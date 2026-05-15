Carlos Ruckauf analizó la visita de Trump a China: “Nada de lo que ocurrió es espontáneo”

Carlos Ruckauf reveló que la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping fue negociada en secreto durante tres meses por equipos de Estados Unidos y China

En una entrevista en Infobae al Regreso, Carlos Ruckauf evaluó el alcance del acuerdo entre Donald Trump y Xi Jinping y su potencial para destrabar el conflicto en el estrecho de Ormuz.

En una charla con el equipo, el ex ministro de Relaciones Exteriores no ocultó su satisfacción: “Estoy realmente muy feliz de este acuerdo entre Estados Unidos y la República Popular China. Es bueno para la paz del mundo y en consecuencia es bueno para nosotros”.

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Tres meses de negociación secreta entre Wang Yi y Marco Rubio

Ruckauf fue categórico sobre el origen del encuentro: “Nada de lo que ocurrió es espontáneo. Hace tres meses que están negociando el equipo de Wang Yi y el equipo de Marco Rubio cada detalle de lo que se iba a decir, de los dos scripts, del script chino y del script norteamericano”. El detalle no es menor: ambos líderes leyeron sus declaraciones, una señal de que ninguna palabra fue librada al azar.

El acuerdo bilateral incluye la apertura del estrecho de Ormuz, clave para el comercio global de petróleo y la estabilidad económica internacional (Europa Press)

Las declaraciones públicas de los presidentes reflejaron esa contención. Trump afirmó: “Hemos tenido una relación fantástica. Nos hemos llevado bien. Cuando surgieron dificultades, las solucionamos. Yo te llamaba y tú me llamabas.”. Xi Jinping, con un tono más pausado, planteó: “El mundo vuelve a encontrarse en una nueva encrucijada histórica. ¿Podrá China y Estados Unidos superar la llamada trampa de la historia?”.

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Los comunicados oficiales de ambos países difirieron en puntos concretos. El estadounidense indicó que ambas partes acordaron mantener abierto el estrecho de Ormuz y que China expresó interés en comprar más petróleo a Estados Unidos. El chino, en cambio, solo hizo referencia a “intercambio de puntos de vista sobre la situación en Oriente Medio, la crisis en Ucrania y la península coreana”, sin mencionar el acuerdo nuclear ni la compra de crudo.

El pacto petrolero y la jugada electoral de Trump

Ruckauf precisó el volumen del acuerdo energético: “Van a ser 800 mil barriles diarios de petróleo que le va a vender Estados Unidos a China. La mitad del precio se va a pagar al momento de la entrega”.

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Ruckauf anticipó un posible acuerdo con Irán que incluiría el fin del programa nuclear y el descongelamiento de sanciones estadounidenses (Infobae en Vivo)

La modalidad inédita responde a un interés compartido: “Ambos juegan a que baje el valor del costo del Brent. A los chinos porque son compradores terribles de petróleo y de gas licuado. Y a los norteamericanos porque hay elecciones el 3 de noviembre y las gasolineras votan en Estados Unidos”.

El ex ministro de Relaciones Exteriores también reveló una primicia sobre la agenda bilateral: “Fijaron una fecha de la siguiente reunión 40 días antes de las elecciones de los Estados Unidos. Tiene que estar muy seguro Donald Trump de lo que cerró con Xi Jinping para arriesgarse a tener un resbalón el 24 de septiembre”.

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Sobre el conflicto en Irán, Ruckauf fue preciso: “Irán no tiene bomba atómica, dejémoslo claro. Lo que tiene es el estrecho de Ormuz. Con el estrecho de Ormuz jode al mundo”.

Su lectura sobre el desenlace fue directa: “El estrecho de Ormuz se va a abrir y lo va a tener que abrir Irán y Estados Unidos, porque eso le significa a Irán que pueda vender el petróleo que hoy no vende. Irán está ahogado financieramente”.

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El ex ministro de Relaciones Exteriores anticipó además el contorno de un acuerdo con Teherán: “Van a ver seguramente un acuerdo con Irán donde se acaba el sistema nuclear, donde se abre Ormuz y donde Estados Unidos le descongela decenas de miles de millones de dólares de sanciones”.

Estados Unidos y China también alcanzaron un entendimiento sobre el uso limitado de la inteligencia artificial, apoyados en la presencia del CEO de NVIDIA en la comitiva (REUTERS/Evan Vucci)

Xi Jinping jugó la carta del acuerdo, no la de la disputa

Ruckauf identificó una señal de poder poco advertida en la cumbre: “El politburó estuvo en la reunión. Esto no es común en las reuniones de Xi Jinping”. Su lectura fue clara: “Está jugando la carta del acuerdo, no la carta de la disputa. Y tiene que tener garantizado que el politburó pone los ganchos, dirían en la Argentina”.

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Sobre la inteligencia artificial, el ex ministro de Relaciones Exteriores reveló un acuerdo que no figura en ningún comunicado: “Lo que Estados Unidos quiere y China quieren de inteligencia artificial es que no la pueda usar cualquiera, que la puedan usar solamente algunos”.

En ese marco, la presencia de Jensen Huang, titular de NVIDIA, en la comitiva empresarial de Trump adquiere otro peso: China depende de los chips de esa compañía para el desarrollo de sus sistemas de IA y, según Ruckauf, ese punto de tensión “está solucionado”.

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El analista cerró con una advertencia sobre la naturaleza del poder estadounidense: “Las estructuras permanentes, lo que yo llamaría el complejo industrial militar norteamericano, tiene una estrategia de largo aliento. Las administraciones pasan, pero el poder se queda en el mismo lugar”.

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