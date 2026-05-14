Salud

Por qué el norovirus se propaga tan rápido en cruceros y cuáles son sus síntomas

El brote registrado a bordo del Ambition, atracado en Burdeos, volvió a poner en foco un problema recurrente en la navegación: espacios cerrados, alta densidad de personas y superficies compartidas crean las condiciones perfectas para la transmisión

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El norovirus pertenece a la familia Caliciviridae y es uno de los agentes infecciosos más habituales en brotes de gastroenteritis en entornos cerrados (REUTERS/Stephane Mahe)
El norovirus pertenece a la familia Caliciviridae y es uno de los agentes infecciosos más habituales en brotes de gastroenteritis en entornos cerrados (REUTERS/Stephane Mahe)

Un crucero con más de 1.700 personas a bordo permanece atracado en Burdeos, Francia, luego de que un posible brote de norovirus provocara la muerte de un pasajero de 90 años de edad y desencadenara síntomas gastrointestinales en cerca de medio centenar de viajeros.

Las autoridades sanitarias de la región de Nueva Aquitania confirmaron este miércoles que se trata de “un episodio de gastroenteritis de origen viral”, lo que permitió levantar la prohibición de desembarco para los pasajeros sin síntomas, mientras los contagiados permanecen aislados en sus camarotes.

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La embarcación, que transporta 1.233 pasajeros —en su mayoría de Reino Unido e Irlanda— y 514 tripulantes, zarpó el 8 de mayo desde Belfast y realizó escalas en Liverpool y Brest antes de arribar a Burdeos, donde se ratificó el fallecimiento y se registró el aumento de casos. Como consecuencia del brote, el Ambition canceló su escala prevista para este sábado en el puerto de Ferrol, España, sin que se haya informado una nueva fecha de llegada.

El norovirus es uno de los agentes infecciosos más habituales en brotes de gastroenteritis en entornos cerrados, como hospitales, residencias y cruceros. Pertenece a la familia Caliciviridae y se caracteriza por su alta contagiosidad y la rapidez con la que provoca síntomas como vómitos, diarrea y dolor abdominal, aunque en la mayoría de los casos no causa cuadros graves, según explican desde la Mayo Clinic.

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El confinamiento en el crucero no implica restricciones para las personas en tierra, pero la situación generó preocupación y reavivó el interés sobre cómo se presenta el norovirus, cómo se detecta y cuáles son las opciones de tratamiento.

Representación visual de múltiples partículas de norovirus en tonos morados y azulados sobre un fondo oscuro, con una destacando en tamaño.
Los principales síntomas del norovirus son náuseas, vómitos intensos, diarrea, dolor abdominal y en algunas ocasiones fiebre leve o dolor muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los síntomas del norovirus

Las principales manifestaciones clínicas del norovirus incluyen náuseas, vómitos intensos, diarrea, dolor abdominal y en ocasiones fiebre leve o dolor muscular. Estos síntomas suelen aparecer entre 12 y 48 horas tras la exposición al virus y persisten entre uno y tres días.

Según el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), los vómitos y la diarrea pueden causar una pérdida importante de líquidos, lo que incrementa el riesgo de deshidratación. Entre las señales que requieren atención médica figuran la fatiga, la sequedad bucal, la disminución en la producción de orina y los mareos.

La transmisión ocurre principalmente cuando una persona entra en contacto directo con alguien infectado, consume alimentos o agua contaminados, o toca superficies donde el virus permanece activo. Esto resulta especialmente sencillo en espacios cerrados y con mucha gente, como los cruceros, donde el contacto cercano y la manipulación compartida de alimentos aumentan la propagación.

Infografía informativa sobre norovirus con ilustraciones de un hombre enfermo, partículas virales, iconos de lavado de manos, alimentos y grupos de riesgo.
Infografía detallada sobre el norovirus que explica sus formas de contagio, síntomas principales, grupos de riesgo, medidas de prevención y recomendaciones de tratamiento para evitar complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El virus puede seguir presente en las heces varias semanas después de la recuperación, lo que mantiene el riesgo de contagio durante ese tiempo. La mayoría de los afectados se recupera sin complicaciones, pero en los grupos de riesgo la enfermedad puede agravarse, como es el caso de los niños pequeños, los adultos mayores, las personas con el sistema inmunitario debilitado o con otras enfermedades, y las mujeres embarazadas.

