Salud

Atragantamiento en menores: por qué es una de las principales causas de muerte accidental y cómo prevenirlo

Especialistas advierten que la mayoría de los casos es prevenible con supervisión adecuada durante las comidas y saber cómo actuar de inmediato ante una emergencia

Guardar
Niño tosiendo/atragantándose con mano en garganta en mesa. Adulto detrás lo mira preocupado. Platos de espagueti, vasos de agua y servilletas son visibles.
El atragantamiento infantil constituye la principal causa de muerte accidental en menores de cinco años, según la Asociación Española de Pediatría (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atragantamiento en niños es una de las principales causas de mortalidad accidental en menores de cinco años, según advierte la Asociación Española de Pediatría. La vulnerabilidad de esta franja etaria se debe a la inmadurez en la deglución y al desarrollo motor insuficiente, factores que dificultan la capacidad de manejar ciertos alimentos y objetos.

Las estadísticas de la Asociación Española de Pediatría señalan que la mayor parte de los episodios de atragantamiento se produce en el grupo de menores de cinco años, quienes presentan una coordinación motora limitada y todavía no han desarrollado plenamente los reflejos para tragar y masticar de forma segura.

Para evitar el atragantamiento infantil, es esencial adaptar los alimentos al desarrollo del menor, evitar aquellos de mayor riesgo y mantener una vigilancia directa durante las comidas.

Los especialistas recomiendan que, ante una emergencia, el adulto conserve la calma, anime al niño a toser si es posible y solo aplique maniobras de desobstrucción cuando exista dificultad respiratoria. Tras cualquier episodio, la evaluación por personal sanitario es imprescindible para descartar complicaciones.

Alimentos y objetos a evitar o adaptar para prevenir el atragantamiento

Diversos alimentos presentan un riesgo elevado de atragantamiento. Entre ellos se encuentran las uvas enteras, frutos secos, caramelos duros, salchichas y trozos grandes de frutas o verduras.

Según la Asociación Española de Pediatría, los alimentos de forma redonda o dura deben cortarse en trozos pequeños y adaptarse a la edad del niño. Por ejemplo, las uvas y los tomates cherry deben ofrecerse en cuartos, y los frutos secos nunca deben administrarse enteros a menores de cinco años.

Primer plano de un niño de 5 años con camiseta azul sosteniendo dos tomates cherry en su boca, con un plato lleno de tomates cherry cortados en cuarto frente a él.
Los alimentos redondos y duros, como uvas enteras, frutos secos y caramelos, presentan mayor peligro para los menores y requieren adaptación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los alimentos, existen objetos cotidianos que pueden convertirse en peligros potenciales. Piezas pequeñas de juguetes, globos, canicas, pilas de botón y partes desmontables de productos infantiles pueden obstruir las vías respiratorias si el niño las introduce en la boca.

Es fundamental verificar la certificación de seguridad de los juguetes, respetar las edades recomendadas y mantener fuera del alcance de los menores cualquier objeto de tamaño reducido.

Factores de riesgo y situaciones frecuentes

El ahogarse suele producirse durante las comidas, especialmente si los niños comen sin supervisión, mientras juegan, hablan o se distraen. Los expertos advierten que la falta de atención adulta incrementa la probabilidad de accidentes, ya que los menores pueden llevarse objetos a la boca inadvertidamente o ingerir alimentos no apropiados para su edad, según la Asociación Española de Pediatría y el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos.

La Asociación Española de Pediatría subraya que la educación de los cuidadores resulta decisiva. Enseñar a los adultos a identificar los alimentos y objetos peligrosos, así como a adaptar la dieta y el entorno, contribuye a prevenir accidentes graves.

Un hombre y un niño sentados en el suelo, con el niño tosiendo y el hombre mirándolo. Hay bloques de colores en el suelo frente a ellos.
La certificación de seguridad en juguetes y la exclusión de piezas pequeñas resultan clave para prevenir accidentes por asfixia infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma línea, la American Academy of Pediatrics destaca que la supervisión constante es la medida más efectiva, junto con la instauración de hábitos alimenticios seguros, como sentar a los niños a la mesa y evitar que coman caminando o jugando.

Consejos prácticos para la prevención del atragantamiento en la infancia

Los especialistas recomiendan una serie de pautas para minimizar los riesgos:

  • Supervisar siempre a los niños durante las comidas y no permitir que coman mientras corren, juegan o hablan en exceso.
  • Adaptar la textura y el tamaño de los alimentos según la etapa de desarrollo; triturar, cortar y desmenuzar los productos de riesgo hasta que el niño tenga suficiente control para masticar y tragar.
  • Evitar ofrecer frutos secos, caramelos duros, palomitas, uvas enteras, trozos grandes de carne o salchichas a menores de cinco años.
  • Comprobar que los juguetes y objetos al alcance de los menores cumplen con las normas de seguridad y no contienen piezas pequeñas desmontables.
  • Enseñar a los niños, a medida que crecen, las normas básicas de seguridad durante la comida y el juego.

