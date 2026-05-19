Guatemala

Guatemala revive sus leyendas con una noche de misterio en el Palacio Nacional

El recinto histórico que resistió terremotos y acogió la firma de los Acuerdos de Paz será escenario de una velada inmersiva el 23 de mayo, con boletos gratuitos disponibles el jueves 21 desde las 10:30 horas

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Este video presenta una recreación teatral de La Llorona en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala. Una mujer con vestimenta blanca y maquillaje pálido, con rasgos rojos bajo los ojos, gesticula angustia en un pasillo. La producción promociona el Día Internacional de los Museos el 23 de mayo y los 250 Años de la Ciudad de Guatemala. Es una campaña cultural del Ministerio de Cultura y Deportes, que finaliza con un mensaje del Gobierno de la República.

El Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala, sede de los momentos políticos y culturales más relevantes del país, se transformará en un escenario inédito la noche del sábado 23 de mayo. La actividad central, denominada “Noche de Leyendas”, iniciará a las 17:00 horas y sumergirá a los asistentes en relatos y personajes icónicos del folclore guatemalteco, en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de los Museos.

El Ministerio de Cultura confirmó que esta velada ofrecerá un recorrido nocturno interactivo por los rincones de uno de los monumentos de mayor valor histórico en Centroamérica, donde los visitantes serán guiados por figuras vivientes como La Llorona, el Sombrerón y la Siguanaba, interpretadas por el elenco de Perro Gris Producciones.

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Experiencia interactiva y acceso gratuito para todos los públicos

Quienes deseen participar en la Noche de Leyendas deberán obtener una de las entradas gratuitas que se distribuirán el jueves 21 de mayo a partir de las 10:30 horas, exclusivamente en la entrada principal del Palacio y hasta agotar existencias, según informó el Ministerio de Cultura y Deportes.

Los asistentes podrán recoger hasta tres boletos por persona, mostrando un Documento Personal de Identificación (DPI) vigente en formato físico. Durante el horario de retiro de entradas, las actividades y recorridos habituales del recinto quedarán suspendidos.

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Para garantizar la seguridad, el ingreso estará restringido: no se permitirá portar armas ni objetos considerados peligrosos, como bates, cuchillos, réplicas, objetos cortopunzantes o similares.

La convocatoria está dirigida a personas de todas las edades y se incentiva la participación activa. El Ministerio invitó a los ciudadanos a asistir disfrazados o caracterizados como personajes del acervo legendario guatemalteco, buscando convertir la noche en una auténtica celebración colectiva de la tradición nacional.

Persona disfrazada de figura fantasmal en vestido blanco con maquillaje pálido en un patio colonial iluminado. Multitud observa desde balcones entre columnas y vegetación
Una figura vestida de blanco con maquillaje fantasmal camina por un patio colonial iluminado, cautivando a una multitud durante una representación cultural de la leyenda de La Llorona. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

La Noche de Leyendas, una apuesta por la memoria viva

La presentación principal estará a cargo de Perro Gris Producciones, colectivo especializado en recrear historias tradicionales mediante actuaciones y puestas en escena que combinan narración, vestuarios y efectos lumínicos. La propuesta busca revivir figuras míticas rurales y urbanas cuya presencia trasciende generaciones, promoviendo una interacción directa entre intérpretes y público.

De acuerdo a las autoridades, el evento forma parte de una política activa de revitalización de los patrimonios materiales e inmateriales. El Palacio Nacional de la Cultura, conocido popularmente como el “Palacio Verde” o el “Guacamolón” por el tono de su fachada, se reafirmará, así como epicentro de la identidad nacional, abriendo sus puertas al encuentro con el legado mítico y artístico de Guatemala.

Durante la jornada del 23 de mayo, el principal edificio histórico del país se convertirá no solo en escenario de sus propias leyendas, sino también en un laboratorio viviente para la transmisión intergeneracional del patrimonio cultural, resguardado en piedra, pintura y relato oral.

El Palacio Nacional de la Cultura, un protagonista con historia

Entre los datos distintivos que convierten esta experiencia en un hito, destaca la magnitud arquitectónica del Palacio. El edificio, inaugurado el 10 de noviembre de 1943 tras cuatro años de edificación ordenada por el general Jorge Ubico Castañeda, abarca 8.890 metros cuadrados, está dividido en 350 salones y costó originalmente 2,8 millones de quetzales. Desde su apertura, ha resistido momentos críticos de la historia nacional: su estructura antisísmica fue puesta a prueba el 4 de febrero de 1976 durante un terremoto de magnitud 7,5, que devastó buena parte de Guatemala, manteniéndose en pie y operativo.

Situado en el corazón de la ciudad, el Palacio se alza sobre terrenos que desde el periodo colonial han sido escenario del poder y las disputas urbanas. Antes de la actual construcción, allí funcionaron la cárcel y el primer ayuntamiento, destruidos por los terremotos de 1917 y 1918. En 1919, el presidente Manuel Estrada Cabrera colocó la piedra fundamental de un palacio que nunca llegó a concluirse. Poco después, en 1921, el presidente Carlos Herrera impulsó el llamado Palacio del Centenario, pero la edificación improvisada fue apodada por el pueblo como “Palacio de Cartón” debido a sus materiales endebles y sucumbió a las llamas en 1925.

El actual inmueble destaca por su estilo ecléctico, con marcadas influencias neoplaterescas, barrocas, neoclásicas y detalles mudéjar, resaltados en los artesonados de madera del Salón de Banquetes. Entre sus elementos más emblemáticos se encuentra el Salón de Recepciones, coronado por una lámpara de cristal bohemio de dos toneladas, con figuras de quetzales bañadas en oro, suspendida sobre una rosa náutica que marca el kilómetro cero del país. Los muros albergan pinturas del artista Alfredo Gálvez Suárez que narran episodios de la historia nacional desde la colonia hasta la independencia. El Patio de la Paz alberga la escultura de dos manos sosteniendo una rosa, símbolo del fin de la guerra civil tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. El Palacio fue declarado Monumento Histórico y Artístico el 7 de noviembre de 1980 y desde 2001 está bajo resguardo del Ministerio de Cultura y Deportes.

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