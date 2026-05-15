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La Justicia de Ucrania ordenó detener a un ex asesor de Zelensky acusado por lavado de dinero y desvío de fondos

La decisión judicial ocurre tras la renuncia del ex allegado al mandatario ucraniano, Andrii Yermak, quien enfrenta acusaciones vinculadas a un presunto entramado de corrupción relacionado con un proyecto inmobiliario en las afueras de Kiev

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El ex jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andrii Yermak, habla durante una conferencia de prensa en Davos, Suiza, el 14 de enero de 2024 (AP/Markus Schreiber, Archivo)
El ex jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andrii Yermak, habla durante una conferencia de prensa en Davos, Suiza, el 14 de enero de 2024 (AP/Markus Schreiber, Archivo)

El Tribunal Supremo Anticorrupción de Ucrania ordenó el jueves la detención preventiva de Andrii Yermak, ex principal asesor del presidente Volodimir Zelensky, sospechado de estar implicado en una amplia red de malversación de fondos.

Yermak, de 54 años, ocupó el cargo entre 2020 y finales de 2025 y se convirtió en uno de los hombres más influyentes del país. Renunció en noviembre, poco después de que los servicios anticorrupción registraran su domicilio en el marco de una investigación por corrupción en el sector energético que involucraba a altos funcionarios del gobierno.

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El tribunal dispuso “una medida preventiva en forma de detención preventiva por 60 días a partir de la fecha de su arresto efectivo”, declaró el juez durante una audiencia transmitida en directo. Además, fijó la libertad bajo fianza en 140 millones de grivnas (más de USD 3 millones).

Me mantengo en mi posición. Impugnaré cualquier acusación presentada contra mí”, declaró Yermak durante la audiencia, donde vestía un traje con una insignia de la bandera ucraniana. Añadió que sus abogados apelarán la medida y, consultado sobre el pago de la fianza, respondió: “No tengo tanto dinero. No esperaba esto”.

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Yermak está acusado de participar en una red que habría blanqueado alrededor de 460 millones de grivnas (USD 10 millones) mediante un proyecto inmobiliario de lujo cerca de Kiev.

Andrii Yermak (primero desde la derecha) y Zelensky (en el centro) reciben información del comandante de brigada Mykola Chumak, el 8 de enero de 2024 (Europa Press)
Andrii Yermak (primero desde la derecha) y Zelensky (en el centro) reciben información del comandante de brigada Mykola Chumak, el 8 de enero de 2024 (Europa Press)

Desde Rusia, el Kremlin se refirió presunto caso de corrupción que expuso al también, ex jefe de Gabinete de Zelensky. Dimitri Peskov, el secretario de Prensa del presidente de ruso Vladimir Putin, señaló que se trata de un asunto que compete a los socios de Kiev.

Peskov afirmó que no le otorgan especial importancia al caso y que no espera que tenga repercusiones en el proceso de paz. “No le estamos prestando especial atención”, declaró.

Añadió que si el tribunal demuestra la existencia de corrupción, será un tema que concierne “al propio régimen de Kiev y a quienes le dieron dinero, es decir, a quienes les robaron ese dinero”, según declaraciones recogidas por la agencia Interfax.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, asiste a un desfile militar en el Día de la Victoria, el 9 de mayo de 2026 (REUTERS)
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, asiste a un desfile militar en el Día de la Victoria, el 9 de mayo de 2026 (REUTERS)

Cabe recordar que el ex ministro de Energía de Ucrania, Herman Galushchenko, también fue detenido mientras intentaba cruzar ilegalmente la frontera, según informó la Agencia Anticorrupción de Ucrania (NABU), en el marco del mayor escándalo de corrupción revelado en el país desde el inicio de la invasión rusa.

La NABU detalló que Galushchenko fue arrestado al intentar salir del país como parte del denominado caso “Midas”, vinculado a un esquema de sobornos que involucró a exfuncionarios y al empresario Timur Mindich, ex socio de Zelensky. Se los acusa de haber facilitado una trama que cobró sobornos por valor de USD 100 millones a contratistas de Energoatom, la empresa nacional de energía atómica.

De acuerdo con los investigadores, Galushchenko habría permitido desde su puesto que la supuesta organización dirigida por Mindich desviara fondos mediante un esquema de sobornos para su beneficio personal. El escándalo se desató en un contexto de cortes generalizados de electricidad a raíz de los ataques rusos contra infraestructuras energéticas, lo que intensificó el malestar social.

La Justicia ucraniana decretó prisión bajo fianza de más de USD 4 millones para el ex ministro Herman Galushchenko (Europa Press)
La Justicia ucraniana decretó prisión bajo fianza de más de USD 4 millones para el ex ministro Herman Galushchenko (Europa Press)

Mindich y algunos de sus presuntos cómplices huyeron del país antes de que la NABU hiciera pública la investigación y procediera a realizar registros en propiedades de los implicados. Según Ukrainska Pravda, el abogado de Mindich se reunió en Israel, donde el empresario se refugió, con el abogado de Andrii Yermak, ex jefe de la oficina presidencial ucraniana.

Yermak se convirtió en figura central del caso cuando la NABU registró su despacho a finales de noviembre. Zelensky prescindió de inmediato de quien era considerado su mano derecha y la persona de mayor poder en Ucrania después del propio mandatario. Yermak, que no ha sido imputado hasta ahora, desapareció de la vida pública tras su salida del cargo.

Zelensky, el ex ministro de Energía ucraniano, German Galushchenko, y el ex director de la empresa estatal de energía nuclear ucraniana, Energoatom, Petro Kotin, en 2025 (REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)
Zelensky, el ex ministro de Energía ucraniano, German Galushchenko, y el ex director de la empresa estatal de energía nuclear ucraniana, Energoatom, Petro Kotin, en 2025 (REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Galushchenko fue uno de los varios ministros que dimitieron en noviembre de 2024, cuando el escándalo salió a la luz. La NABU indicó que las investigaciones continúan y que se están realizando las primeras diligencias de acuerdo con la ley y las sanciones judiciales, con la promesa de proporcionar más información próximamente.

Las revelaciones del “caso Midas” obligaron a Zelensky a realizar cambios significativos en el Gobierno y la oficina presidencial en un momento crítico para Ucrania, que sigue enfrentando la invasión rusa.

(Con información de AFP)

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