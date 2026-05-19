Crimen y Justicia

Quedó firme la condena contra el pediatra acusado por abusos sexuales en la ORT

La Cámara de Casación avaló la sentencia que declaró probados los abusos cometidos por Alberto Cirulnik en el ámbito de la comunidad judía. Una de las primeras denunciantes fue la hija del exdiputado Daniel Filmus

Guardar
Google icon
Díptico mostrando dos retratos frontales de Alberto Cirulnik, uno con barba rojiza y otro con barba y cabello gris, usando gafas
Alberto Cirulnik.

La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena contra el pediatra Alberto Cirulnik, acusado de cometer múltiples hechos de abuso sexual y corrupción de menores en el ámbito de la escuela ORT y otras instituciones de la comunidad judía. El fallo, dictado el jueves pasado, rechazó el recurso de la defensa y dejó firme la sentencia que declaró probados los hechos denunciados por varias víctimas.

Según consta en la resolución a la que accedió Infobae, Cirulnik fue hallado responsable de siete hechos de abusos sexuales, violación y corrupción de menores cometidos entre 1975 y 2004. Las víctimas, todas menores de edad al momento de los hechos, eran alumnos de la escuela ORT y de otros establecimientos educativos y clubes de la comunidad judía, además de pacientes en consultorios médicos donde el profesional ejercía como pediatra.

PUBLICIDAD

La sentencia, que ahora quedó firme, había sido dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 el 30 de noviembre de 2023. La investigación se inició a partir de denuncias presentadas en 2018 y el tribunal determinó como probados los abusos cometidos en perjuicio de siete personas, entre ellas D. S., L. M. K., M. F., G. R., E. D. B. y G. E. S. Los hechos incluyeron acceso carnal, tocamientos, manipulación sexual y conductas de corrupción de menores, todos agravados por el rol de Cirulnik como encargado de la guarda.

De acuerdo al fallo de la Cámara Nacional de Casación, los jueces Pablo Jantus, Alberto Huarte Petite y Gustavo Bruzzone confirmaron la validez del procedimiento conocido como “juicio por la verdad”, habilitado tras la prescripción de la acción penal por el paso del tiempo. Los magistrados concluyeron que la imposibilidad de imponer una pena no exime al Estado de su obligación de investigar y determinar la verdad sobre los hechos denunciados.

PUBLICIDAD

El proceso permitió la recolección de testimonios y pruebas, y finalizó con la declaración de responsabilidad de Cirulnik.

La escuela ORT de Belgrano, donde Alberto Cirulnik abusaba de algunas de sus víctimas.
La escuela ORT de Belgrano, donde Alberto Cirulnik abusaba de algunas de sus víctimas.

El fallo también dispuso medidas reparatorias para las víctimas: la publicación de la sentencia en el Centro de Información Judicial, la difusión de la parte dispositiva en el Boletín Oficial, y la comunicación de la resolución al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación y a las autoridades de la escuela ORT, a quienes se exhortó a adoptar medidas de prevención para evitar la reiteración de hechos similares.

La defensa de Cirulnik había cuestionado la legalidad del procedimiento, la imparcialidad de los jueces y la validez de los testimonios, al señalar que el acusado no participó del proceso por considerar extinguida la acción penal. La Cámara de Casación rechazó estos planteos y destacó la coherencia de las pruebas y la gravedad de los hechos.

En su voto, los magistrados subrayaron que “la prescripción de la acción penal no impide que el Estado determine la veracidad de hechos denunciados por víctimas de abusos sexuales”, y que “el acceso a la justicia es un derecho reconocido por los tratados internacionales”. Asimismo, el tribunal remarcó que no se trató de un proceso penal sino de una instancia orientada a establecer la verdad histórica de los hechos y otorgar reparación moral y pública a las víctimas.

El caso, juzgado a través de un “juicio por la verdad” debido a la prescripción de la acción penal, sienta precedente para víctimas de abusos que por distintos motivos no lograron acceder a la justicia tradicional en su niñez.

Los hechos

La denuncia que Thelma Fardín presentó el 4 de diciembre de 2018 contra Juan Darthés permitió que miles de mujeres comenzaran a contar que habían sido víctimas de abuso por parte de hombres que las agredían o tocaban sin su consentimiento.

Quien hizo pública y llevó a la Justicia una situación de este estilo que le tocó vivir fue M.F., LA hija del exdiputado del Frente para la Victoria Daniel Filmus. Lo hizo junto a L.K. y D.S., dos excompañeros de su escuela secundaria, la ORT.

A mediados de diciembre de ese mismo año, los tres denunciaron a Cirulnik, exmédico del colegio, por abuso sexual. Sin embargo, los hechos no eran recientes. En el caso de M.F. y L.K., ocurrieron, según sus relatos, cuando las víctimas cursaban el primer año de la secundaria y tenían entre 13 y 14 años. Las escenas con D.S., en cambio, sucedieron cuando tenía 8.

