Créditos para jubilados y pensionados: cuál es el monto máximo que se puede pedir y cómo hacer el trámite

La entidad entidad empezó a ofrecer créditos personales para jubilados y pensionados con gestión 100% digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco de la Nación Argentina (BNA) ofrece una línea de créditos personales destinada a jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la entidad.

Según informa la entidad, el monto máximo disponible para solicitar alcanza los $50.000.000, siempre que la cuota mensual no supere el 35% de los ingresos netos del solicitante. El programa excluye a quienes reciben pensiones no contributivas, asistenciales, por leyes especiales o graciables, incluso cuando ANSES liquida esos pagos, según aclaró el propio banco.

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Los préstamos para jubilados y pensionados se ofrecen en pesos y pueden utilizarse para cualquier destino. El monto mínimo permitido es de $100.000. Para quienes elijan plazos de hasta 36 meses, se habilita la opción del aplicativo e@descuento obligatorio, que no tiene límite de edad. Si se selecciona un plazo de hasta 72 meses, el débito en cuenta aplica también sin restricciones de edad, detalló el BNA en su plataforma oficial.

El monto máximo que puede solicitar cada usuario surge de calcular una afectación de ingresos que garantice que la cuota mensual no supere el 35% del haber neto. Por ejemplo, quienes perciban haberes de $300.000 podrán acceder a cuotas mensuales de hasta $105.000, dependiendo del plazo y sistema de pago elegido.

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El banco recordó que los créditos se amortizan principalmente bajo sistema francés, con cuotas mensuales y consecutivas descontadas directamente de la caja de ahorro asociada.

Los préstamos del Banco Nación están dirigidos a quienes cobran sus haberes en la entidad bancaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes utilizan el aplicativo e@descuentos, las cuotas serán iguales, mensuales y consecutivas, descontadas directamente del recibo de jubilación o pensión mediante el código de descuento de ANSES. En la jerga técnica y legal de las normativas de ANSES, el “sistema e@descuentos” (o aplicativo e@descuentos) es el mecanismo informático que permite que una entidad (en este caso el Banco Nación, pero también cooperativas o mutuales autorizadas) le descuente la cuota de un préstamo directamente del recibo de haberes a un jubilado o pensionado, utilizando un código de descuento específico aprobado por ANSES.

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“El crédito se otorga a sola firma y se instrumenta con pagaré”, destacó el Banco Nación. El solicitante debe autorizar expresamente el descuento automático de las cuotas sobre la cuenta sueldo o sus haberes, según el mecanismo correspondiente.

Tasas

En cuanto a las condiciones financieras, el costo para un préstamo de $2.000.000 a 72 meses a través de débito en cuenta queda determinado por una tasa nominal anual fija (TNA) de 56% y una tasa efectiva anual (TEA) de 72,92%. El costo financiero total (CFT) se ubica en 67,77% en TNA y 93,32% en TEA, según los cálculos publicados por el banco. Este costo incluye capital, intereses e IVA sobre los intereses, lo que permite al usuario conocer el valor real de su compromiso financiero.

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Detalle de las tasas de interés y el costo financiero total que aplica el Banco Nación para sus créditos a jubilados y pensionados

El trámite para obtener el préstamo se realiza de manera digital a través de la plataforma BNA+. Primero, el usuario debe ingresar a la sección “Tu Banco” de la aplicación. Luego, seleccionar la opción “Préstamos” y pulsar sobre el símbolo “+”. Después, debe elegir el préstamo de su preferencia, indicar el monto, el destino y la cantidad de cuotas. Finalmente, resta validar los datos ingresados y confirmar la operación. El sistema permite obtener la preaprobación en pocos minutos, sin necesidad de asistir a una sucursal física.

Entre los requisitos, se solicita que el interesado reciba efectivamente sus haberes mensuales a través de una cuenta en el BNA. La operatoria está reservada únicamente a jubilados y pensionados regulares del sistema previsional nacional.

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Para garantizar la transparencia y brindar información precisa, la entidad recordó que el cálculo de la cuota depende tanto del monto solicitado como del plazo seleccionado. El banco ofrece simuladores online que permiten conocer el valor estimado de las cuotas antes de iniciar el trámite. Además, el monto máximo de $50.000.000 habilita la posibilidad de financiar gastos significativos, adaptándose a las necesidades individuales de los beneficiarios.

El sistema digital de solicitud y otorgamiento de préstamos busca agilizar el acceso al crédito y simplificar los trámites para los adultos mayores. La automatización y la eliminación de trámites presenciales representan una ventaja para quienes residen lejos de las sucursales o presentan dificultades de movilidad.

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