La Asociación Española de Pediatría también recomienda revisar periódicamente los espacios de juego y los lugares comunes del hogar, retirando objetos pequeños o peligrosos, y vigilando la presencia de pilas de botón o elementos fácilmente tragables.

Cómo actuar de forma segura ante una emergencia por atragantamiento

En caso de ahogarse, el adulto debe mantener la calma y animar al niño a toser si puede hacerlo, ya que la tos es el mecanismo más eficaz para expulsar el objeto, según la Asociación Española de Pediatría y la American Academy of Pediatrics.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Tras un episodio de atragantamiento infantil, la evaluación médica es esencial, aunque el niño se recupere aparentemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el menor no puede respirar, deben aplicarse maniobras de desobstrucción adaptadas a la edad. Tras el episodio, se recomienda una revisión médica, incluso si el niño parece recuperado. Los especialistas advierten evitar introducir los dedos en la boca sin visibilidad del objeto, ya que puede agravar la situación.

Temas Relacionados

Atragantamiento InfantilPrevención AccidentesSalud InfantilinfanciaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Beber agua antes de comer no garantiza una mayor pérdida de peso

Aunque esta costumbre se ha extendido como un truco, las investigaciones muestran que su impacto suele ser discreto y a menudo temporal

Beber agua antes de comer no garantiza una mayor pérdida de peso

10 alimentos ricos en potasio que ayudan a regular la presión arterial

Sumar variedades frescas y cotidianas en los menús habituales permite cubrir necesidades clave del organismo sin recurrir a suplementos artificiales

10 alimentos ricos en potasio que ayudan a regular la presión arterial

Hábitos diarios que reducen la dopamina y afectan la energía mañanera

Elegir rutinas saludables al comenzar el día ayuda a regular neurotransmisores esenciales, lo que potencia la vitalidad física y mental a lo largo de la jornada

Hábitos diarios que reducen la dopamina y afectan la energía mañanera

Qué come en un día un experto en microbioma intestinal y la clave detrás de sus elecciones

El gastroenterólogo Chris Damman compartió cómo organiza su alimentación diaria y los criterios que orientan sus decisiones para cuidar la salud digestiva

Qué come en un día un experto en microbioma intestinal y la clave detrás de sus elecciones

Qué le sucede al cerebro cuando no se consume suficiente proteína, según dietistas

Cambios tempranos en el ánimo y la concentración pueden advertir sobre carencias nutricionales críticas para el bienestar mental

Qué le sucede al cerebro cuando no se consume suficiente proteína, según dietistas
DEPORTES
Escándalo en África: Senegal exhibió el trofeo como campeón continental luego de que la confederación se lo quitara y adjudicara a Marruecos

Escándalo en África: Senegal exhibió el trofeo como campeón continental luego de que la confederación se lo quitara y adjudicara a Marruecos

Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

El plan que diseñó Santos para que Neymar juegue el Mundial

La dura respuesta de España a la Conmebol luego de considerar que Argentina era “bicampeón” de la Finalíssima

El cruce entre Tuchel y Bielsa tras el terrible planchazo de Araújo a Phil Foden en el amistoso entre Inglaterra y Uruguay

TELESHOW
Bizarrap conquistó Miami con un show impactante y Daddy Yankee y Skrillex como invitados

Bizarrap conquistó Miami con un show impactante y Daddy Yankee y Skrillex como invitados

Evangelina Salazar fue al teatro a ver a Guillermina Valdés, su ex nuera

Evangelina Anderson vio el show de AC/DC desde su balcón y enfrentó las críticas por su look: “No estoy desnuda”

Floppy Tesouro recibió un nuevo diagnóstico sobre su problema de salud: “Me pasan cosas todo el tiempo”

Tan Biónica estrenó su álbum El Regreso en una noche épica ante 50.000 fans y con Andrés Calamaro como invitado

INFOBAE AMÉRICA

Más de 50 millones de personas en 18 estados de EEUU bajo alerta por riesgo extremo de incendios forestales

Más de 50 millones de personas en 18 estados de EEUU bajo alerta por riesgo extremo de incendios forestales

La COEXPORT lanza plataforma digital en El Salvador para potenciar negocios internacionales

Panamá medirá avances en su sistema educativo con el regreso a la prueba PISA en 2029

Zelensky reveló que Rusia coopera con el régimen iraní mediante el espionaje de bases norteamericanas en Medio Oriente

La FAO destaca el liderazgo de las mujeres rurales en la agricultura salvadoreña