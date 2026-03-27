Por qué la actividad física desde la infancia es clave para llegar con energía al final de la vida laboral

Un estudio finlandés revela que la actividad física regular desde la infancia mejora la capacidad laboral hasta la jubilación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física sigue demostrando su importancia para que uno pueda desenvolverse con la máxima energía en cualquier ámbito. Ahora, quedó demostrado en un nuevo estudio que reveló un dato que hasta puede cambiar en muchos la forma en que se piensa la vida laboral.

Según un grupo de investigadores de la Universidad de Jyväskylä, en Finlandia, la actividad física regular desde la infancia ayuda a mantener la capacidad para trabajar hasta el final de la carrera profesional. Detectaron que quienes hacen ejercicio durante su tiempo libre desde pequeños llegan a la adultez con mejor salud y más posibilidades de seguir activos en el empleo.

Un seguimiento de 45 años demuestra el impacto del ejercicio

Los hallazgos se publicaron en el British Journal of Sports Medicine. El estudio utilizó datos del proyecto LISE, que siguió a los mismos participantes durante 45 años. Los científicos midieron la actividad física en el tiempo libre en tres momentos: cuando los participantes tenían entre 10 y 19 años, entre 35 y 44 y entre 55 y 64. Con esa información, crearon un perfil de “actividad física de por vida” y analizaron su relación con la capacidad laboral en la adultez mayor.

La investigación siguió durante 45 años a los mismos participantes y demostró que el ejercicio sostenido impacta en la salud y el empleo en la adultez mayor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que mantuvieron altos niveles de ejercicio a lo largo de toda su vida presentaron una mejor capacidad laboral al acercarse la jubilación. Además, el estudio mostró que cumplir las recomendaciones de ejercicio en la adultez avanzada ayuda a conservar la salud necesaria para seguir trabajando.

El informe advierte también que la pérdida de productividad por baja capacidad laboral cuesta miles de millones de euros cada año en Europa. Esto convierte a la actividad física en un tema no solo de salud personal, sino de interés social y económico.

“Desde una perspectiva económica, priorizar la actividad física entre los jóvenes es esencial. Se trata de una inversión en una fuerza laboral futura sana y productiva”, aseguró el investigador principal, Perttu Laakso.

Mantener altos niveles de ejercicio a lo largo de la vida se asocia con una mejor capacidad para seguir trabajando al acercarse la jubilación

Un estudio que supera viejas dudas

Antes, la mayoría de las investigaciones sobre ejercicio y trabajo no podían mostrar si el ejercicio mejoraba la capacidad laboral o si las personas con mejor salud eran las que hacían más ejercicio.

Según Laakso, en estudios anteriores, la actividad física y la capacidad laboral se han medido simultáneamente, lo que genera un riesgo de causalidad inversa. “Los problemas de salud que reducen la capacidad laboral también pueden provocar una disminución de la actividad física”, explica.

El nuevo análisis, al medir la actividad física en distintos momentos de la vida, despeja esa duda y confirma que la actividad física es una causa y no solo una consecuencia.

La baja capacidad laboral cuesta miles de millones de euros anuales, lo que convierte al ejercicio en una cuestión social y económica clave

Los autores del estudio sugieren que los gobiernos y las escuelas deben asegurar el acceso igualitario a la educación física y a actividades deportivas para todos los niños y adolescentes.

En ese sentido, Laakso definió como “una inversión inteligente” fortalecer la educación física escolar y facilitar que el deporte llegue a chicos de todos los sectores sociales.

Hábitos que duran toda la vida

El estudio también confirma que los hábitos de actividad física adquiridos en la niñez y la adolescencia suelen mantenerse en la adultez. Por eso, comenzar a moverse temprano puede marcar una diferencia que se sentirá muchos años después.

El estudio aclara que la actividad física es una causa directa de mejor capacidad laboral, y no solo una consecuencia de la buena salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La investigación subraya la importancia de la actividad física en la infancia y la adolescencia, ya que las personas tienden a mantener los hábitos de actividad física adoptados a una edad temprana hasta la edad adulta”, destacó el equipo de la Universidad de Jyväskylä.