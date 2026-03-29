Expertos revelan 7 claves para correr sin lesiones y mantener la motivación

Prevención de lesiones en running: expertos y estudios científicos ofrecen pautas clave para corredores de todos los niveles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto corredores principiantes como experimentados comparten el objetivo de correr sin lesiones para disfrutar del running durante toda la vida. Pero hay un dato que alerta al respecto: según el British Journal of Sports Medicine, aproximadamente el 35% de los atletas adultos ha sufrido alguna lesión relacionada con el aumento excesivo de carga o distancia.

Para ayudar a prevenir estos contratiempos y mantener la motivación, expertos recogidos por Sport Life y hallazgos científicos recientes han establecido 7 recomendaciones esenciales que pueden integrarse fácilmente en la rutina.

Estas pautas, respaldadas por estudios y la experiencia de especialistas, permiten a cualquier corredor prolongar su práctica de forma segura y constante.

1. Alimentación saludable para corredores

La alimentación saludable constituye el primer pilar, según expertos en nutrición y corredores con experiencia consultados por Sport Life. Recomiendan priorizar alimentos frescos y naturales, dejando de lado los productos procesados, incluso si parecen enriquecidos o fortalecidos artificialmente.

Optar por visitar más el mercado y menos el supermercado resume el consejo principal: una dieta natural aporta la energía y los nutrientes necesarios para proteger músculos, articulaciones y el sistema inmune.

2. Progresar sin riesgos: evita el exceso de entrenamiento

El respeto a la evolución gradual en los entrenamientos es clave para prevenir lesiones entre corredores adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respetar la evolución gradual es básico para prevenir lesiones. Tanto Sport Life como el British Journal of Sports Medicine coinciden en la importancia de una progresión gradual al incrementar distancias o intensidades en los entrenamientos.

El citado estudio analizó a más de 5.200 corredores adultos durante 18 meses y halló que el riesgo de lesión aumenta de forma notable si en una sesión se supera el 10% respecto a la distancia máxima realizada en los 30 días previos. El informe detalla que las tasas de lesión fueron significativamente mayores cuando los corredores sobrepasaron ese límite.

Por ello, evitar acelerar el proceso —como intentar un maratón sin experiencia previa— es esencial para la salud muscular y articular.

3. Complementa el running con otras disciplinas

Incorporar un deporte complementario resulta clave para equilibrar el desarrollo físico y reducir el riesgo de lesiones recurrentes por sobreuso. Según Sport Life, quienes alternan ejercicios de fuerza, natación o deportes de coordinación mejoran la eficiencia muscular y presentan menos desequilibrios característicos del running.

Practicar distintas disciplinas aporta un bagaje motriz más sólido que ayuda a prevenir lesiones y a mejorar el rendimiento global.

4. El descanso: clave para prevenir lesiones

El descanso resulta tan importante como el entrenamiento físico para prevenir lesiones en corredores, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impulso de entrenar más horas puede jugar en contra del corredor. Tanto Sport Life como el British Journal of Sports Medicine destacan que el descanso es tan importante como el esfuerzo físico para protegerse de las lesiones.

Descansar puede ser, según Sport Life, “el entrenamiento más duro”, porque implica poner freno al deseo de superación continua. La evidencia científica demuestra que sobrecargarse eleva considerablemente la probabilidad de lesión, especialmente tras esfuerzos repentinos o excesivos.

5. Entrena con inteligencia y guía profesional

La planificación del entrenamiento es fundamental para reducir riesgos y mejorar resultados. Seguir un programa individualizado —preferentemente diseñado por un profesional— ayuda a evitar la subjetividad y los errores propios de entrenar sin orientación.

Sport Life enfatiza que “no rinde más el que más entrena, sino el que lo hace con más inteligencia”, y recomienda buscar la máxima eficiencia: entrenar lo justo para lograr el mejor rendimiento posible.

6. Prioriza tu bienestar emocional

Un bienestar emocional sólido disminuye el riesgo de convertir el running en una obsesión perjudicial para la vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un bienestar emocional estable reduce el riesgo de obsesionarse con el running y descuidar otros aspectos importantes de la vida. Sport Life aconseja priorizar siempre la familia, las amistades y el trabajo por encima de la exigencia deportiva.

Saber cuándo es necesario detenerse —tanto física como mentalmente— previene lesiones derivadas del sobreentrenamiento y favorece la continuidad del deporte de forma equilibrada.

7. Evita el sobreentrenamiento y escucha a tu cuerpo

El último consejo enfatiza la importancia de no excederse ni buscar superarse de manera forzada. Tanto Sport Life como el British Journal of Sports Medicine resaltan que es preferible terminar cada entrenamiento “con ganas”, evitando llegar al límite.

El respaldo científico advierte de los peligros de la sobrecarga de entrenamiento y recomienda ajustar la intensidad según las señales del cuerpo para preservar la salud y la constancia en la práctica deportiva.

Avanzar con equilibrio marca la diferencia entre desarrollar al máximo el potencial propio y exponerse innecesariamente al riesgo de lesión.