ante la prensa: hasta ese momento, la institución no dispone de datos concluyentes sobre la presencia de signos evidentes de violencia física, por lo que resultaba imperativo esperar los resultados forenses oficiales y definitivos antes de emitir cualquier dictamen.

No obstante, de acuerdo con algunos medios dominicanos enfatizan que el certificado preliminar del médico legista introdujo un giro radical en la narrativa del caso, al señalar de manera inicial que la causa del fallecimiento fue una anoxia cerebral (falta de oxígeno en los tejidos del cerebro) provocada presuntamente por compresión en la estructura del cuello.

Este hallazgo preliminar, si bien técnico, enciende las alarmas de los investigadores y de los familiares de la fallecida. La anoxia cerebral, es la falta casi total de oxígeno en el cerebro, asociada a una compresión en la zona del cuello, apartaba de forma inmediata los reflectores de la hipótesis del envenenamiento que había circulado en las redes y corrillos vecinales.

Las autoridades investigan el trágico hallazgo del cuerpo sin vida de una joven de 25 años en un apartamento del sector 24 de Abril en Santo Domingo. Se espera el resultado de la autopsia para determinar las causas exactas del deceso. Ya hay personas detenidas para fines de investigación.

Entre sospechas familiares y el rigor de la presunción de inocencia

Los expertos en criminalística recuerdan que este tipo de hallazgos médicos preliminares requieren una confirmación histopatológica y un análisis macroscópico detallado por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar con certeza jurídica el mecanismo y la etiología médica de la muerte, por lo que las conclusiones oficiales siguen pendientes.

En medio del torbellino de informaciones, las miradas de los allegados se dirigieron hacia Christopher Benjamín Ramírez, quien fuera la pareja sentimental de Jhorgely durante aproximadamente siete años de una relación en la que no procrearon hijos.

Los padres de la víctima, Yrena Montero y Juan Reynoso de los Santos, residentes en el sector El Libertador de Los Alcarrizos, expresaron públicamente sus sospechas basándose en supuestas amenazas previas que, según afirmaron, el hombre habría hecho contra la joven en diversas ocasiones.

os padres y tíos de la joven descartan por completo la versión del suicidio y señalan directamente a su expareja sentimental, Christopher Benjamín Ramírez, afirmando que este la había amenazado en repetidas ocasiones.

Del mismo modo, los tíos de la fallecida, Thema y Thomas Montero, alzaron su voz exigiendo que las autoridades profundicen las indagatorias y apliquen todo el peso de la ley contra quien resulte responsable, siempre y cuando se compruebe de forma irrefutable su culpabilidad en los tribunales.

Actualmente, Christopher se encuentra bajo custodia policial, detenido para fines de investigación por el Ministerio Público junto a otras personas del entorno de la víctima.

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