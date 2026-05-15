Hallaron asesinado a un adolescente que era buscado en Granadero Baigorria: tenía una puñalada en el cuello

Bejamín Scerra era buscado desde el viernes 8 de mayo cuando desapareció en Granadero Baigorria

Benjamín Scerra, el joven de 19 años que era buscado en Granadero Baigorria, una localidad ubicada al sur de la provincia de Santa Fe, fue encontrado muerto este jueves por la tarde en una vivienda de Capitán Bermúdez.

El hallazgo ocurrió después de que varias llamadas ingresaran al 911 para advertir que el menor desaparecido podría encontrarse en un domicilio de calle Richieri, en la zona de Bajada Espinillo. Hasta allí llegaron familiares del adolescente y móviles policiales, que comenzaron a trabajar en la zona.

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Según pudo saber Infobae, el cuerpo fue encontrado semidesnudo, tapado con una chapa y con una puñalada en el cuello. Hasta el momento no hay detenidos.

La familia de Benjamín había reportado su desaparición el sábado pasado, cuando el joven salió de su casa en Granadero Baigorria por la madrugada y no volvió.

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Su padre, Félix Scerra, fue quien hizo la denuncia en la comisaría local. Ante las autoridades, explicó que el chico tenía problemas de consumo y antecedentes de depresión.

La investigación incluyó entrevistas a familiares, amigos y conocidos. La policía buscó imágenes en cámaras de seguridad y revisó hospitales y registros de personas alojadas en comisarías y unidades penitenciarias. También se contactó con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

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Benjamín tenía 19 años

Un testimonio aportado por una mujer de Campana, provincia de Buenos Aires, decía que había visto a un joven parecido caminando por la autopista entre Ramallo y San Nicolás, pero ese dato no se pudo confirmar.

Durante la búsqueda, la policía entrevistó al amigo que Benjamín había dicho que iba a visitar. Este joven confirmó la vestimenta y aclaró que la víctima no tenía problemas graves de consumo, aunque a veces consumía.

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Efectivos policiales también recibieron información de una concejal sobre supuestos avistamientos, pero ninguno de los datos llevó al paradero del joven.

Esta tarde, la situación cambió de golpe. Varias personas llamaron al 911 para advertir que el adolescente desaparecido podría estar en una vivienda de la calle Richieri, en la zona de Bajada Espinillo, en Capitán Bermúdez.

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Familiares y patrulleros llegaron hasta el lugar. Los familiares esperaron en la puerta mientras la policía consultaba con la fiscalía para ingresar a la casa. En paralelo, otro llamado al 911 pidió una ambulancia para la abuela de Benjamín, que se descompensó al enterarse de la noticia.

Finalmente, la policía entró a la vivienda y encontró el cuerpo del joven. Presentaba una puñalada en el cuello y estaba semidesnudo.

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El caso quedó a cargo del fiscal Carlos Covani.