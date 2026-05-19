Honduras

Sin empleo y atrapados por la violencia: miles de jóvenes hondureños ven en la migración su única salida

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) alertó que la migración juvenil continúa creciendo en medio de un escenario marcado por desempleo y la inseguridad

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El CONADEH urge al gobierno hondureño a combatir el desempleo y la violencia para evitar que la migración siga siendo la única salida para la juventud.. REUTERS/Cheney Orr
El CONADEH urge al gobierno hondureño a combatir el desempleo y la violencia para evitar que la migración siga siendo la única salida para la juventud.. REUTERS/Cheney Orr

El sueño de construir un futuro en Honduras se desvanece cada vez más rápido para miles de jóvenes que, pese a graduarse de colegios y universidades, no encuentran oportunidades laborales ni condiciones de vida estables dentro del país.

Así lo advirtió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), al señalar que factores estructurales como el desempleo, la violencia y la exclusión económica están obligando a la juventud hondureña a considerar la migración irregular como única alternativa para sobrevivir.

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La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADEH, Elsy Reyes, alertó que muchos jóvenes viven una profunda frustración luego de dedicar años de esfuerzo académico sin lograr incorporarse al mercado laboral.

Muchos jóvenes tienen títulos universitarios, maestrías y excelencia académica, pero aun así no encuentran empleo. Para ellos es devastador estudiar durante años y descubrir que no existen oportunidades reales”, expresó la defensora de derechos humanos.

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Reyes instó al gobierno hondureño a crear políticas urgentes que permitan generar empleo digno, fortalecer el emprendimiento juvenil y abrir espacios de desarrollo para evitar que miles de personas sigan arriesgando su vida en la ruta migratoria.

Hondureños sin empleo

La preocupación surge en un contexto donde el desempleo y la precariedad laboral continúan golpeando principalmente a la población joven.

De acuerdo con el boletín sobre la Situación del Mercado Laboral en Honduras publicado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) en mayo de 2026, más de dos millones de hondureños enfrentaron problemas de empleo durante el 2025.

El informe detalla que la población más afectada corresponde a jóvenes entre 15 y 29 años, quienes representan el 39% de las personas con dificultades laborales en el país.

En términos numéricos, alrededor de 793.133 jóvenes se encuentran en condiciones de desempleo, subempleo o vulnerabilidad económica, una situación que especialistas consideran alarmante debido al impacto social que genera.

Infografía sobre el desempleo juvenil en Honduras. Muestra jóvenes frente a una reja encadenada, el número 793,133, y gráficos sobre empleo vulnerable.
Más de dos millones de hondureños enfrentaron problemas de empleo en 2025, con 793,133 jóvenes entre 15 y 29 años en situación vulnerable, según COHEP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para organismos defensores de derechos humanos, esta crisis laboral se convierte en uno de los principales motores de expulsión migratoria. A la falta de empleo se suma otro factor determinante: la violencia.

Según el CONADEH, muchos jóvenes deciden abandonar Honduras porque viven bajo amenazas, inseguridad o riesgo de ser víctimas de estructuras criminales.

Elsy Reyes explicó que la ausencia de condiciones de seguridad, sumada al desplazamiento forzado y al temor constante, empuja a cientos de familias a salir del país.

Si los jóvenes no se sienten seguros y no tienen oportunidades para desarrollarse, terminan viendo la migración como la única salida posible”, advirtió.

La defensora subrayó que Honduras necesita fortalecer políticas de prevención de violencia y protección comunitaria, especialmente en sectores donde las pandillas, el narcotráfico y otros grupos criminales mantienen presencia.

Migrar un peligro extremo

El CONADEH también alertó sobre los graves riesgos que enfrentan los migrantes durante su trayecto hacia Estados Unidos, especialmente al cruzar territorio mexicano.

Desapariciones, secuestros, extorsiones, reclutamiento forzado y trata de personas forman parte de los peligros constantes que viven miles de migrantes centroamericanos.

Reyes recordó el reciente caso de tres jóvenes hondureños que murieron dentro del vagón de un tren de carga mientras intentaban avanzar hacia Estados Unidos.

La tragedia volvió a evidenciar las condiciones extremas y peligrosas que enfrentan quienes toman rutas irregulares para emigrar.

27/09/2023 Migrantes hacen cola en Honduras OIM HONDURAS / ERICK ESCOTO
27/09/2023 Migrantes hacen cola en Honduras OIM HONDURAS / ERICK ESCOTO

Además, denunció que redes criminales utilizan plataformas digitales y redes sociales para engañar a jóvenes mediante falsas ofertas de empleo.

Estas prácticas, explicó, exponen principalmente a mujeres jóvenes al riesgo de caer en redes de explotación sexual, trata de personas o trabajos forzados.

Tomar la ruta migratoria sin conocer realmente a qué peligros se enfrentan puede costar demasiado caro”, alertó la defensora.

Jóvenes retornados

Aunque no existen cifras exactas sobre cuántos hondureños abandonan el país cada año, los datos del Instituto Nacional de Migración (INM) reflejan la magnitud del fenómeno.

Entre 2020 y abril de 2026, Honduras recibió a 333.253 personas retornadas o deportadas desde diferentes países.

De ese total, 167.654 procedían de Estados Unidos, 149.734 de México y 15.852 de Guatemala.

Las cifras revelan además que el grupo más afectado corresponde a jóvenes entre 21 y 30 años.

Según los registros oficiales, unas 136.131 personas retornadas durante los últimos seis años pertenecen a ese rango de edad, lo que representa el 41% del total.

Solo en los primeros cuatro meses de 2026 fueron retornados a Honduras 15.449 migrantes, de los cuales el 91% llegó procedente de Estados Unidos.

Dentro de ese grupo, 5.797 migrantes tenían entre 21 y 30 años, incluyendo 5.247 hombres y 550 mujeres.

El CONADEH reiteró que el país enfrenta el desafío urgente de generar condiciones económicas y sociales que permitan a la juventud construir proyectos de vida dentro de Honduras.

La institución insistió en que el combate al desempleo, la creación de oportunidades y la prevención de la violencia son fundamentales para frenar el aumento de la migración irregular.

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