De azafrán a canela: cuáles son las ocho mejores especias del mundo, según un ranking global

Paprika en polvo, una especia derivada del pimiento que aporta color, aroma y sabor característico a múltiples platillos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la antigüedad, las especias han sido motivo de viajes, leyendas y hasta disputas entre imperios. Hoy, siguen siendo tesoros en la cocina global: un puñado de hebras, granos o cortezas puede transformar un plato común en una experiencia inolvidable.

Cada especia encierra historias de tradición, climas extremos y cosechas cuidadosas. Entre todas, hay ocho que destacan, según Taste Atlas, por su sabor, aroma y el papel que juegan en la identidad culinaria de sus regiones de origen. Estas son las especias más valoradas del mundo, apreciadas por chefs y amantes de la gastronomía en todos los continentes.

Azafrán de la Mancha

Hebras rojas intensas, tostadas y de sabor amargo, distinguen al azafrán manchego como uno de los condimentos más prestigiosos de España (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región de La Mancha, en España, produce un azafrán reconocido mundialmente por su pureza. El azafrán manchego se distingue por su comercialización exclusiva en hebras y su proceso de tostado, que intensifica el aroma y la potencia colorante. Los estigmas, de color rojo intenso, superan los 22 milímetros de longitud y aportan un sabor amargo con persistencia tostada. Su uso en la cocina requiere precisión, ya que su potencia supera las 200 unidades de crocina, el pigmento natural responsable de su color característico.

Szegedi Fűszerpaprika

El pimentón de Szeged, elaborado con variedades autóctonas de pimiento, aporta color vibrante y dulzura natural a la cocina húngara (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Hungría, la ciudad de Szeged se ha consolidado como referente del pimentón dulce y picante. El Szegedi Fűszerpaprika utiliza variedades específicas de Capsicum annuum cultivadas en la zona, sometidas a una molienda fina que potencia el sabor y el color rojo vivo. El aroma recuerda a vegetales horneados y la versión dulce sobresale por su alto contenido de azúcar natural, que se carameliza durante el secado. Esta especia es protagonista en guisos y embutidos, y su calidad es motivo de orgullo nacional.

Kalocsai Fűszerpaprika

Secado al sol y molido a la perfección, el pimentón de Kalocsa destaca por su textura sedosa y matices florales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La localidad de Kalocsa, también en Hungría, compite con Szeged por la supremacía del pimentón. Las familias de la zona tradicionalmente secan los pimientos en guirnaldas al sol antes de molerlos, obteniendo así una textura sedosa y un color rojo profundo. El sabor de este pimentón es más floral y dulce, y se considera ingrediente esencial para el auténtico goulash húngaro. La variedad de matices que aporta es apreciada tanto en la alta cocina como en la gastronomía casera.

Pimentón de la Vera

Obtenido mediante ahumado tradicional, el pimentón de La Vera se reconoce por su aroma intenso y su versatilidad en platos emblemáticos de España (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el oeste de España, la comarca de La Vera produce un pimentón ahumado que ha alcanzado fama internacional. El proceso de secado con humo de leña de encina y roble, durante 10 a 15 días, otorga al Pimentón de la Vera un aroma y sabor ahumado únicos. Esta técnica garantiza una estabilidad de color y una versatilidad que permite su uso en versiones dulce, agridulce y picante. El pimentón de La Vera es fundamental en platos como el pulpo a la gallega y la fabada asturiana.

Vainilla Chinantla

La vainilla silvestre de Oaxaca deslumbra con su perfil aromático floral y notas de chocolate, fruto de una biodiversidad única (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la región de Chinantla, en Oaxaca, México, crece una vainilla silvestre única a nivel mundial. La Vainilla Chinantla presenta una diversidad genética que la diferencia de la vainilla de Madagascar, dominante en el mercado global. Su polinización manual convive con la acción de colibríes y abejas nativas en estado silvestre. El perfil aromático es complejo y floral, con notas que evocan chocolate y maderas finas, características difíciles de encontrar en vainillas comerciales.

Canela de Ceilán

La canela de Sri Lanka, con su sabor dulce y delicado, se distingue por sus múltiples capas finas y bajo contenido de cumarina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La isla de Sri Lanka es la cuna de la canela de Ceilán, también llamada “canela verdadera”. Esta variedad contiene niveles casi nulos de cumarina, compuesto potencialmente tóxico presente en la canela Cassia. Las ramas de la canela de Ceilán muestran múltiples capas finas y quebradizas, y su sabor resulta dulce, cítrico y delicado. La preferencia por esta canela ha crecido en mercados internacionales, donde se valora tanto su perfil aromático como sus propiedades saludables.

Pimienta Sansho

La pimienta japonesa Sansho genera un ligero hormigueo en la lengua y matiza preparaciones tradicionales con notas cítricas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Japón, la pimienta Sansho procede del fruto del fresno espinoso japonés. El sanshool, compuesto activo de la pimienta Sansho, genera una sensación de hormigueo o entumecimiento en la lengua. Esta especia se utiliza para realzar platos como la anguila asada (unagi), ya que sus notas cítricas y de limón equilibran la grasa del pescado. Su presencia en la cocina japonesa se asocia con preparaciones tradicionales y platos de autor.

Krokos Kozanis

El azafrán griego de Kozani, valorado por su aroma terroso y propiedades antioxidantes, es símbolo de la tradición culinaria helena (Imagen Ilustrativa Infobae)

El azafrán griego Krokos Kozanis, reconocido con Denominación de Origen Protegida, se cultiva en la región de Kozani. Su capacidad colorante y sus propiedades antioxidantes lo distinguen en el mercado europeo. La infusión de este azafrán se ha integrado en la rutina diaria de los griegos, quienes atribuyen beneficios para la salud a su consumo. Su aroma medicinal y terroso, junto a su historia ligada a leyendas locales, refuerza su identidad como especia de prestigio.

El comercio y la producción de estas especias reflejan tradiciones milenarias y una diversidad geográfica que las mantiene vigentes en la alta cocina y en hogares de todo el mundo. La valorización de métodos artesanales y la protección de las denominaciones de origen impulsan una demanda en crecimiento, tanto en mercados gourmet como en la industria alimentaria global.