Diagnóstico y confirmación de casos

La detección del norovirus suele basarse en la evaluación clínica de los síntomas, aunque existen pruebas específicas para confirmar el diagnóstico en casos necesarios. Según la Mayo Clinic, los médicos pueden solicitar un análisis de heces para identificar el virus, especialmente en personas con sistemas inmunitarios debilitados o condiciones médicas complejas.

En el caso del crucero en Burdeos, los primeros análisis realizados a bordo no detectaron la presencia concluyente del patógeno. Fue el Hospital Universitario de Burdeos el que confirmó, tras el análisis de muestras biológicas, que el brote corresponde a una gastroenteritis viral por norovirus con transmisión de persona a persona o por vía ambiental.

La Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania precisó que no hay casos graves entre los afectados.

Cuidados recomendados y manejo de los síntomas

La transmisión del norovirus es sencilla en espacios cerrados con mucha gente, como los cruceros, donde el contacto cercano facilita la propagación (CDC / CHARLES D. HUMPHREY)
La transmisión del norovirus es sencilla en espacios cerrados con mucha gente, como los cruceros, donde el contacto cercano facilita la propagación (CDC / CHARLES D. HUMPHREY)

No existe un tratamiento específico para la infección por norovirus. La terapia se centra en la prevención y el manejo de los síntomas, sobre todo la reposición de líquidos y sales minerales para evitar la deshidratación.

Es fundamental ofrecer soluciones de rehidratación oral en los casos leves y mantener la hidratación constante. En cuadros graves o cuando no se puede reponer líquidos por vía oral, puede requerirse la administración intravenosa de líquidos en un entorno hospitalario.

La Mayo Clinic desaconseja el uso de bebidas azucaradas, con cafeína o alcohol para la rehidratación, ya que pueden agravar los síntomas. Recomienda alimentos suaves y fáciles de digerir, y evitar productos lácteos, comidas grasosas o muy condimentadas hasta la recuperación total.

Ilustración 3D anatómica del tracto digestivo humano. Muestra esófago, estómago, intestinos y colon semitransparentes con luz central sobre fondo azul.
El virus puede permanecer activo en las heces varias semanas después de la recuperación, por lo que el riesgo de contagio se mantiene durante ese tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad suele resolverse en unos pocos días en la mayoría de las personas, quienes se recuperan por completo sin necesidad de un tratamiento adicional.

Acciones para evitar la propagación del virus

La prevención del norovirus requiere una combinación de higiene rigurosa y control en la manipulación de alimentos. Según la Mayo Clinic y el CDC, lavarse las manos con agua y jabón durante al menos veinte segundos resulta fundamental, especialmente después de ir al baño, cambiar pañales, antes de preparar alimentos y antes de comer. Los desinfectantes de manos a base de alcohol no eliminan el norovirus con la misma eficacia, por lo que el lavado tradicional es la medida más segura.

Evitar el consumo de alimentos y agua contaminados es otra acción clave. Se recomienda lavar bien las frutas y verduras, cocinar completamente los mariscos y asegurarse, dentro de lo posible, de que los alimentos no hayan estado en contacto con personas infectadas. El contacto directo con quienes hayan presentado síntomas debe evitarse, así como la manipulación de alimentos por parte de quienes presentan signos de la infección.

Imagen microscópica del norovirus. (CDC)
La detección del norovirus se basa en la evaluación clínica de los síntomas, aunque existen pruebas específicas como el análisis de heces en casos necesarios (CDC)

En caso de brote, los expertos sugieren desinfectar las superficies contaminadas utilizando soluciones de cloro u otros productos eficaces contra el norovirus, y lavar ropa y sábanas en agua caliente. Las personas afectadas deben permanecer aisladas hasta al menos dos o tres días después de la desaparición de los síntomas, para reducir el riesgo de transmisión.

Estas recomendaciones se vuelven especialmente importantes en espacios cerrados y concurridos, como cruceros, hospitales o residencias, donde el virus puede propagarse con mayor facilidad.

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