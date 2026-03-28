Qué le sucede al cerebro cuando no se consume suficiente proteína, según dietistas

El déficit de proteínas en la dieta afecta la salud cerebral y puede generar síntomas como fatiga e irritabilidad en pocos días (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de proteínas en la dieta puede generar consecuencias neurológicas desde los primeros días de restricción, con alteraciones en el ánimo, la concentración y la motivación. Si el consumo insuficiente persiste, aumenta el riesgo de daños irreversibles, como deterioro cognitivo, depresión grave y cambios en la estructura cerebral, según advierten expertos en nutrición clínica y neurociencia.

Diversas entidades, como la Sociedad Española de Nutrición y la Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas, subrayan que el cerebro humano depende de un flujo constante de aminoácidos. El organismo no almacena estos compuestos y es imprescindible reponerlos diariamente a través de la alimentación.

Una ingesta insuficiente de proteínas puede provocar dificultad para concentrarse, irritabilidad y fatiga en pocos días. Si el déficit persiste, aumenta el riesgo de neurodegeneración y daños en el sistema nervioso.

La falta de proteínas aumenta el riesgo de deterioro cognitivo, depresión grave y alteraciones neurodegenerativas, advierten expertos en nutrición clínica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína, además de ser fundamental para los músculos, aporta los aminoácidos que el cerebro necesita para producir neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. “Es indispensable para la salud cerebral porque proporciona los componentes básicos de muchas sustancias químicas cerebrales”, explicó Laura González, dietista del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas de España.

Cuando la ingesta es insuficiente, el cuerpo utiliza el músculo para obtener aminoácidos, lo que puede afectar tanto la función cerebral como la del sistema inmunitario.

Consecuencias inmediatas de la falta de proteínas en la función cerebral

La carencia de proteínas genera efectos perceptibles desde los primeros días. Entre los síntomas iniciales se encuentran fatiga, irritabilidad y dificultades para concentrarse. Incluso unos pocos días con aporte insuficiente pueden modificar el estado de ánimo y generar antojos, ya que la proteína regula hormonas ligadas al apetito y la saciedad.

Una baja ingesta de triptófano, uno de los principales aminoácidos esenciales, puede perjudicar la cognición social y la estabilidad emocional. Es común perder interés en la interacción, distraerse en conversaciones o evitar actividades grupales, según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos.

La insuficiencia alimentaria de triptófano afecta la cognición social y la estabilidad emocional de manera significativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la carencia de proteínas se prolonga, el organismo comienza a degradar tejido muscular para obtener aminoácidos, lo que puede afectar directamente la función cerebral. El déficit crónico eleva la probabilidad de padecer deterioro cognitivo, demencia y episodios de depresión grave, además de favorecer cambios estructurales en el cerebro y procesos de neurodegeneración.

Detectar y corregir estos déficits es fundamental para proteger la autonomía y la calidad de vida, especialmente en personas adultas mayores. Estudios publicados en la revista médica Nature aging han documentado que la insuficiencia proteica crónica puede acelerar el envejecimiento cerebral y dificultar la recuperación de funciones cognitivas perdidas.

Cantidad diaria recomendada de proteínas y fuentes alimenticias

Las necesidades diarias de proteína varían según la edad, el sexo y el nivel de actividad física. Las guías internacionales, como las de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, recomiendan que un adulto sano consuma entre 1,2 y 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día.

En tanto, quienes practican ejercicio regular pueden requerir cantidades mayores, mientras que las personas sedentarias se sitúan en el rango inferior. El límite superior seguro en adultos sanos suele considerarse en 2 gramos por kilogramo de peso corporal al día.

Para cubrir todos los aminoácidos esenciales, se aconseja combinar fuentes animales y vegetales: carne, pescado, huevos, lácteos, legumbres y frutos secos. Distribuir la ingesta de proteína de calidad en todas las comidas ayuda a mantener estables los niveles de energía y favorece la función cerebral.

Las guías internacionales recomiendan que los adultos consuman entre 1,2 y 1,6 gramos de proteína por kilo de peso al día para mantener la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la dieta incluye suficiente proteína, el cerebro recibe los recursos necesarios para regenerarse y mantener sus funciones. La evidencia científica indica que, en muchos casos, la recuperación nutricional puede revertir parte de los efectos adversos de una deficiencia previa, aunque las secuelas de un déficit prolongado pueden ser irreversibles en adultos mayores.

Cuándo buscar asesoramiento profesional

Ante síntomas persistentes como fatiga, dificultades de memoria, alteraciones en el estado de ánimo o pérdida de masa muscular, los especialistas aconsejan consultar a un profesional en nutrición o a un médico clínico. Es fundamental no subestimar señales como la falta de concentración, apatía, debilidad física o descenso del rendimiento intelectual, ya que pueden indicar un déficit de proteínas u otros trastornos metabólicos.

El diagnóstico temprano permite identificar la causa subyacente y diseñar un plan alimentario personalizado, que incluya ajustes en la ingesta de proteínas y otros nutrientes esenciales.

Detectar y corregir el déficit de proteínas a tiempo es crucial para preservar la autonomía y calidad de vida, en especial en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, una intervención dietética adecuada puede prevenir complicaciones severas, preservar la función cerebral y mejorar la calidad de vida a largo plazo, especialmente en adultos mayores o en personas con enfermedades crónicas. En casos complejos, el abordaje interdisciplinario —con el apoyo de neurólogos y psiquiatras— puede ser necesario para garantizar una recuperación integral.