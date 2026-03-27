Cuáles son los beneficios de agregar canela al café y por qué lo recomiendan

El café con canela combina antioxidantes y compuestos activos que favorecen la salud metabólica, cardiovascular y digestiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La costumbre de sumar especias al café se consolida entre quienes buscan alternativas naturales para potenciar su bienestar. Según la Mayo Clinic y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), la mezcla de café con canela ofrece una combinación de compuestos antioxidantes y sustancias activas que pueden tener efectos beneficiosos sobre la salud metabólica, cardiovascular y digestiva.

La evidencia internacional respalda el uso moderado de canela en el café como una práctica saludable, aunque la recomendación general es consultar a un especialista antes de modificar hábitos alimentarios, especialmente en personas con condiciones médicas específicas.

Cuáles son los beneficios del café con canela

El café, bebida presente en la vida cotidiana de millones de personas, ha sido objeto de una extensa revisión por parte de entidades como la Mayo Clinic y la Cleveland Clinic. Sus investigaciones señalan que el consumo habitual de café en cantidades moderadas puede asociarse con una reducción de la mortalidad por todas las causas y una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares.

Además, la cafeína y otros compuestos presentes en el café contribuyen a la mejora de la memoria y la función cognitiva, según un estudio reciente.

La cafeína y los compuestos del café potencian la memoria y la función cognitiva, según estudios recientes sobre café y canela (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de canela, una especia rica en cinamaldehído y polifenoles, potencia aún más el perfil saludable de la bebida. De acuerdo con los NIH, la canela puede ayudar a regular los niveles de glucosa y a reducir el colesterol LDL, lo que resulta relevante para la prevención de diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas.

El agregado de canela también aporta un sabor dulce, permitiendo reducir o eliminar el uso de azúcar y edulcorantes artificiales. Portales médicos como WebMD destacan que el café con canela contribuye a la sensación de saciedad y al control del apetito, además de favorecer la digestión gracias a la estimulación de enzimas responsables de la absorción de nutrientes.

Las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de ambos ingredientes se combinan para brindar protección frente al daño celular y la inflamación crónica, factores que están detrás de múltiples enfermedades no transmisibles. El café con canela, consumido sin endulzantes añadidos, es bajo en calorías y puede formar parte de una estrategia alimentaria dirigida al control del peso.

Cuánta canela recomiendan agregar

El tipo y la cantidad de canela utilizada en el café son variables clave para obtener beneficios sin riesgos. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) advierte sobre la presencia de cumarina en la canela Cassia, variedad común en supermercados, que puede resultar tóxica para el hígado si se consume en exceso. La dosis máxima recomendada de cumarina es de 0,1 miligramos por kilo de peso corporal al día, lo que se traduce en unos 2 gramos de canela Cassia para un adulto de 60 kilos.

El agregado de canela al café incrementa la sensación de saciedad y facilita el control del apetito gracias al aporte de fibra y antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canela de Ceilán contiene niveles mucho más bajos de cumarina y puede utilizarse con mayor frecuencia. La canela Cassia, en cambio, debe consumirse con moderación y evitarse en niños, embarazadas o personas con problemas hepáticos. La forma más práctica de incorporar la canela al café es añadir media cucharadita en polvo a la taza, o bien colocar una pequeña ramita en la infusión y dejarla reposar unos minutos.

Las instituciones internacionales recomiendan siempre consultar a un profesional de la salud antes de introducir cambios importantes en la dieta, especialmente en personas con enfermedades crónicas o que toman medicación de manera regular, según Mayo Clinic.

Los beneficios de la canela para la salud

La canela, obtenida de la corteza interna del árbol Cinnamomum, ha sido estudiada por sus efectos en la salud humana. Su composición incluye minerales como calcio, potasio, magnesio, fósforo, hierro, zinc y manganeso, además de vitaminas C, E, tiamina y niacina. El cinamaldehído, su compuesto principal, aporta propiedades hipoglucemiantes, vasodilatadoras y antifúngicas.

Diversos estudios documentan que la canela puede contribuir a reducir la inflamación, mejorar el perfil lipídico y mantener estables los niveles de glucosa en sangre, tanto en ayunas como después de las comidas.

Las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias del café y la canela contribuyen a prevenir daños celulares vinculados a enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su acción antioxidante ayuda a combatir el envejecimiento celular y a proteger los tejidos del daño causado por los radicales libres. Además, la canela muestra efectos antimicrobianos y facilita la digestión al estimular la acción de enzimas responsables de la absorción de nutrientes.

También puede favorecer la circulación sanguínea y mostrar un potencial protector sobre la función cerebral, gracias a su contenido en flavonoides y aceites esenciales. Su uso controlado y en el marco de una alimentación equilibrada, suma compuestos bioactivos que influyen positivamente en la salud metabólica, cardiovascular y digestiva.