M.F., hija de Filmus, denunció que Cirulnik la manoseó y le apoyó el pene en la rodilla cuando le revisaba los oídos en una consulta durante el horario escolar.

Por su parte, L.K., alumno de la sede de Almagro de la escuela ORT, contó que asistió a la clínica porque se sentía mal y ahí fue cuando el médico le tomó su brazo y lo apoyo sobre sus genitales. También, según consta en la denuncia, Cirulnik le preguntaba si tenía fantasías con hombres y en qué pensaba cuando se masturbaba.

En el caso de D.S., el joven tenía relación por fuera del colegio con el médico porque era amigo de sus padres: compartían un bungalow en un club de la comunidad Kadima. El abuso, según su relato, ocurrió en el consultorio privado de Cirulnik. Allí, el pediatra lo recostaba y le masajeaba el pene. Asimismo, sostuvo que una vez le dio un “chupón”.

Temas Relacionados

Alberto CirulnikJuicio por la verdadORTAbusos sexualesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: Jana lloró al recordar a Diego y complicó a Luque

Su testimonio empezó cerca de las 12, luego de que los jueces resuelvan un planteo sobre las reiteradas declaraciones del neurocirujano. Los detalles

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: Jana lloró al recordar a Diego y complicó a Luque

El enigma de la cocaína con 94% de pureza que viaja desde Argentina hacia China y Hong Kong

El gramo de droga multiplica más de diez veces su precio en el mercado asiático, con mulas presas y capos casi siempre desconocidos por la Justicia. La PROCUNAR aumenta la presión con entregas controladas. Cómo juega el país en el ranking de la droga más cara del planeta

El enigma de la cocaína con 94% de pureza que viaja desde Argentina hacia China y Hong Kong

Juicio por Maradona: escándalo por un pedido de los acusadores para que Luque deje de declarar sistemáticamente

El planteo lo hizo el abogado de Diego Maradona Junior, quien dijo que las declaraciones del imputado entorpecen el debate. El contundente rechazo de todos los defensores

Juicio por Maradona: escándalo por un pedido de los acusadores para que Luque deje de declarar sistemáticamente

A los golpes y empujones: así se resistió una pareja a una entradera que sufrieron en su vivienda en la Costa Atlántica

El episodio ocurrió en una vivienda de la localidad de Santa Clara del Mar. Las impactantes imágenes

A los golpes y empujones: así se resistió una pareja a una entradera que sufrieron en su vivienda en la Costa Atlántica

La banda que desvió armas al mercado negro recibió prisión preventiva y embargos millonarios

Se trata de 11 personas acusadas de integrar una organización que desvió al menos 742 armas de fuego de los registros oficiales a circuitos ilegales entre 2022 y 2026

La banda que desvió armas al mercado negro recibió prisión preventiva y embargos millonarios

DEPORTES

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

El ex jugador de futsal que disputará el Mundial con Suecia: la historia de Taha Ali

El detrás de escena de la convocatoria de Neymar a la selección de Brasil: la videollamada con Ancelotti y un rol sin privilegios

Con Cristiano Ronaldo, Portugal dio la lista de 27 convocados para el Mundial: el jugador que quedaría afuera y las sorpresivas ausencias

Los poderes especiales que tendrá Xabi Alonso en Chelsea y la decisión que deberá tomar con Alejandro Garnacho

TELESHOW

Georgina Barbarrosa habló del abrazo con Moria Casán después de 25 años: “Me dijo algo muy lindo”

Georgina Barbarrosa habló del abrazo con Moria Casán después de 25 años: “Me dijo algo muy lindo”

Martín Fierro 2026: cuál fue el rating de la gran fiesta de la televisión

Noelia Marzol presentó su nueva casa: rodeada de naturaleza, con diseño moderno y la calidez de lo simple

El nuevo look de Evangelina Anderson se llevó todas las miradas en la noche de los premios Martín Fierro

Enojos, ironías y sorpresas: las reacciones de las famosas al Martín Fierro a Wanda Nara como mejor conductora

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala revive sus leyendas con una noche de misterio en el Palacio Nacional

Guatemala revive sus leyendas con una noche de misterio en el Palacio Nacional

Arqueros salvadoreños desafiarán a la élite continental en el Grand Prix de Las Américas en Chile

República Dominicana registra más de 200 motociclistas fallecidos en los primeros meses del año, 85% no usaban casco

Bajo la sombra de la duda: Joven dominicana muere en su apartamento y reporte preliminar revela anoxia cerebral

Sin empleo y atrapados por la violencia: miles de jóvenes hondureños ven en la migración su única salida