Presidente Nasry Asfura fortalece vínculos diplomáticos con Israel en acto oficial en Tegucigalpa

La administración Asfura ha reiterado su interés en fortalecer alianzas estratégicas internacionales. (FOTO: TNH)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó este martes en la conmemoración del 78 aniversario de independencia del Estado de Israel, donde reiteró el interés de su administración por fortalecer las relaciones diplomáticas y de cooperación entre ambas naciones.

El evento se realizó en un hotel de la capital hondureña y contó con la presencia de representantes del Gobierno, miembros del cuerpo diplomático y autoridades de distintos poderes del Estado.

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Durante su intervención, Asfura destacó la relación histórica entre Honduras e Israel y aseguró que ambos países continúan avanzando en el fortalecimiento de sus vínculos políticos y diplomáticos.

“78 años de Israel, de mucha lucha y mucho esfuerzo. Estoy seguro que esa paz y esa tranquilidad va a venir tarde o temprano. Hoy estrechando nuestros lazos de amistad que nos unen y estoy seguro que lo podemos hacer mucho más fuerte”, expresó el mandatario.

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En el acto estuvieron presentes la canciller Mireya Agüero, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, designados presidenciales, diputados y funcionarios del Poder Ejecutivo, además del embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren.

El mandatario hondureño señaló que las relaciones entre los Estados deben construirse sobre la base de la confianza, la credibilidad y los hechos concretos.

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“Las relaciones se construyen basado en confianza, credibilidad y hechos; esto es lo que hoy Honduras e Israel están haciendo”, afirmó.

Autoridades hondureñas y representantes diplomáticos acompañaron el acto conmemorativo realizado en Tegucigalpa.(FOTO: TNH)

Asfura también manifestó que su administración busca consolidar un país con mayores oportunidades económicas, estabilidad y fortalecimiento institucional, al tiempo que abogó por una región americana más integrada y sólida frente a los desafíos globales.

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“Estamos para defender esa democracia y esa paz”, agregó el jefe de Estado durante su discurso.

El presidente concluyó deseando prosperidad y estabilidad para ambas naciones: “Que Dios bendiga Israel y Dios bendiga Honduras”.

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Asfura destacó la importancia de fortalecer los lazos de cooperación y amistad entre Honduras e Israel. (FOTO: TNH)

La participación del mandatario hondureño ocurre en un contexto donde el Gobierno ha mostrado interés en fortalecer alianzas estratégicas internacionales y mantener relaciones cercanas con países considerados aliados históricos de Honduras.

Israel ha mantenido durante décadas vínculos diplomáticos y de cooperación con Honduras en áreas relacionadas con agricultura, seguridad, tecnología, innovación y manejo de recursos hídricos.

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En años anteriores, ambos países fortalecieron significativamente sus relaciones políticas luego de decisiones diplomáticas impulsadas por administraciones hondureñas para estrechar cooperación bilateral.

La administración de Asfura ha reiterado en diferentes escenarios internacionales su intención de fortalecer relaciones con socios estratégicos y consolidar vínculos diplomáticos orientados a atraer inversión, cooperación técnica y desarrollo económico.

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El acto conmemorativo también se desarrolló en medio de un escenario internacional marcado por tensiones y conflictos en Medio Oriente, situación sobre la cual distintos líderes mundiales han insistido en la necesidad de promover el diálogo y la estabilidad regional.

Durante su intervención, Asfura hizo referencia a la importancia de mantener la paz y la cooperación entre las naciones, destacando la necesidad de construir alianzas basadas en confianza mutua y objetivos comunes.

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El mandatario hondureño aseguró que las relaciones entre ambos países deben construirse sobre confianza y credibilidad.(FOTO: TNH)

La presencia de altos funcionarios hondureños en la celebración también fue interpretada como una señal de continuidad en la relación diplomática entre ambos países.

En el evento participaron además representantes de la Corte Suprema de Justicia, miembros del Congreso Nacional y funcionarios de distintas dependencias estatales, quienes acompañaron la conmemoración organizada por la embajada israelí en Honduras.

Con este acto, el Gobierno hondureño volvió a enviar un mensaje de cercanía política y diplomática hacia Israel, reafirmando una relación bilateral que ambas naciones consideran estratégica dentro de sus agendas internacionales.