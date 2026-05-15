La increíble anécdota del Oveja Hernández con Carlos Bianchi en Boca Juniors que lo marcó: “Un fuera de serie”

La anécdota de Sergio "Oveja" Hernández con Carlos Bianchi

Durante su paso por Boca Juniors entre 2003 y 2004, el entrenador de básquet Sergio “Oveja” Hernández compartió una experiencia particular con Carlos Bianchi, entonces director técnico del plantel de fútbol, que atravesaba el segundo de sus tres procesos al cargo del primer equipo.

“Yo llegaba a las 9:30 y estaba el auto de Bianchi. Llegaba a las 9 y estaba el auto de Bianchi. Cuando jugábamos de visitante, yo dejaba el auto en el club 7:30 para irme con el micro, y el auto de Bianchi estaba. ¿Este tipo vive acá?“, relató Hernández en el stream de YouTube Chicho y Tomi Minuto Boca.

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“Un día veo que por el portón de La Bombonerita entra Bianchi caminando. Él venía la calle, pero su auto ya estaba desde las 7:30. Le digo ‘Carlos, no te puedo ganar nunca, ¿qué onda?’ Entonces me dice ‘yo llego a las 8:00, pero a veces me caigo de sorpresa a las 7:00 a los de Casa Amarilla porque algunos (futbolistas) arreglan con los de seguridad para no ir al colegio. Yo reviso y controlo todo".

El entrenador de básquet amplió su historia: “Yo al mediodía volvía a mi casa, almorzaba, dormía la siesta, volvía, entrenaba y él se volvía a su casa a la misma hora que yo de mi segundo turno. Había estado desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche en el club. Un fuera de serie”.

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Durante ese ciclo en Boca, Hernández obtuvo cuatro títulos. También destacó las enseñanzas que recolectó de los entrenamientos del fútbol profesional junto al Virrey: “Una bestia. Un tipo que si la verdad lo seguías un poco te enseñaba que el deporte no es tirar al aro o patear una pelota, lleva tiempo”, remarcó en otra entrevista con TyC Sports.

Sergio “Oveja” Hernández dirigió a Boca Juniors entre 2003 y 2004 (Infobae en Vivo)

Con respecto a su vínculo con Bianchi, Hernández señaló que conversaba con él para aprender sobre manejo de grupo y presión: “Las otras pocas veces que tuve la posibilidad de hablar con él le saqué el jugo tremendamente y me di cuenta que aprendí un montón y que había muchas similitudes. Pero que, a la vez, estaba hablando con gente que trabajaba de lo mismo que yo, aunque bajo muchísima más presión. Entonces podía encontrar algunos tips para manejar las situaciones difíciles”.

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El propio Bianchi le envió un mensaje al entrenador de básquet durante la transmisión del programa: “Te felicito por todo lo que has hecho y no has dejado de hacer, pienso que todo lo que has hecho por el básquet es inmenso. Todo argentino debería estar agradecido”, concluyó en la mencionada señal deportiva.

El paso de Hernández por Boca Juniors incluyó, además, la obtención de las medallas internacionales con la Selección Argentina de básquet, como el bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

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En tanto que Bianchi es el entrenador más exitoso en la historia de Boca Juniors con tres Copas Libertadores (2000, 2001 y 2003) y dos Intercontinentales (2000 y 2003) entre sus principales títulos.