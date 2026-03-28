Atragantamiento en menores: por qué es una de las principales causas de muerte accidental y cómo prevenirlo

El atragantamiento infantil constituye la principal causa de muerte accidental en menores de cinco años, según la Asociación Española de Pediatría (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atragantamiento en niños es una de las principales causas de mortalidad accidental en menores de cinco años, según advierte la Asociación Española de Pediatría. La vulnerabilidad de esta franja etaria se debe a la inmadurez en la deglución y al desarrollo motor insuficiente, factores que dificultan la capacidad de manejar ciertos alimentos y objetos.

Las estadísticas de la Asociación Española de Pediatría señalan que la mayor parte de los episodios de atragantamiento se produce en el grupo de menores de cinco años, quienes presentan una coordinación motora limitada y todavía no han desarrollado plenamente los reflejos para tragar y masticar de forma segura.

Para evitar el atragantamiento infantil, es esencial adaptar los alimentos al desarrollo del menor, evitar aquellos de mayor riesgo y mantener una vigilancia directa durante las comidas.

Los especialistas recomiendan que, ante una emergencia, el adulto conserve la calma, anime al niño a toser si es posible y solo aplique maniobras de desobstrucción cuando exista dificultad respiratoria. Tras cualquier episodio, la evaluación por personal sanitario es imprescindible para descartar complicaciones.

Alimentos y objetos a evitar o adaptar para prevenir el atragantamiento

Diversos alimentos presentan un riesgo elevado de atragantamiento. Entre ellos se encuentran las uvas enteras, frutos secos, caramelos duros, salchichas y trozos grandes de frutas o verduras.

Según la Asociación Española de Pediatría, los alimentos de forma redonda o dura deben cortarse en trozos pequeños y adaptarse a la edad del niño. Por ejemplo, las uvas y los tomates cherry deben ofrecerse en cuartos, y los frutos secos nunca deben administrarse enteros a menores de cinco años.

Los alimentos redondos y duros, como uvas enteras, frutos secos y caramelos, presentan mayor peligro para los menores y requieren adaptación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los alimentos, existen objetos cotidianos que pueden convertirse en peligros potenciales. Piezas pequeñas de juguetes, globos, canicas, pilas de botón y partes desmontables de productos infantiles pueden obstruir las vías respiratorias si el niño las introduce en la boca.

Es fundamental verificar la certificación de seguridad de los juguetes, respetar las edades recomendadas y mantener fuera del alcance de los menores cualquier objeto de tamaño reducido.

Factores de riesgo y situaciones frecuentes

El ahogarse suele producirse durante las comidas, especialmente si los niños comen sin supervisión, mientras juegan, hablan o se distraen. Los expertos advierten que la falta de atención adulta incrementa la probabilidad de accidentes, ya que los menores pueden llevarse objetos a la boca inadvertidamente o ingerir alimentos no apropiados para su edad, según la Asociación Española de Pediatría y el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos.

La Asociación Española de Pediatría subraya que la educación de los cuidadores resulta decisiva. Enseñar a los adultos a identificar los alimentos y objetos peligrosos, así como a adaptar la dieta y el entorno, contribuye a prevenir accidentes graves.

La certificación de seguridad en juguetes y la exclusión de piezas pequeñas resultan clave para prevenir accidentes por asfixia infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma línea, la American Academy of Pediatrics destaca que la supervisión constante es la medida más efectiva, junto con la instauración de hábitos alimenticios seguros, como sentar a los niños a la mesa y evitar que coman caminando o jugando.

Consejos prácticos para la prevención del atragantamiento en la infancia

Los especialistas recomiendan una serie de pautas para minimizar los riesgos:

Supervisar siempre a los niños durante las comidas y no permitir que coman mientras corren, juegan o hablan en exceso.

Adaptar la textura y el tamaño de los alimentos según la etapa de desarrollo; triturar, cortar y desmenuzar los productos de riesgo hasta que el niño tenga suficiente control para masticar y tragar.

Evitar ofrecer frutos secos, caramelos duros, palomitas, uvas enteras, trozos grandes de carne o salchichas a menores de cinco años.

Comprobar que los juguetes y objetos al alcance de los menores cumplen con las normas de seguridad y no contienen piezas pequeñas desmontables.

Enseñar a los niños, a medida que crecen, las normas básicas de seguridad durante la comida y el juego.

La Asociación Española de Pediatría también recomienda revisar periódicamente los espacios de juego y los lugares comunes del hogar, retirando objetos pequeños o peligrosos, y vigilando la presencia de pilas de botón o elementos fácilmente tragables.

Cómo actuar de forma segura ante una emergencia por atragantamiento

En caso de ahogarse, el adulto debe mantener la calma y animar al niño a toser si puede hacerlo, ya que la tos es el mecanismo más eficaz para expulsar el objeto, según la Asociación Española de Pediatría y la American Academy of Pediatrics.

Tras un episodio de atragantamiento infantil, la evaluación médica es esencial, aunque el niño se recupere aparentemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el menor no puede respirar, deben aplicarse maniobras de desobstrucción adaptadas a la edad. Tras el episodio, se recomienda una revisión médica, incluso si el niño parece recuperado. Los especialistas advierten evitar introducir los dedos en la boca sin visibilidad del objeto, ya que puede agravar la situación.