La vicepresidenta Karin Herrera lidera delegación de Guatemala en reunión sobre trata de personas en la OEA

La vicepresidenta Karin Herrera lidera la delegación de Guatemala en la VIII Reunión de Autoridades Nacionales sobre Trata de Personas de la OEA en Washington D. C. (Cortesía: Vicepresidenta Karin Herrera)

La vicepresidenta Karin Herrera encabeza la delegación de Guatemala en la VIII Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene lugar el 14 y 15 de mayo de 2026 en Washington D. C. Este encuentro aspira a fortalecer la cooperación regional para combatir la trata de personas, un delito transnacional que afecta gravemente la dignidad humana y los derechos fundamentales de las víctimas, con especial atención a la protección de niñas, niños, adolescentes y poblaciones vulnerables, según informó la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN).

Guatemala culmina en este evento un ciclo de dos años al frente de la Presidencia de la reunión de autoridades nacionales en la materia, lo que marca un cierre de gestión relevante en la política regional contra la trata, de acuerdo con el comunicado oficial reproducido por la AGN. Desde la Vicepresidencia, la coordinación político-técnica se realiza a través de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), dirigida por Danissa Ramírez, quien acompaña a la vicepresidenta Herrera en su visita oficial a los Estados Unidos.

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Guatemala concluye dos años de presidencia en la lucha regional contra la trata de personas, afianzando su rol en la política hemisférica. (Cortesía: Vicepresidenta Karin Herrera)

Durante las sesiones en el Salón Simón Bolívar de la sede central de la OEA, la agenda impulsada por Guatemala se centra en presentar avances legislativos y operativos, así como en discutir propuestas para mejorar la prevención del delito, la protección y restitución de derechos a las víctimas y la eficacia de la persecución criminal, según lo detallado en AGN. Entre los ejes temáticos de la conferencia se abordan estrategias para combatir la explotación laboral, el trabajo forzado en contextos de movilidad humana y los desafíos específicos que plantea el uso de entornos digitales en la comisión de estos delitos.

El foro latinoamericano, presidido en esta ocasión por Guatemala, reúne a delegaciones de países como Chile, Ecuador y República Dominicana y cuenta con apoyo estratégico de UNICEF. El diálogo interinstitucional incluye reuniones de alto nivel con Albert Ramdin, secretario general de la OEA; Laura Gil, secretaria general adjunta; y Alejandra Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres. En estos encuentros, se promueve la articulación de acciones conjuntas y el desarrollo de mecanismos regionales para la atención integral a las víctimas, subrayando la importancia de la resiliencia comunitaria y la colaboración en la persecución transnacional de las redes de trata.

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La vicepresidencia de Guatemala y la SVET presentan avances legislativos y operativos en la prevención y persecución de la trata de personas durante el foro internacional. (Cortesía: Vicepresidenta Karin Herrera)

A lo largo de su presidencia, Guatemala ha promovido la Red Interamericana de Sobrevivientes de Trata de Personas, facilitado mesas regionales para el rastreo financiero de flujos económicos ilícitos relacionados con la trata y fortalecido el intercambio de información tecnológica para la detección y persecución de los explotadores, de acuerdo con el resumen de gestión presentado por la SVET y divulgado por AGN. Además, la conmemoración anual del 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas refuerza la visibilidad de un flagelo que, en palabras de la vicepresidenta Herrera recogidas por la Agencia Guatemalteca de Noticias, “destruye la dignidad humana y vulnera los derechos más fundamentales de las víctimas”.

La presencia de la delegación guatemalteca en la OEA reafirma el compromiso regional adoptado para impedir que la criminalidad organizada trascienda fronteras, y destaca la centralidad de la niñez y la adolescencia como focos prioritarios de prevención ante el riesgo de mercantilización de sus vidas. El encuentro promueve la actualización constante de estrategias hemisféricas y la consolidación de alianzas que permitan avanzar en la prevención, la persecución penal y la protección efectiva de quienes han sobrevivido a la trata de personas, según la cobertura oficial de AGN.

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