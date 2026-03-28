Beber agua antes de comer no garantiza una mayor pérdida de peso

Los estudios analizados sobre agua antes de comer muestran resultados leves y no garantizan una reducción significativa de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creencia de que beber agua antes de comer puede favorecer la pérdida de peso es común entre quienes buscan nuevas estrategias para adelgazar. Sin embargo, una revisión de la evidencia científica muestra que el respaldo real de esta práctica es limitado, y los beneficios detectados resultan modestos, según ha subrayado Sport Life.

Beber agua antes de las comidas podría tener algún efecto leve en personas mayores o bajo circunstancias específicas, pero los estudios no respaldan una reducción de peso significativa si se depende únicamente de este método. La mayoría de las investigaciones son de corto plazo y con grupos pequeños, lo que impide confirmar beneficios sostenidos, como indica el análisis revisado por Sport Life.

El consejo de tomar agua antes de cada comida se apoya en varias hipótesis. Una de las más citadas sostiene que llenar el estómago crea una sensación de saciedad, lo que ayuda a comer menos. Además, se ha sugerido que el cuerpo incrementa su gasto energético al igualar la temperatura del agua ingerida, y que algunas personas confunden la sed con hambre, aumentando su consumo calórico diario.

También hay quien afirma que mantenerse bien hidratado optimiza el rendimiento físico y la quema de grasa, o que sustituir bebidas calóricas por agua recorta la ingesta energética total, como recopila Sport Life en su revisión.

Efectos de beber agua antes de las comidas en la saciedad

La idea de que el agua tomada justo antes de comer incrementa la saciedad y reduce el apetito recibe apoyo parcial de algunos estudios en adultos mayores. Estas investigaciones muestran que quienes consumen un vaso de agua antes de las comidas tienden a comer menos alimentos.

El consumo de un vaso de agua previo a las comidas está relacionado con una reducción en el apetito, según estudios científicos

Sin embargo, la mayoría de los ensayos tienen duración limitada y no demuestran efectos sostenidos. Un estudio adicional, realizado durante 12 semanas, indicó que una dieta baja en calorías combinada con agua precomida logró una mayor pérdida de peso, pero la falta de monitoreo prolongado impide afirmar que el resultado sea consistente a largo plazo.

Consumo de calorías, termogénesis y gasto energético

Otra teoría extendida es que el posible beneficio del agua procede de la llamada termogénesis: al beber agua fría, el cuerpo utiliza energía para equilibrar la temperatura interna, lo que potencialmente elevaría el gasto energético.

Aunque algunos estudios iniciales apuntaron en esta dirección, la evidencia más reciente no confirma que beber agua implique un consumo significativo de calorías adicionales. Por lo tanto, la termogénesis -en este caso- no tiene respaldo suficiente como mecanismo relevante para la disminución de peso, según expone Sport Life.

Diferenciar sed y hambre: evidencia y mitos

El argumento de que muchas personas comen al confundir sed con hambre plantea que beber agua podría prevenir una mayor ingesta calórica. No obstante, la regulación de estas sensaciones resulta compleja y varía con la edad, ya que la percepción de sed suele reducirse en adultos mayores.

El debate sobre si las personas confunden sed con hambre destaca la importancia de interpretar correctamente las señales del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Robert H. Shmerling, de la Escuela de Salud de Harvard, indicó que no existen estudios que respalden de manera convincente en humanos la hipótesis de que las personas sedientas equivoquen esta sensación con la de hambre. “No se han encontrado estudios convincentes en humanos que apoyen la idea de que las personas sedientas malinterpretan la sensación de hambre”, señaló el especialista en declaraciones obtenidas por Sport Life.

Hidratación, actividad física y pérdida de peso

Se considera que una adecuada hidratación mejora el rendimiento físico y contribuye a reducir el peso. La deshidratación puede causar fatiga muscular, calambres y un descenso en la capacidad para ejercitarse.

Por ello, se recomienda aumentar el consumo de agua antes de actividades deportivas, sobre todo en atletas de alto rendimiento o durante entrenamientos en condiciones de calor.

Sin embargo, para la mayoría de las personas, no existen estudios que confirmen que beber agua adicional antes del ejercicio sea determinante para perder peso. Sport Life señala que una buena hidratación es relevante en el ámbito deportivo, pero no se ha probado que, por sí sola, tenga efectos sustanciales en la reducción de peso de la población general.

Sustituir bebidas calóricas por agua: impacto en el peso

Reemplazar refrescos por agua ayuda a reducir la ingesta calórica y facilita el control del peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reemplazar gaseosas, jugos azucarados y bebidas alcohólicas por agua ofrece una manera efectiva de disminuir las calorías ingeridas, lo que facilita el control del peso corporal. Esto permite reducir significativamente el consumo calórico cuando se mantiene el hábito en el tiempo.

Si bien no existen grandes estudios que demuestren de forma directa esta relación, la evidencia indirecta muestra que reemplazar bebidas calóricas por agua se vincula con una disminución progresiva del peso, como indica Sport Life.

La revisión indica que beber agua antes de comer, por sí misma, no constituye una estrategia realmente eficaz para adelgazar, excepto quizá en contextos muy específicos o como parte de otras intervenciones. “Hay pocos inconvenientes en beber un poco más de agua, aparte del desafío de tratar de beber si no tienes mucha sed”, precisó el Dr. Shmerling.

Los estudios actuales apuntan a beneficios modestos, generalmente observados en investigaciones de corta duración o grupos pequeños. Por ahora, faltan pruebas sólidas que justifiquen el uso del agua precomida como recomendación central para perder peso.

La popularidad de este consejo se apoya más en expectativas que en pruebas concluyentes. Así lo destaca Sport Life, que invita a la prudencia al considerar esta técnica como una solución principal en los enfoques para adelgazar.