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“Abducido”: las críticas a Mastantuono en el triunfo del Real Madrid y la polémica tras ser mencionado por Mbappé

El argentino volvió a actuar desde el inicio en la victoria por 2 a 0 ante el Oviedo, aunque no logró desequilibrar como en sus mejores épocas

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  • Las acciones más destacadas del argentino

Franco Mastantuono volvió a ser titular y disputó 77 minutos en el triunfo del Real Madrid por 2 a 0 ante el Oviedo por la Liga de España, en un Santiago Bernabéu que expresó su furia contra los futbolistas por otra temporada sin títulos. Más allá de que ofreció su esfuerzo y alguna perla de su talento, tuvo un rendimiento discreto y fue reemplazado por Daniel Yáñez. Luego, quedó involucrado indirectamente en la polémica de las declaraciones de Kylian Mbappé, quien resultó estruendosamente silbado.

Los medios españoles criticaron su primer año en el Merengue, aunque le mantuvieron el crédito abierto. “¿Qué hay que hacer con Mastantuono?“, se preguntó el diario Marca. “El argentino tiene cositas, aunque su primera temporada no ha sido buena. Pero no conviene enterrar a Mastantuno, que solo tiene 18 años y se ve que es un jugador que tiene clase. No es fácil la decisión que tiene que tomar el Madrid con él, pero en ningún caso debe ser una venta pese a las críticas que ha recibido. ¿Una cesión? Puede ser una opción, pero quedarse con él tampoco es una locura. Igual con confianza es capaz de sacar ese talento“, subrayó.

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“Titularidad por la derecha, otro al que le viene bien de cara al Mundial de este verano. Trabajó bien en defensa y en ataque intentó profundizar, pero no le sale. Tuvo la primera gran ocasión, intentó pillar al portero a contrapié y casi le sale. Para jugar como extremo, necesita más finura y chispa. Quizás su sitio no es ese. Se fue en el 77’ para que entrase Yáñez”, analizó su participación el diario As.

Sport, medio de Barcelona, fue mucho más contundente. Le puso un 4 como calificación y señaló que fue “abducido”. “Acaba la temporada y no hay ni rastro del futbolista del que tanto nos hablaron en verano, como si le hubieran quitado sus poderes/condiciones a lo Space Jam. Muy entregado sin balón, pero con el esférico siempre sale a deber", fue la crítica más fuerte.

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La polémica de la jornada en Madrid estuvo centrada en Mbappé. El delantero no fue titular, ingresó en el complemento y fue reprobado masivamente por el público, en medio de la polémica que envuelve al plantel. El delantero francés, máxima figura del Merengue, volvió de una lesión, y durante su rehabilitación se lo vio de vacaciones con su pareja, Ester Expósito, lo que tensó la relación con los aficionados. Además, el día de la pelea entre Federico Valverde y Tchouaméni, salió del predio con la ventanilla baja y entre sonrisas, lo que fue interpretado como un gesto sobre lo sucedido puertas adentro de los camerinos.

Tras el partido, pasó por la zona mixta y apuntó contra el entrenador Álvaro Arbeloa. Fue allí que mencionó al argentino, que está en la prelista de 55 futbolistas para el Mundial 2026. “No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular”.

El técnico, sorprendido por el dardo, le respondió: “Ya me gustaría tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte. No le he dicho semejante frase, no me habrá entendido bien. En ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero. He tenido una conversación antes del partido y no sé qué ha podido interpretar”.

En medio de este clima, Mastantuono buscará seguir sumando minutos para buscar ganarse una plaza entre los 26 jugadores de la lista definitiva para la Copa del Mundo. Le quedan dos partidos por delante: el domingo 17 de mayo, la Casa Blanca visitará al Sevilla, mientras que el sábado 23 recibirá al Athletic Bilbao.

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